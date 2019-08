U jednoj torbi dres, tenisice, štitnici i lopta. U drugoj haljina ili neki komadić “in” odjeće, cipele, kozmetika. Takva je svakodnevica Hane Grizelj, dvadesetogodišnje odbojkašice Marine Kaštela koja osvaja manekenske piste u Milanu, Parizu, a uskoro i u – New Yorku!

Angažmani zgodnih sportašica u manekenstvu nisu nikakva novost, no u slučaju ove simpatične cure iz solinskoga naselja Sveti Kajo ti su “izleti” postali učestali i ozbiljni. Ipak, Hana ni ne pomišlja o odustajanju od odbojke, svoje prve ljubavi.

– Dok god mogu paralelno raditi oboje, ja zadovoljna! Nadam se da nikad neću ni morati birati između odbojke i manekenstva – govori nam Hana koja dolazi iz sportske obitelji.

Tata Dragan bio je poznati rukometaš, a mama Jasenka (djevojački Bracanović) odbojkašica. Čak joj je i stariji brat Marin rukometaš. Rukomet je u familiji Grizelj, eto, “vodio” 2:1, a onda je Hana “zabila” za odbojku, 2:2!

– Probala sam i rukomet, ali on mi je previše nasilan. Tati je u početku bilo krivo, ali se kasnije pomirio, haha. Mama mi je bila prva trenerica i kasnije me usmjerila u Marinu Kaštela gdje mi je prva trenerica bila Marina Perković.

Nakon što je dobar dio ovog ljeta provela u Parizu na Tjednu visoke mode, Hana se raduje pripremama za treću seniorsku sezonu u odbojci. Iako joj daljnji angažman ovisi manekenstvu, nada se da će sudjelovati više nego prošle sezone kada je u drugom dijelu igrala jako malo

- Kroz rujan ću opet morati izbivati neko vrijeme zbog modelinga, ali vjerujem da neću puno zaostati za suigračicama. U prvom dijelu prvenstva sam sigurno tu, a drugi bi mogao biti “isjeckan”. Mlada smo ekipa, dobro radimo i opet će fokus biti na nama mladima, što mi se sviđa.

Grizelj je svjesna da ne može očekivati preveliku minutažu budući da nije cijelu sezonu s ostatkom ekipe kaštelanskog prvoligaša, ali:

– Ne puštam odbojku tako lako! Imam potporu trenera Milorada Krunića i svog agenta Marka Lovrića. Oni su razlog zbog kojeg još nisam došla u situaciju da moram birati između odbojke i modelinga.

Prebirući po uspomenama još uvijek kratke karijere, Hana kao najljepšu izdvaja:

– Osvajanje seniorskog Superkupa 2017., ali i drugo mjesto s juniorkama na državnom prvenstvu.

Otkako je prešla u seniorke, Hana je promijenila i poziciju.

– Prije sam bila pucač-primač, a onda me trener stavio na korektora i to mi paše. Mogu se posvetiti napadu. Moj je najjači adut servis. Trener ima povjerenja u mene kad je servis u pitanju, pogotovo u kritičnim situacijama. Sad sam snažnija i zrelija nego u juniorskom uzrastu, a igrajući jače utakmice dosta sam napredovala.

Ambicije u odbojci ovise o modelingu, no Hana želi biti na parketu koliko god može. Kako smo i rekli, odrasla je u Svetom Kaju. Djetinjstvo i tinejdžerske dane provela je u Osnovnoj školi Vjekoslava Paraća i u Turističkoj školi u Splitu, a u gradu pod Marjanom upisala je i fakultet – trgovinsko poslovanje na Sveučilišnom odjelu za stručne studije.

- Sad mi je puno lakše nego u srednjoj školi jer su mi predavanja samo ujutro. To su tri godine plus dvije i želim doći do te dodatne dvije za turizam.

Upravo se u turizmu Hana vidi jednoga dana, a u prilog joj ide što priča engleski, talijanski, malo i njemački. Na redu je francuski.

– Skoro šest mjeseci bila sam u Parizu i počela sam hvatati neke stvari. Bio bi red da i taj jezik naučim.

Uz odbojku, fakultet i manekenstvo slobodnog vremena baš i nema, ali se ne žali. Uz podršku roditelja sve je lako, kaže. Premda, ta podrška baš i nije bila stopostotna kad je u priču neplanski uletjelo manekenstvo. Hana je otkrivena slučajno, dok se sunčala na plaži Bačvice.

– Bilo je to prije tri, četiri godine. Moj današnji agent znao me otprije, ali me nije prepoznao kad mi je prišao. A ja sam njega prepoznala. Pitao me jesam li zainteresirana, ostali smo u kontaktu i odradili prva testiranja koja su prošla dobro. Postala sam dio njegove agencije u Zagrebu i tako je krenulo.

Hana nije mogla ni slutiti što je čeka, a reakcije roditelja bile su podijeljene.

– Tata je bio skeptičan, ali me mama podržala i ona je bila ključ. I tata je kasnije promijenio mišljenje kad je vidio da sve postaje ozbiljnije.

Hana je i prije tog sudbonosnog dana na Bačvicama znala dvaput godišnje nositi revije u Splitu, no ovo je bilo nešto sasvim drugo.

– Prvi put u Parizu mislila sam da neću izdržati, a teško je bilo i kad sam 20 dana išla u Milano dok sam bila maturantica. Slušala sam svakakve priče, govorili su mi da je puno cura i da me nitko neće primijetiti, ali sam odlično odradila. Nekad sam na Fashion Weeku nosila jednu reviju, a sada ih nosim i po 7-8.

Osim u Milanu i Parizu, Hana je radila i u Budimpešti te Njemačkoj, a sada čeka vizu za New York kamo odlazi vjerojatno u veljači. To će biti vrhunac njezine dosadašnje manekenske karijere.

– Rekli su mi da sam više lice za američko tržište nego europsko. To je velika stvar. Ne može svaka cura u New York.

Neki je uspoređuju s Kendall Jenner, jednom od najmlađih članica globalno po znatog klana Kardashian Jenner.

– Puno sam puta to čula, ali ja te sličnosti doista ne vidim. Dosad mi to nije pomoglo

A što Hanu Grizelj razlikuje od ostalih manekenki?

– Rekli su mi da moj hod “ubija”, da je jak i samouvjeren. Čak pokazujem hod drugim curama u agenciji. Volim taj osjećaj kad me svi gledaju dok sam na pisti.

Na pitanje što čini dobar model odgovor je:

– Samouvjerenost. Moraš “zračiti” dok hodaš i dok te fotografiraju.

Hana je visoka 180 cm, što je za modeling idealno, dok bi joj u odbojci dobro došao koji centimetar više.

– Za odbojku mi treba više mišića, no to bi mi odmoglo u manekenstvu. Sad sam na granici.

Ulazak u manekenski svijet potpuno joj je promijenio život.

– Putujem, upoznajem druge kulture i otvorenija sam novim stvarima.

Ali ima taj svijet i drugu stranu.

– Neka su pr ijateljstva umjetna, neki ljudi glume i samo razmišljaju o novcu. To me nekad živcira, ali mi puno znači kad imam nekog svog, kao kad sam bila u Parizu s još par cura iz Hrvatske. Dok imam potporu bliskih ljudi koji me drže u normali, bit ću dobro.

Usprkos glamuru kojemu svjedoči iz prve ruke, Hana se rado vraća svom Svetom Kaju.

– Doma mi je sve, cijeli život. Što više putujem, više se želim vratiti kući.

Kaže da ženskih prijateljstava u modnom svijetu ima, baš kao i ljubomore te zavisti budući da veliki broj cura konkurira za revije, a samo ih odabrane dobiju. Lako je “poletjeti”, umisliti se. Svjesna je toga Hana i ističe kako joj je najvažnije ne izgubiti sebe. A tko je to Hana Grizelj, kakva je ona?

– Ajme, to morate pitati druge.

Drugih nema. Pitamo tebe.

– Ne želim se mijenjati ni zbog čega. Uporna sam. Što želim, to ću i dobiti. Jednostavna sam, nisam opterećena uspjehom, kilažom, savršenstvom...

A što je teže – biti model ili sportaš?

– Sportaš jer to zahtijeva više truda i odricanja. I baš zato bih sport preporučila mladima! U sportu sam doživjela najljepše stvari i prijateljstva, on te izgradi kao osobu. Nauči te na poraze, ali i kako se ponašati kad pobijediš.

Kad je bila mala, Hana je najviše maštala o karijeri odbojkašice, dok joj manekenstvo nije bilo ni u primisli. Danas ne može zamisliti život bez jednog i drugog. I tako je najsretnija. A zar sreća nije ono čemu svi težimo?

Hana ljubi odbojkaša iz Kaštela Dečki, žao nam je. Hanino je srce odavno zauzeto. - Odbojkaš je, iz Kaštela i dugo smo zajedno. To je sve što ću reći. Može li se živjeti od modelinga? - Vani može. Što više radim vani, u Hrvatskoj mi honorar više raste. Što si kupila od prvog honorara? - Skupljam za auto. Najviše trošim na putovanja i kozmetiku. Koliko su društvene mreže bitne u modelingu? - Puno. Čak sam u ugovoru za Pariz imala stavku pratitelja na Instagramu. Imam ih oko 1200. Kako se privatno voliš oblačiti? - Drugačije od onoga što nosim na revijama. Sportski sam đir. Jesi ikada pala na reviji? - Na prvoj reviji u Splitu. Imala sam 17 godina i strašnu tremu. Zapela sam, ajme. Bolje tad, nego sad!