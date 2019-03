Što je stariji, shvaća važnost psihologije u sportu: Znam sportaše koji su nosili iste mudante dok su god pobjeđivali

Među istaknutim govornicima promocije knjige “Psihologija sporta. Primjeri dobre prakse” bio je 33-godišnji vaterpolist splitskog Jadrana Anđelo Šetka. U dugogodišnjoj karijeri odigrao je mnoštvo velikih utakmica, ponajviše s hrvatskom reprezentacijom s kojom je dijelio radost pobjeda, osvajanja trofeja i tugu bolnih poraza. Što je stariji to postaje svjesniji važnosti psihologije te je preporučuje naročito mladim sportašima.

– Jednom sam dobio “asa” iz predmeta psihologije u srednjoj školi i kad sam to rekao ocu, on mi je rekao da će me ispisati iz vaterpola, iako sam već tada bio član reprezentacije i imao ugovor s klubom. Eto, tad sam shvatio da je psihologija važna za sport! – kroz šalu je ispričao anegdotu koje se prisjetio tijekom našeg razgovora.

Ispričao nam je kako je u početnoj fazi njegove bogate karijere iskusio na koji način psihologija utječe na sportaša, premda tada nije ni znao da postoji pojam psihologije sporta.

– Sjećam se kad smo igrali juniorsko finale protiv Srbije i Crne Gore. Vodili smo 6:3 i bilo je nešto malo do kraja utakmice. Njihov izbornik pozvao je time-out, a ja sam “krajičkom uha” čuo da im je rekao “mi ćemo ovo dobiti”. Nedugo zatim uspjeli su izjednačiti i na kraju pobjediti. Još dan danas pitam se kako je on to mogao znati!?

Možda je odgovor saznao desetak godina kasnije nakon Europskog prvenstva u Srbiji u siječnju 2016. godine. Ispavši već u četvrtfinalu te izgubivši od Italije u borbi za peto mjesto, prisjetio se kako je moral momčadi bio jako slab.

– To je bilo stvarno teško za vidjeti, svi smo izgledali “pokisli”. Znali smo da ovakvi ne možemo nastupati na Olimpijskim igrama koje su bile pola godine kasnije. Tada nam je prišla psihologinja Renata Barić i počela radit s nama. Svaki nas je dan skupljala zajedno i podsjećala koliko vrijedimo. Ubrzo je postigla da nam se vrati samopouzdanje. Na Olimpijskim igrama Hrvatska je odigrala sjajno, dogurala do finala i uzela srebro. Samo godinu dana kasnije uzeli su svjetsko zlato gdje su pobjeđivali trofejnu Italiju, Srbiju i Mađarsku.

– Ponekad kad uđeš u bazen zaboraviš na sve te stvari i ne razmišljaš o njima. Međutim, od velike je pomoći imati psihologa u svom timu. On je mali dio ‘kotača’ ekipe koji pomaže pojedincu kako se uklopiti u ekipu. Mi smo na Olimpijskim igrama bili skroz druga momčad!

Šetka je potvrdno odgovorio na pitanje smatra li postoje li određene psihološke predispozicije za uspjeh u sportu, koje ponajviše ovise o okolini u kojoj je osoba odgajana. Tako navodi primjer splitskog ‘dišpeta’, želje da se iskoristi prilika da se netko pokaže. U karijeri se susreo i s različitim ritualima, praznovjernim formulama i aktima koji bi sportašu dali određenu psihološku podršku.

– Bilo je tu svega i svačega! Neki su znali nositi iste mudante dok pobjeđuju ili slušali istu muziku i slično, a stvar je bila činiti ili raditi nešto dok se pobjeđuje... Tu je stvarno bilo svega – reče kroz smijeh, kao da je ‘kolege’ htio ‘poštediti’ čuđenjima.

– Svako natjecanje nosi svoju draž, ne mjenjaš neku stvar ili slično. I ja sam imao neke svoje rituale. Kao mlađi imao sam ih puno više, ali što sam stariji to sve manje.

U tom trenutku sjetili smo se ‘čuvenih’ rituala Gorana Ivaniševića koji se u povijesnom pothvatu u Wimbledonu ‘služio’ neobičnim stvarima poput gledanja crtanog Teletubbies, pazio je da ne zgazi ni na jednu crtu na terenu, jeo istu hranu u istom restoranu i parkirao uvijek ispod jednog drveta.