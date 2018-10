Mirko Filipović: Malo sam se i ja bojao kako će to biti...

Mirko Filipović vratio se u Zagreb iz Japana nakon slavlja protiv Roquea Martineza.

U razgovoru za Novu TV na aerodromu je kratko iznio dojmove nakon borbe, njegove prve nakon devet mjeseci i oporavka od teške ozljede koljena.

"Bilo je sve OK, koljeno je izdržalo. Malo sam se i ja bojao kako će to biti, ali sve je prošlo ok. Borba? Vidjeli ste i sami", rekao je Filipović.

Onda je uslijedio komentar o tajfunu koji je harao Japanom i stvorio probleme organizatorima.

"Tajfun nas je napao, cijela priredba je bila ubrzana. Moju borbu su prebacili na početak priredbe jer su se bojali da bi se mogla otkazati, pa da bar bude moja borba. Bio je još tamo cirkus", objasnio je Cro Cop, kojeg sve to nije dalo smesti.

"U tom adrenalinu čovjek to smetne s uma. Ne može nama tajfun ništa u Saitama Areni, ali su ubrzali cijeli proces zbog gledatelja koji se ne bi mogli vratiti kući".

Filipović je potom dodao da je ispunio očekivanja, te je upitan za sljedećeg suparnika i što mu dalje slijedi. Zasad je samo poznato da će njegova sljedeća borba biti na prijelazu sa stare na novu godinu.

"Tko će biti protivnik stvarno ne znam. Idem se sada odmarati. Jet leg me pere i cijeli tjedan ću se samo odmarati", zaključio je Filipović.