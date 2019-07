Đoković je veliki gospodin: pogledajte kojem je splitskom sportašu uputio čestitku

Novak Đoković je nesumnjivo jedan od najboljih tenisača svih vremena, veliki je sportaš, ali je i veliki gospodin. Sportskim žargonom rečeno – car. Odavno je porušio sve granice među, povezao sportaše iz Hrvatske i Srbije, te svakom novom gestom još više povezuje.

Ivan Mikulić splitski je paratekvondaš, nedavno je na Pan Am u Portlandu osvojio srebro, a zatim tjedan dana kasnije osvojio zlato na prvenstvu Australije i Oceanije. Mikulić se tako potpuno približio nastupu na paraolimpijskim igrama u Tokiju, ostalo je tek potvrditi nastup. Samo neka luda teorije mogla bi Splićanina izbaciti iz prva četiri s olimpijske liste. Ali baš luda teorija.

S obzirom na to da je Mikulić na posljednja dva velika turnira briljirao i to u konkurenciji s najboljima, te ostvario vrhunske rezultate čestitku za ostvarenja mu je uputio baš Novak Đoković. Na prvi pogled Đoković i Mikulić nemaju baš velikih dodirnih točaka, barem se tako činilo. No imaju zajedničkog prijatelja i suradnika Mišela, inače Zagrepčanina, koji surađuje s obojicom sportaša i ima zanimljive patente koji bi mogli uskoro na tržište.

E baš taj Mišel je spojnica, nakon izvrsnih Mikulićevih rezultata, pohvalio Splićanina Đokoviću, a Nole odmah putem društvenih mreža, ali i izravno Mikuliću poslao čestitku. Pa da sport ne spaja. Itekako spaja, velike sportaše i veliku gospodu. Kraljeve. Careve.