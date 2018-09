Legendarni Lennox Lewis odao veliko priznanje Željku Mavroviću

Lennox Lewis, jedan od najboljih teškaša u povijesti boksa, danas se prisjetio svoje borbe sa Željkom Mavrovićem, meča koji se održao prije točno 20 godina u američkom Montvilleu (Connecticut).

Bila je to 34. pobjeda u karijeri legendarnog “The Liona” koji je do tog trenutka jedini poraz ubilježio u borbi s Oliverom McCallom. S druge strane, Mavrović nije znao za poraz do ovog susreta te je iza sebe imao savršeni omjer od 27-0, ali i titulu EBU europskog prvaka, piše Fight Site.

Lewis je te večeri u Mohegan Sun Areni jednoglasnom sudačkom odlukom zadržao WBC i Lineal titule, a za popularnu “Šaku sa Srednjaka” je nakon meča imao samo riječi hvale. Ni ovih dana bivši svjetski prvak nije zaboravio na srčanost koju je najpoznatija boksačka irokeza te večeri prezentirala u ringu, a najčudnije pobjede u svojoj karijeri prisjetio se uz ove riječi:

“Mavrović je bio jedan tvrd borac i ovo je bio jedini poraz njegove karijere. Definitivno je zaslužio moje poštovanje, a ovo je bila jedna od mojih najtežih pobjeda”, stoji u objavi legendarnog Lewisa.

Taj meč je ujedno bio i posljednji u karijeri hrvatskog borca.