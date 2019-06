Nikada ne biste pogodili tko je najbogatiji sportaš u svijetu: poslovno carstvo ovog Rumunja vrijedno je milijardu i pol dolara, a ima najmanje 32 izvanbračne djece

Nakon što je 12. put u karijeri podigao trofej na Roland Garrosu, Rafael Nadal je u džep spremio 2.25 milijuna eura. I pridodao to iznosu na svom računu, a dobro upućeni tvrde da je Španjolac težak oko 160 milijuna eura, piše 100posto.hr.

Ni blizu jednog Rogera Federera koji se može pohvaliti da u 'kasici prasici' ima oko 400 milijuna eura. Kad već spominjemo ove najbolje, dodajmo da se bogatstvo Novaka Đokovića procjenjuje na 175 milijuna.

No, njih trojica zajedno mogu se sakriti pred najbogatijim tenisačem svih vremena! Štoviše, sva trojica zajedno nemaju kao on. A on je Ion Tiriac, bivši rumunjski tenisač koji je imao prosječnu karijeru no svejedno je 'pun k'o brod'. Vrijednost mu je oko 1.5 milijardu eura i najbogatiji je sportaš svih vremena. Jedini iz svijeta sporta koji je probio magičnu granicu od milijardu eura.

Naravno, kako je u karijeri osvojio jedan turnir u singlu te 22 u parovima, jasno je da bogatstvo nije stekao udarajući lopticu.

Nakon što je objesio reket o klin, bacio se u menadžerske vode i brinuo o karijeri Borisa Beckera, Steffi Graf, Marata Safina pa i našeg Gorana Ivaniševića. Još i danas je poznata njegova izjava iz 1990. kad je Zec igrao prvi polufinale najdražeg turnira.

"Kladim se da će Goran sigurno osvojiti pet Wimbledona!", ispalio je Tiriac.

Nije bio u pravu, na kraju je Splićanin uzeo onaj legendarni jedan, ali je zato imao nos za druge poslovne poteze.

Prvo je nanjušio da će pad Berlinskog zida uzrokovati veliku navalu novca iz zapadne Europe u Rumunjsku pa je preko veza iz Njemačke postao zastupnik Metro AG-a i Mercedesa. Novac iz tog posla uložio je u osiguravajuću kuću, privatnu banku na kojoj je najviše zaradio, zatim u avio kompaniju te turističku agenciju.

Njegovo se poslovno carstvo toliko razgranalo da danas zapošljava 20.000 ljudi, a dok se novci slijevaju na račune, on uživa u Monte Carlu s troje djece koje je dobio u braku. Ali pazite ovaj podatak, sam je priznao da ima još najmanje 32 izvanbračne djece!

Brine o svakom od njih, ali i o 300 napuštenih mališana kojima je izgradio sjajan dom u Brašovu.

Zanimljivo, ovaj 80-godišnjak je svoj poslovni uspon počeo s 15 godina u kamionskoj tvrtci, a radio je skraćeno. Samo šest sati, a ne osam, kako bi mogao trenirati i igrati hokej. Tim se sportom bavio prije tenisa, a čak je sudjelovao i na Olimpijskim igrama 1964. u Innsbrucku!