Cro Cop: Moj odnos s Miočićem je moja privatna stvar. I nebitno je što su pojedinci iz njegove obitelji javno navijali protiv mene i pisali komentare pune mržnje

Nakon borbe za UFC-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji održanoj u Anaheimu u kojoj je Stipe Miočić tehničkim nokautom svladao dosadašnjeg prvaka Daniela Cormiera, američkom borcu hrvatskih korijena sa svih strana stizale su brojne čestitke i pohvale.

Netko je primjetio da se među čestitarima nije našao i bivši hrvatski MMA borac Mirko Cro Cop Filipović i krenuli su komentari na društvenim mrežama zašto to nije učinio.

Oglasio se i Mirko Filipović, njegove riječi prenosimo u cijelosti:

- Taman kad čovjek pomisli da ga ništa ne može iznenaditi, vidim da su se hrvatski portali uključili u raspravu jesam li ili nisam čestitao Stipi Miočiću. Pa je l' moguće? Pa još ne vjerujem ni da postoje osobe kojima je toliko dosadno i toliko dobro u životu da se zamaraju s nečim toliko trivijalnim poput jesam li ja nešto čestitao ili ne?! Pa je l' moguće to? Pa što koga briga jesam li ili nisam? A vidim da je, na žalost.

- Moj odnos s Miočićem je moja privatna stvar i ako imam potrebu nešto mu reći ili poslati onda to napravim. I to na njegov privatni broj. A praviti javnu temu od nekakvog čestitanja je sramota. Prvo od pojedinaca koji su toliko plitki i da to uopće spominju, a drugo da to mediji još potenciraju. Sramota.

- Možda griješim, ali nisam primijetio da je itko od medija ili pojedinaca koji meni šalju poruke s pitanjem "jesi čestitao Stipi" to isto pitanje postavio Miočiću za mene nakon što sam osvojio Rizinov pojas. Naravno da nije. Jer je to nebitno. I stvarno je. To je privatna stvar.

- I nebitno je što su ljudi jako bliski Stipi (pojedinci iz njegove obitelji) javno navijali protiv mene. I pisali komentare pune mržnje za mene uoči borbe. I dan danas to ničim izazvani rade. Nebitno je jer te osobe meni ništa ne znače i to sigurno nije Stipin stav. A i ti me samo i mogu mrziti i ništa više.

- A Stipe je zaista sjajan lik i veliki šampion i ima sav mogući respekt i simpatiju s moje strane. I poslao sam mu čestitku, naravno. Jer mi je drag i jer ju je zaslužio. Ali mogao sam i ja dobiti čestitku od njega nakon osvajanja, ali nisam. Ali to je opet stvar između mene i njega. I na tome treba i ostati. Pozdrav!