Modrić: Znam koliko je prestižno i teško biti najbolji, jer Hrvatska, na sreću, ima jako puno velikih sportaša

"Stvarno mi je velika čast biti najbolji u ovakvoj konkurenciji", izjavio je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić koji je u srijedu po prvi put primio nagradu za najboljeg sportaša Hrvatske u tradicionalnom izboru Sportskih novosti u kojem je za najbolju sportašicu izabrana Sandra Perković, za najbolju momčad nogometna reprezentacija, a za najbolju ekipu reprezentacija u samostrelu.

U ovogodišnjoj anketi, 67. po redu, sudjelovalo je 322 novinara iz 54 redakcije, a svečanost dodjele nagrada održana je u studiju HRT-a Anton Marti u Zagrebu, u nazočnosti brojnih sportskih djelatnika i uzvanika.

"Kada bi sve bilo u novcu, onda mnogi uspjesi naših sportaša ne bi bili mogući... Sportaši za svoju domovinu, za svoju Hrvatsku, učinili mnogo više nego što je država učinila za njih", istaknuo je u svom uvodnom govoru glavni urednik Sportskih novosti Mario Zorko.

Sandra Perković je po peti put zaredom osvojila naslov europske prvakinje u bacanju diska, što nikome još nije uspjelo u svijetu atletike, a to joj je donijelo i sedmi uzastopni trijumf u izboru Sportskih novosti te tako postala rekorderka po uzastopnom broju nagrada. Po ukupnom broju trofeja ispred Sandre je još samo Janica Kostelić sa osam naslova.

"Ova godina je za mene posebna. Osvojila sam naslov europske prvakinje po peti puta i time postala prvi atletičar ili atletičarka koja je postigla takav uspjeh. To je još jedan dokaz da je Hrvatska mala zemlja, ali da smo zemlja za velike stvari, a to su i naši nogometaši i ostali sportaši dokazali", rekla je Sandra Perković primajući nagradu te najavila pohod na nove naslove u 2019. godini.

"To će biti teška godina. Očekuje me Svjetsko prvenstvo krajem rujna, početkom listopada u Dohi. Zbog velikih vrućina će po prvi puta biti održano mjesec dana kasnije nego što je to uobičajeno. Glavna misija će biti obraniti naslov svjetske prvakinje i vratiti naslov pobjednice Dijamantne lige u svoje ruke, jer mi je nakon šest uzastopnih godina taj trofej iskliznuo, ali time sam sama sebi stvorila dodatni motiv."

Nakon svjetskog srebra s hrvatskom nogometnom reprezentacijom, naslova klupskog europskog i svjetskog prvaka s Real Madridom te svih pojedinačnih nagrada za najboljeg nogometaša u 2018. godini, Luka Modrić je po prvi put u karijeri osvojio nagradu za najboljeg sportaša Hrvatske u izboru SN-a, što su od nogometaša još prije njega ostvarili Davor Šuker (1998.), Mario Mandžukić (2013.) i Ivan Rakitić (2015.) od hrvatske samostalnosti, a od 1952. do 1990. na tom su popisu još Bernard Vukas (1955.) i Željko Perušić (1960.).

"Vjerni sam čitatelj Sportskih novosti od djetinjstva i znam koliko je prestižno i teško biti najbolji, jer Hrvatska, na sreću, ima jako puno velikih sportaša. Zato bih se zahvalio sportskim novinarima što su mi dodijelili ovo veliko priznanje. Stvarno mi je velika čast biti najbolji u ovakvoj konkurenciji", rekao je najbolji nogometaš svijeta u ovoj godini Luka Modrić koji je od svih nagrada i trofeja ipak izdvojio ono koje je podijelio zajedno s reprezentativnim suigračima u Rusiji.

"Svaka je posebna, svaka ima svoju draž, ali za mene je najemotivnija naše srebro u Rusiji. Ako trebam birati, to mi iskače od svega toga."

Naslov svjetskih doprvaka donio je hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji po peti šut naslov najbolje momčadi. Nagradu je primio predsjednik HNS-a Davor Šuker u društvu izbornika Zlatka Dalića i kapetana reprezentacije Luke Modrića, koji je poželio da 2019. donese nastavak sportskih uspjeha iz godine na izmaku.

"Ova godina će stvarno ostati zauvijek upamćena kao posebna u hrvatskom sportu, ne samo kao nogometna. I svi ostali sportovi su napravili ogromne stvari. To sad treba zaboraviti, pospremiti, fokusirati se maksimalno na 2019. i pokušati ostvariti u najmanju ruku slične rezultate."

"Sve zasluge idu našim igračima koji su bili sjajni, koji su bili vrhunski, pokazali zajedništvo, pokazali sve ono što krasi pravoga sportaša i dobili srebro. Što više gledam, osjećaji su jači. To ostaje za cijeli život. Ono što je napravljeno ovoga ljeta je sjajno. Emocije nikada neće proći", rekao je izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Treći put ukupno, a drugu godinu zaredom najboljom ekipom u Hrvatskoj proglašena je reprezentacija u samostrelu, koja je u prošloj godini osvojila naslov europskih prvakinja u sastavu Valentina Pereglin, Nikolina Krivanek i Sanja Komar.

"Velika je čast primiti svaku nagradu, ali kad vas novinari koji prate sport, koji žive za svoj posao, proglase najboljom ekipom, onda je to velika čast", rekla je Valentina Pereglin koja je nedavno osvojila i nagradu za najbolju samostreljačicu na svijetu te po prvi put i Kristalni globus kao pobjednica Svjetskog kupa.

Nagradu 'fair-play' dobio je pobjednik Svjetskog kupa u BMX biciklizmu Marin Ranteš, koji je izravnom konkurentu, Australcu Loganu Martinu na natjecanju u kanadskom Edmontonu posudio kotač kako bi mogao završiti svoju vožnju. Ranteš je u tom trenutku bio vodeći, a Martin ga je skinuo s prvog mjesta.

"Nije bilo dvojbe, zato jer mi smo kao neka familija. Kad nekome treba pomoći, uvijek smo tu jedan za drugoga. U tom trenutku nisam razmišljao o pobjedi. Jednostavno, prijatelju je trebala guma da može odvoziti, da pokaže za što je trenirao. Meni je bilo draže da sam završio drugi, nego da on nije imao šansu pokazati ono za što je trenirao cijele godine", rekao je Marin Ranteš koji bi 2020. godine u Tokiju mogao biti jedan od hrvatskih kandidata za olimpijsko odličje.

"Svakom sportašu, pa tako i meni, san je biti na olimpijskim igrama. Samo trebam raditi dobre rezultate kao ove godine i vjerujem da ću se vidjeti na olimpijskim igrama."

Posebna priznanja za iznimna sportska postignuća u 2018. godini dobili su pobjednička hrvatska Davis Cup reprezentacija, veslački svjetski i europski prvaci u dvojcu bez Martin i Valent Sinković te svjetski jedriličarski prvaci u klasi 49er Šime i Mihovil Fantela.