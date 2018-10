Khabib uništio McGregora, a onda je nastao kaos: krenula masovna tučnjava, UFC odbio dodijeliti pojas prvaku u dvorani!

Khabib Nurmagomedov pobjednik je najveće borbe u UFC povijesti nakon dominantnog nastupa, u kojem je bio nadmoćan nad Conorom McGregorom. Borba je završila u četvrtoj rundi, kada je McGregor tapkao na gušenje s leđa.

Ova velika borba startala je tako da je Conor McGregor odlučio pokušati iznenaditi brzim napadom. Khabib se nije dao iznenaditi te je zadržao distancu, a nakon otprilike 45 sekundi prvi put pokušava rušenje, prenosi Fight site.

Nije mu odmah uspjelo, nego je rezultiralo klinčem, no sredinom runde ipak Khabib uspijeva dovršiti započeto i nalazi se na McGregoru. Irac se ipak dobro brani i ne dopušta svom protivniku dolazak u dominantniju poziciju. Do kraja runde nije se vidjelo ništa konkretno osim toga da je Dagestanac iskontrolirao sve do kraja.

Druga runda donosi prvu pravu akciju i dolazi do prvog efektnog udarca na nogama. No, njega je iznenađujuće izveo Nurmagomedov tako što je krošeom uzdrmao McGregora. Krenuo je nakon toga koljenom po nokaut, no promašio je, ali je ipak uhvatio klinč uz ogradu.

Iz toga uspijeva borbu odvesti na pod i tamo kreće žestoki ground n’ pound. Irac prima veliki broj udaraca, ali se ne predaje i čak sucu daje znak da nipošto ne prekida borbu. Minutu i pol do kraja runde dolazi do Khabibovog pokušaja kimure, no Conor je to obranio, da bi došlo do vraćanja u prethodnu poziciju, ovog puta bez pokušaja završavanja borbe. Pet minuta potpune dominacija prvaka lake kategorije, prije nego su borci odmorili i krenuli u treću rundu.

Ta dionica donijela je okršaj na nogama, gdje je zapravo Khabib taj koji bolje osjeća distancu, odnosno radi pritisak kojim skraćuje distancu na onu s koje McGregor nije toliko opasan. Obojica udaraju i dobro pogađaju. McGregor je ovim putem par puta pronašao bradu svog protivnica, no s te kraće distance njegovi udarci nemaju onaj efekt kakav imaju u situacijama gdje je on taj koji kontrolira tempo i ritam. Runda je gotovo cijela odrađena na nogama uz podjednak dojam, ali isto tako i dojam kako McGregor izgleda puno lošije, sporije i neodlučnije nego u borbama kojima je zapravo stekao svoju slavu.

Četvrta runda donosi brzo rušenje Khabiba, no nije dovršeno, odnosno McGregor je na koljenima i pokušava se obraniti. Nurmagomedov onda radi nešto čime zapravo završava borbu. Dolazi do Conorovih leđa, hvata ga oko njih i baca se na svoja, no odmah su dolasku na pod radi tranziciju i u gornjoj je poziciji. Kratko pokušava udarcima, a onda vidi još bolju priliku, prebacuje se na leđa irskog borca i kreće na gušenje s leđa (rear naked choke). Iako nije uspio ući skroz pod vrat, odnosno nije stisnuo potpuni hvat, biti će da je ipak to bilo toliko snažno, a McGregor toliko iscrpljen, da vrlo brzo nakon toga dolazi do tapkanja.

Khabib Nurmagomedov tako je došao do pobjede uvjerljivom predstavom, gdje je čak podjednako uspio parirati na nogama, odnosno može se reći kako je i tamo odnio prevagu zbog onog krošea iz druge runde. Tako je pojas ostao i dalje njegov, a svoj profesionalni omjer doveo je na 27 pobjeda i bez ijednog poraza. U UFC-u je sada na čistih 11-0. Što se tiče McGregora, kod njega se vidio predug izostanak iz kaveza i to nije bio onaj pravi Conor. S onom svojom brzinom i kretanjem bi sigurno mogao puno bolje parirati fantastičnom Nurmagomedovu. Ovako, nitko ne može prigovoriti niti jedan detalj niti mu itko može osporiti zasluženost ove velike pobjede.

Nakon same borbe došlo je do masovne tučnjave, a još uvijek nije jasno tko je započeo čitavu stvar. Khabib je u jednom trenutku ušao u sukob sa stručnim timom Conora McGregora, dok je ovaj istu stvar 'odrađivao' s Khabibovim timom.

Također valja istaknuti kako nije bilo proglašenja pobjednika niti dodjele pojasa. U UFC-u su očito bili u strahu od još većeg kaosa, ovog puta od strane publike koja je bila većinom na strani poraženog. Khabib je tražio pojas u oktagonu nakon borbe, a onda je došao predsjednik UFC-a Dana White i rekao da dodjele pojasa neće biti.