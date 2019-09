Stipe Pletikosa diplomirao; Otkrio je što ga je na to nagnalo i koji su mu planovi za budućnost: To je dug koji osjećam da moram vratiti nogometu

Stipe sjedi, odličan pet! Tako je da sumiramo završila obrana završnog, diplomskog rada Stipe Pletikose na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Time je proslavljeni bivši vratar Hajduka i reprezentacije Hrvatske stekao titulu stručni prvostupnik kineziologije-sportski trener nogometa.

Kao nekad ne terenu, opet je Pletikosa branio za divljenje. Samo je umjesto branke ovaj put branio završi rad. Tema je bila "Važnost bilateralnog praćenja motoričnih sposobnosti i znanja kod početnika u nogometu".

- Nije bilo treme, tek malo pozitivne nervoze proteklih dana jer sam se baš pripremao, pa i kod pisanja završnog rada, ali iskustvo rada na televiziji ipak je učinilo svoje – otkrio je Pletikosa, inače i vrlo uspješni nogometni televizijski komentator.

- Ovo mi je velika satisfakcija, uvijek sam htio diplomirati, ali zbog duge karijere nisam imao mnogo vremena. Čim se otvorila mogućnost online studiranja pred kraj karijere istu sam zato iskoristio i hvala Bogu to uspio finiširati.

Kakvi su vam dalje planovi?

- U zadnje vrijeme radim i praksu u školi jednog kluba iz splitskog bazena zbog natječaja za UEFA Pro licencu kojeg se nadam upisati. Trenerski posao me u zadnje vrijeme počeo privlačiti, pogotovo rad s djecom. To je dug koji osjećam da moram vratiti nogometu. Teško mi je reći kako će to u budućnosti izgledati. Kada sam završio karijeru govorio sam da me trenerski poziv ne zanima, ali praktični rad je kod mene probudio emocije - rekao je Pletikosa koji se uz suprugu i obitelj, zahvalio svim dekanima, profesorima...

Kako uspijete sve iskombinirati, akademska titula, posao na televiziji, petoro djece?

- Supruga odradi 90 posto posla, a ja deset... Šalim se. Sve je stvar dobre organizacije. Od jutra do večeri smo posvećeni njima i uživamo u tome. Malo je problematično što nemam baš toliko vremena kada dođu ovakve situacije ili treba napraviti analize za tv emisiju, ali onda to radim kada oni odu na spavanje. Radostan sam, zatvorio sam jedno poglavlje, ali ono opet otvara jedno novo – najavio je Pletikosa.

- Već imam UEFA B i A, želio bih steći i UEFA Pro licencu. Otvara mi se prilika i postati magistar nogometa, školovati se još dvije godine. Vjerojatno ću krenuti i tim putem. Ne želim biti od onih nogometaša koji kada završe karijeru misle da sve znaju. Nogomet je puno napredovao, pogotovo u znanstvenom smislu. Potičem sve bivše sportaše i one koji dolaze pred kraj karijere da se uključe u ovaj online studij, mogu dobiti znanje da nastave kvalitetno raditi u sportu – pozvao je Pletikosa.

Članovi povjerenstva ispred kojeg je branio završni rad bili su izvanredna profesorica Ana Kezić, mentor docent dr. sc. Alen Miletić te izvanredni profesor Marko Erceg.

- Stipe je briljirao, ali ništa manje nisam ni očekivao s obzirom da smo se upoznali baš dobro proteklih godina dok je studirao – rekao je Erceg, voditelj Stručnih studija.