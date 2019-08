Filip Hrgović nakon impresivne pobjede otkrio planove svojih promotora i poručio: Dajte mi najjače na svijetu

Filip Hrgović obranio je svoju WBC internacionalnu titulu. U noći sa subote na nedjelju u dalekom Meksiku od udaraca hrvatskog nokautera pao je Mario Heredia.

'El Animal' je tehničkim nokautom u trećoj rundi stigao do devete profesionalne pobjede u karijeri čime je nastavio svoj impresivni niz neporaženosti.

- Očekivao sam njegov jak start i tako je i bilo. Krenuo je jako prvih par rundi, ali znao sam da će se ispucati - bila je prva reakcija koju je hrvatski borac nakon nastupa u Hermosillu podijelio s RTL-om.

Unatoč velikom slavlju na gostujućem terenu, Filip je dodao da nije zadovoljan svojom izvedbom u prve dvije runde.

- Noge su mi bile mrtve, ali nekako kao da sam znao da mu dolazi kraj. Osjetio sam da ide dolje trećoj rundi.

Hrgovića iz fokusa nije izbacio ni prigovor protivnika koji se požalio sucu tvrdeći da ga Filip udara u potiljak.

- To je bio jedan znak njegove slabosti. To čak nije bio nedozvoljeni udarac. Bio je onako sa strane i dogodio se prije nego što nas je sudac upozorio. Sve je išlo prema tome da završi na podu treće runde. Lijevu ruku sam samo namještao, nisam je praktički uopće bacao. Kad sam ju bacio dosta me boljelo. Mislim da je ozlijeđena, no rekao sam da ću ga pobijediti desnom rukom, to sam i učinio - dodao je Filip u razgovoru s RTL-om.

Prilikom davanja istog intervjua otkriveno je i da je plan Hrgovićevih promotora da najboljeg hrvatskog boksača do kraja godine gurnu u još dvije borbe, a želja je i da se pojavi u jednoj od predborbi velikog revanša u kojem ćemo gledati spektakularni meč za svjetsku titulu, onaj Joshue i Ruiza (7. prosinca).

- To mi je sad rekao. Da će me staviti na taj 'undercard'. Jako se veselim ako će mi to ispuniti. Rekao sam, dajte mi najjače na svijetu, neko ime, nekog opasnog. Malo dublje u džep potegni i daj mi nešto najbolje na svijetu pa ću onda i ja biti najbolji. Spreman za sve i svakog i kad god - zaključio je Hrgović nakon impresivnog nastupu u Meksiku.