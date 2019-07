Prva šaka Dicma: Treniram dvije godine, a pokorio sam Hrvatsku, osvojio europsku broncu...

U potrazi za dobrim sportskim pričama put nas je ovog puta odveo na rubni dio Cetinske krajine, u Dicmo, mjesto od kojih tri tisuće duša koje je već dalo dvojicu svjetski priznatih sportskih djelatnika - proslavljenog vaterpolo trenera Ratka Rudića i jednako uspješnog veslačkog trenera braće Sinković Nikolu Bralića. Iako se spomenuti dvojac proslavio na vodi, dicmanjski krš ovog je puta dao boksačkog šampiona...

Marko Milun predmet je naše znatiželje. 22-godišnji superteškaš koji je u kratkoj karijeri stigao postati trostruki prvak Hrvatske i najsvježije brončani na seniorskom Europskom prvenstvu. Možda sve to i ne bi bilo baš toliko impresivno da se Milun boksom ne bavi tek - pazite sad - dvije i pol godine!

Okidač za ovaj razgovor bila je bronca osvojena na Europskim igrama u bjeloruskom Minsku, što je ujedno bilo i Europsko prvenstvo boksača. Dojmovi, očekivano, još su svježi:

- Kad se pogleda bronca trebao bih biti zadovoljan, ali eto ja baš i nisam. Uvijek postavljam najviše ciljeve, ali daleko od toga da to smatram neuspjehom. Prvi meč imao sam protiv Clementea Russoa, dvostrukog srebrnog s Olimpijskih igara, dvostrukog svjetskog prvaka i taj meč sam odradio sjajno, baš sam sve žive ugodno iznenadio. Osmina finala bila je borba protiv Alekseja Zavatima kojeg sam tukao 5-0, jednako kao i Gruzijca Mikheila Bahtidzea koji me u jednom trenutku udario glavom, što je ostavilo posljedice u vidu osam unutarnjih šavova i natučenom jagodičnom kosti. U polufinalu sam tako načet boksao protiv europskog prvaka Viktora Vykhrysta u meču koji je bio malo čudan jer su mi brojali bez da sam primio pravi udarac. Izgubio sam na kraju, ali dobro. Što je tu je.

Nisu to svi seniorski uspjesi. Slušamo...

- Bio sam i srebrni na Europskom prvenstvu do 22 godine prošle godine, a nakon toga brončani na prvenstvu Europske unije gdje sam izgubio od sparing partnera Anthonyja Joshue. Osvojio sam i jaki turnir u Debrecenu A kategorije.

Sljedeće na redu je Svjetsko prvenstvo koje se u rujnu održava u Rusiji. Očekivanja...

- Ciljevi su ponovno visoki. Najviši. Uvijek je tako. Ali ring je jedino mjerilo.

Sjedeći tako u ugostiteljskom objektu njegove obitelji, koji se nalazi odmah pored glavne D1 ceste u Dicmu, primjećujemo da baš nitko nije ravnodušan na uspjehe mladog borca. Gotovo svaki gost zastaje i stišće ruku. Rodbina, prijatelji, susjedi, slučajni putnici namjernici, baš svi dolaze čestitati. Strpljivo on tako odvaja za svakog po malo vremena, ali valjalo je u međuvremenu i odgovarati na naša pitanja.

Njegova sportska priča krenula je u Sinju, još u vremenu dok je pohađao osnovnu školu.

- Počeo sam trenirati Tang Soo Do kod trenera Ljube Kneza, a vrlo brzo sam paralelno upisao i vaterpolo u Sinju. Odlaskom u srednju školu u Split prelazim u svijet kikboksa kod trenera Darija Jurišića u Mornar i tu sam počeo s ozbiljnijom borilačkom karijerom. Bio sam i juniorski prvak Europe u full contactu.

Nakon završene srednje škole Milun se seli u Zagreb, ima u planu jedno, ali događa mu se nešto sasvim drugo...

- S navršenih 18 godina sam upisao Policijsku akademiju u Zagrebu, pa sam ujedno počeo i tražiti dvoranu u kojoj bi se mogao pripremati za još jedno europsko kikboks prvenstvo. Preko trenera dolazim do Boksačkog kluba Leonardo, gdje su me sjajno primili. Tijekom tih kikboks priprema koljeno mi je izletjelo, imao sam i operaciju, a nakon toga sam se zaljubio u boks. Sparirao sam sa Sepom i Babićem tada, trener Pijetraj me prepoznao i to je bila prijelomna točka.

Samo jedna odrađena službena borba bila je dovoljna da ga klub prijavi na Državno prvenstvo. Četvrta borba u karijeri bila mu je finale istog tog prvenstva u kojem je detronizirao do tada neprikosnovenog Marina Mindoljevića, kojeg je svladao i nekoliko mjeseci kasnije na Prvenstvu Zagreba, što je bila potvrda da se radi o izuzetnom talentu. Državno prvenstvo osvaja i naredne dvije godine, dok u međuvremenu sjajan dojam ostavlja i na europskim borilištima.

Biranim riječima Marko Milun priča o treneru Leonardu Pijetraju koji mu je otvorio vrata raja:

- On je stvarno zahtjevan trener. Zato i je najbolji. On je i trener i psiholog, njegove pripreme su čisti vrh. Kliknuli smo, meni to savršeno odgovara, dobro se razumijemo. Idemo korak po korak. Užitak je s njim raditi.

A kako izgleda jedan tvoj dan u jeku najžešćih priprema pred natjecanja?

- Svaki je isti. Nema to veze je li natjecanje u pitanju ili ne. Ujutro je prvi trening od 10 do 12 sati, nakon čega idem u stan gdje radim ručak, odspavam, pa nazad na poslijepodnevni trening od 17 - 19 sati. Volim poslije ostati raditi s mlađim kategorijama, a onda odlazim opet do stana, spremam i večeru, pogledam koji film i spavanje.

Dakle, sam sebi spremaš i ručak i večeru. Kako te to ide, s obzirom na specifičnu prehranu koju takav sport zahtjeva?

- E to je zasluga mojih u kući. Oni me opskrbljuju domaćim proizvodima; od piletine, povrća, meda, maslinovog ulja i svega što se na selu može uzgojiti. Samo prirodno i zdravo dolazi u obzir. Naučio sam i kuhati u međuvremenu, dobro je sad.

Marko živi sam, sila prilika od njega je brzo stvorila kompletnog mladog čovjeka. A izlasci, ekipa...

- Ma kakvi izlasci. Nisam bio u izlasku ima dvije i pol godine. Samo rad i posvećenost svojim ciljevima. Znam jedino otići u park Maksimir na kavu i to je to.

Pa prilično je to odricanje. Dođeš li ikada u iskušenje, vuku li te stvari koje su i više nego svojstvene tvojim vršnjacima?

- Ma ja sam tu došao s ciljem, nisam došao skitati i ljenčariti. Znate, kad ja to sad ovako pričam, znam da svi pomisle da je to velika pokora, ali ja kažem da je to ljubav prema sportu. A ljubav nikako ne može biti pokora. To je gušt.

Priznajemo - ima smisla to što govori. Uz takav stav budućnost mora biti svijetla. Gdje se vidi u narednih nekoliko godina, pitamo?

- Prvo je na redu Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Onda su kvalifikacijski turniri za Olimpijske igre u Japanu, gdje mi je cilj nastupiti i ostaviti traga, a onda idem u profesionalne vode. Ako Bog da zdravlja profesionalni boks je nešto čemu se zaista veselim. Svjestan sam da još imam mnogo toga za popraviti u svim segmentima i neću preskakati stepenice.

Treba naglasiti i kako je od Policijske akademije odustao vrlo brzo nakon svog boksačkog "rođenja" te da je sada stipendist MORH-a, Zagrebačkog saveza i HOO-a. Nema sumnje, ova priča ima svoju sadašnjost i budućnost. Marko Milun je odlučio uspjeti, dao je cijelog sebe u sport, ciljajući najviše domete, svjestan da samo takvi sportaši imaju šansu doći do vrha. On se usudio poželjeti biti najbolji.

Obitelj je njegova snaga Marko Milun posebno je želio naglasiti podršku cijele svoje obitelji. Svjestan je koliko su se i oni žrtvovali za njega i koliko njih ima u svakoj njegovoj pobjedi: - Sve dugujem obitelji. Moji mama i tata i moje sestre su moja snaga. Povezani smo, podržavamo se i želim da i na ovaj način znaju koliko mi znače i koliko cijenim sve što za mene čine. Najvjernije navijače ipak imaš u Sinju, u centru Juraj Bonaći za djecu s posebnim potrebama. - Tako je. Moja sestra je polaznica tog centra i svaki put kada dođem iz Zagreba idem im u posjetu. Oni su fascinantni, oni su čudo. Kažu mi da stalno mole Boga za mene. Ja ih obožavam i svi oni tamo imaju posebno mjesto u mom srcu.