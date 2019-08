Predrag Mijatović za Slobodnu: Hajduk je moj klub za koji sam navijao kao mali, to je emocija koja i dalje traje

Kao jedan od prvih ambasadora Sportskih igara mladih na zatvaranje 23. izdanja ove manifestacije na splitsku Rivu stigao je i Predrag Mijatović. Nekadašnji igrač i sportski direktor Real Madrida stalno je uz Igre.

- Vidjeli smo se tu prošle godine, tu sam ove, a vidjet ćemo se sigurno i naredne – poručio je Mijatović.

- Ponosan sam što sam dugogodišnji ambasador jedne ovakve manifestacije, već više od desetljeća. Moram pohvaliti Zdravka Marića i njegove suradnike na svemu što rade iz godine u godinu. Ove godine je oboren rekord. Čak 202 tisuće djece koja su se natjecala je stvarno fascinantna brojka. Igre se šire sve više i više. Nadam se da ćemo za izvjesno vrijeme i probiti ovaj naš Balkan, našu regiju i širiti se i dalje – poželio je Mijatović.

I drugi poznati nogometaši, sportaši su ambasadori Igara. U vama djeca vide uzore?

- Mi smo tu zbog djece. Drago mi je što je toliko djece vezano za sport. To mi roditelji želimo, da se djeca kroz sport i druženje razvijaju na najbolji mogući način, da se odvoje od svih opasnosti koje svakodnevno vrebaju, na svakom kutu. Kroz sport i druženje sigurno će postati bolji ljudi.

“Opasnosti” vrebaju i od svega što djecu otuđuje od sporta, druženja poput pretjeranog korištenja pametnih telefona, tableta, društvenih mreža koje omogućuju samo virtualno druženje. Toga u Vaše i naše vrijeme nije bilo?

- Vremena se mijenjaju. Tehnologija je sastavni dio naših života, pogotovo onih naše djece. Ne treba pretjerano inzistirati da ih odvajamo od toga, jer sve što je zabranjeno je onda i slađe. Treba to samo iskontrolirati.

Kakva je situacija u Realu na početku nove sezone, što očekujete?

- Trenutno nisam u klubu, nemam nikakvu funkciju, ali kao bivši igrač i direktor normalno da pratim sve što se događa. Nadam se da će Real imati bolju sezonu od prošle.

Pratite li hrvatski nogomet?

- Naravno, tko ne prati viceprvake svijeta!

A Hajduka?

- I Hajduk i Hrvatsku nogometnu ligu. Sve što mogu pratim, pogledam kada mogu.

Je li vam neki mladi hrvatski nogometaš posebno zapeo za oko?

- Ne bih o imenima, ali hrvatski nogomet ima jako talentirane mlade igrače. To se pokazuje kroz selekcije i klubove u kojima igraju, da ne govorim o ovim starijima koji su prošle godine bili drugi na svijetu. To je nešto nevjerojatno. Mislim da se to neće više ponoviti kada je ova regija u pitanju! Prijatelj sam s Lukom Modrićem, puno informacija dobijem i od njega.

Hoćete li pogledati neku utakmicu u Hrvatskoj?

- Stigao sam samo zbog završnice Igara tako da nažalost neću stići. Bio sam nekoliko puta na utakmicama reprezentacije Hrvatske u Zagrebu. Davor Šuker je moj prijatelj, igrali smo zajedno. Pratim sve koliko mogu.

A mi pamtimo da ste svojevremeno, u vrijeme dok ste kao mladi igrač zablistali u Crnoj Gori, u dresu Budućnosti iz Podgorice, trebali doći u Hajduk. Praktično je sve bilo dogovoreno. No, spletom okolnosti, opće situacije u to vrijeme uoči početka rata taj transfer je propao?

- Kao klinac sam bio hajdukovac, navijao sam za Hajduk. Bio sam blizu dolaska, ali eto nije se to dogodilo – rekao je Mijatović koji je u tim na ovim prostorima turbuletnim godinama u sezoni 1989/90. umjesto na Poljudu na kraju završio u Partizanu.

Da nije bilo rata vjerojatno bi bilo drugačije. Pokojni Jurica Jerković je kao sportski direktor Hajduka prethodno sve napravio, dogovorio, ali...

Koliko ste bili blizu Hajduka?

- Jako blizu – sa smiješkom na licu će zagonentno Mijatović.

- Jednom nogom sam već praktično bio u Splitu. Kasnije se događalo to što se događalo. Moj nogometni put me odveo gdje me odveo. Jako mi je drago doći u Hrvatsku, u Split. Hajduk je moj klub za koji sam navijao kao mali, to je emocija koja i dalje traje – poručio je Mijatović.