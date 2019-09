Michael Schumacher polako se oporavlja, a u nekoliko je navrata gledao i utrke s Jeanom Todtom: 'Uvjeravam vas da je u svjesnom stanju'

Višestruki šampion Formule 1 Michael Schumacher u svjesnom je stanju nakon što su ga primili u parišku bolnicu zbog, pretpostavlja se, liječenja matičnim stanicama, pišu britanski mediji.

Dobre vijesti potvrđuje i posjet nekadašnjeg Schumacherovog šefa u Ferrariju, danas dobrog prijatelja Jeana Todta, koji je navodno s njim jučer u sobi proveo oko 45 minuta.

Schumachera je navodno liječio vodeći francuski kardiokirurg Philippe Menasché, inače pionir zahvata kojim uz pomoć matičnih stanica liječi zatajenje srca, a u bolnicu 'Georges Pompidou' legendarni je vozač stigao u pratnji velikog broja tjelohranitelja u ponedjeljak.

Ovaj inovativni oblik liječenja navodno je nastavak borbe za njegov oporavak od teške nesreće koju je prije skoro šest godina doživio na skijanju, a u kojoj je zadobio teške ozljede glave. Nekoliko je mjeseci bio u induciranoj komi, a prema pisanju Le Parisiena ovo je već treći put da je Schumacher stigao u bolnicu 'Georges Pompidou' ove godine.

Prva dva puta u Pariz je stigao tijekom proljeća. U oba navrata iz Švicarske je doputovao helikopterom koji je sletio na heliodrom u blizini spomenute zdravstvene ustanove.

Le Parisien u novom izvještaju navodi da se bolnica ‘pretvorila u bunker’ od dolaska prominentnog sportaša. Premda nema službenih izvještaja o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju, list citira neimenovanu medicinsku sestru s odjela kardiologije koja je rekla:

- Da, on se nalazi pod mojom skrbi. I uvjeravam vas da je u svjesnom stanju.

Osim toga, u ponedjeljak iza pet sati poslijepodne posjetio ga je Jean Todt i zadržao se oko 45 minuta. S odjela hitne pomoći potvrdili su da su vidjeli Todta, a u posjet mu je navodno došao i sin Mick.

Iz bolnice još nisu komentirali Schumacherovo stanje pozivajući se na povjerljivost podataka, a nisu ni iznosili eventualne prognoze. No, svi se nadaju da će ugledni kardiokirurg prof. Philippe Menasche pomoći svojim pionirskim radom u oporavku 50-godišnje vozačke zvijezde.

Mediji neslužbeno doznaju da je ovo ljeto ponovno imao zdravstvenih problema zbog kojih je morao odgoditi tretman matičnim stanicama za rujan.

U bolnicu je stigao ambulantnim kolima registriranim u Genevi, a plavi prekrivač mu je posve pokrio lice i tijelo dok su ga vozili na odjel. Uz njega je bilo osiguranje od desetak ljudi. Tretman su trebali započeti u utorak ujutro, a Schumacher bi trebao biti pušten kući već u srijedu.

Prof. Menasche također nije htio govoriti za medije o tretmanu rekavši da se radi o ‘tajnom zahvatu’ zbog povjerljivosti podataka.

Schumachera javnost nije vidjela od strašne skijaške nesreće koja se dogodila u francuskim Alpama 29. prosinca 2013. S obitelji je bio na odmoru, no dok je skijao sa sinom Mickom, pao je i udario desnom stranom glave o kamen pri čemu mu je puknula zaštitna kaciga. Liječnici su se dugo borili da mu uklone ugruške iz mozga, no nisu ih sve mogli ukloniti jer su neki bili preduboko, piše The Sun.

Zbog težina ozljeda Schumacher je ostao paraliziran i nije mogao govoriti. Proveo je tri mjeseca u induciranoj komi nakon čega mu je pruženo nekoliko godina intenzivne njege u njegovom domu u švicarskom gradu Glandu. Stanju mu se u međuvremeno očito stabiliziralo i u siječnju ove godine prvi je put prevezen helikopterom u obiteljski dom u Mallorcu gdje su mu priredili proslavu 50. rođendana.

Jean Todt, koji ga redovno posjećuje, nedavno je za Radio Monte-Carlo (RMC) rekao da zajedno gledaju utrke Formule 1 na televiziji.

- Moram biti oprezan s takvim izjavama, ali istina je. Zajedno smo u nekoliko navrata gledali utrke u njegovom domu u Švicarskoj. Iz poštovanja prema obitelji ne smijem odavati previše detalja o njegovom zdravlju, ali mogu reći da je u najboljim rukama i da brinu o njemu u njegovom domu. On se ne predaje, nastavlja se boriti - rekao je Todt.

Schumacher je još uvijek najuspješniji vozač Formule 1 u povijesti sa 91 osvojenim naslovom prvaka. Prve titule osvojio je za Benetton 1994. i 1995., a potom pet uzastopnih za Ferrari od 2002. do 2004. Njegov sin Mick, danas 20-godišnjak, vozač je Formule 2 i prošle je godine osvojio svoju prvu pobjedu u Mađarskoj.