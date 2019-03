Alex Honnold se bez ikakve zaštite popeo na kilometar visoku stijenu

Bez ikakve pomoći, znajući da mu samo jedan pogrešan potez znači sigurnu smrt, Alex Honnold popeo se na gotovo kilometar visoku vertikalnu stijenu u Kaliforniji, a njegov život u pripremi za taj čudesni pothvat zabilježen je u dokumentarcu koji je osvojio Oscara!

„Free Solo“ (penjanje bez ikakve zaštite) naziv je dokumentarca National Geographica u režiji Jimmyja China i njegove supruge Elizabeth Chai Vasarhelyi, a koji prati 33-godišnjeg Amerikanca Honnolda u pripremi i samom izvođenju četverosatnog uspona na grdosiju El Capitan od 900 metara u nacionalnom parku Yosemite u Kaliforniji...

Pritom, kako i sama disciplina nalaže, koristeći samo ruke i noge. Nikakvu drugu pomoć poput užadi i slično.

Honnold je pothvat izveo 3. lipnja 2017., a za njega se pripremao 18 mjeseci. Odluku nije donio preko noći, naime čak se 60 puta popeo na vrh s užetom kako bi do najmanjeg detalja proučio tu stijenu prije nego što se odvažio na završni potez, odnosno uspon bez asistencije. I uspio je! Postao je prvi i jedini čovjek kojemu je to uspjelo, a nekoliko mjeseci kasnije na istom je mjestu poginuo Britanac Andrew Foster.

Gledajući Honnolda kako se uspinje sam samcat bez ikakve opreme i zaštite, zastane vam dah. Premda svjestan da ga najmanji pogrešan koračić, ma čak i dašak vjetra ili pogrešno tempiran prelet neke ptice vodi u sigurnu smrt, hladan je kao santa leda. Samo on i stijena.

Za takvo što treba biti hrabar, lud, možda i glup? Svatko ima svoje viđenje. Možda je Honnold svo troje, a možda ni jedno od toga. No činjenica je da su neuroznanstvenici, istražujući njegov mozak, ustanovili da njegova amigdala (dio mozga u kojem kreće reakcija na strah) nije reagirala pri prikazu zastrašujućih prizora. U prijevodu, Honnold ne doživljava strah kao običan čovjek ili mu je potreban puno veći stimulans da se preplaši nego kod većine ljudi.

Honnold, kaže, nije ovisnik o adrenalinu.

Penje se zato što voli, u tome je izvrstan, a ne zato što voli plesati na rubu smrti. Nekome sa strane njegovi se pothvati, pogotovo ovi bez opreme, čine suludima i kao nekakav samoubilački čin, na što Honnold odgovara da je preko 20 godina posvetio penjanju. Samo za uspon na El Capitan pripremao se sedam godina! Puno vremena provodi vježbajući kako bi rizik sveo na minimum. A oni koji ga nakon svega opet pitaju zašto radi sve to, jednostavno odgovori: zašto ne.

Penjanje voli od malih nogu, još otkad je imao 11 godina. Ono mu je oduvijek predstavljalo pokret, zaigranost i zabavu. Odrastajući u predgrađu Sacramenta, u penjanju je pronašao slobodu. Penjao bi se svukud i dovodio majku do ludila. Ona će za njega reći da je bio teško dijete, s čime se on ne slaže, kao ni s njezinom tvrdnjom da je od oca naslijedio Aspergerov sindrom (poremećaj iz autističnog spektra). Mama Dierdre Wolownick nije mu branila penjanje, vidjevši koliko ga to čini sretnim. Štoviše, sin ju je „navukao“ na taj sport pa je ona sa 66 godina postala najstarija osoba koja se popela na taj isti El Capitan, doduše zajedno s Alexom, prijateljem i svom pripadajućom opremom.

Solo penjanje ekstrem je koji Honnold rado prihvaća, a na posljedice se, barem se tako doima, previše ne obazire. Smrtnost prihvaća bolje od većine ljudi i ona ga niti malo ne sputava u njegovim avanturama.

Takav odnos prema smrtnosti kod Honnolda kao da su oblikovali događaji iz vremena kada je trebao krenuti na studij na California Berkeley.

U kratkom roku umro mu je djed, potom su mu se roditelji rastali, a onda mu je umro i otac. S tim je nemilim događajima nestala i ambicija za fakultetom. U mislima je ostalo samo penjanje.

Desetak je godina Alex proveo živeći u mini kombiju jer mu je tako bilo praktično. Bio je neovisan i slobodan u kretanju. Išao je onamo gdje su bile najbolje stijene za penjanje, a dom mu je bio gdje god je on to poželio.

Danas je iza njega preko 1000 solo penjanja, ali više ne živi u kombiju, već u kući u Las Vegasu. No nemojte misliti da ga je „prebacilo“ i da mu je slava udarila u glavu, već je okruženje puno stijena idealnih za penjanje. Raj za penjače.

Dobro živi, zarađuje kao profesionalac od sponzorskih ugovora, no u glavi je još uvijek onaj isti zaigrani dječačić koji bi se penjao po sobi i zidovima školske dvorane. Uzbuđenje penjanja čini ga živim. Što je bliži rubu, Alex Honnold to je življi.