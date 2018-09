Splićanin pripremao Povetkina za okršaj s prvakom, a u najavi meča godine kaže: Joshua je favorit, ali ako uđe u klinč neće se dobro provesti

Rijetke su prilike kada boksački spektakl, poput onog između Anthonyja Joshue i Aleksandra Povetkina večeras na londonskom Wembleyju, možete najaviti iz prve ruke.

Talentirani splitski boksač Petar Milas (23) desetak je dana sparirao baš s Povetkinom u njegovu kampu u Moskvi, a Rus je nominalno prvi izazivač Britancu koji brani četiri titule u teškoj kategoriji (WBA, IBF, WBO i IBO).

Deset godina mlađi Joshua je u profesionalnoj karijeri još neporažen (21-0), a Povetkin ima samo jedan poraz u 35 mečeva i to od Vladimira Klička prije pet godina.

Povetkin (39) je kao amater uzeo sve što se moglo uzeti – europsku i svjetsku titulu te naslov olimpijskog pobjednika – a kao profesionalac je već bio svjetski prvak u teškoj kategoriji, stoga je jasno da je poziv iz njegova kampa velika stvar za Milasa. Povetkinov tim prati mlade borce i smatrali su da je Petar idealan za sparing partnera jer je sličnih proporcija kao Joshua.

- Bilo je super, velika čast i privilegija. Odradili smo kvalitetne sparinge, nosio sam se dobro s Povetkinom – kaže nam Milas koji će večerašnji meč na Wembleyju gledati uživo. U Londonu je kao član stručnog tima kolege Tonija Bilića koji nastupa u jednom od mečeva koji prethode glavnoj borbi.

Milasov trener Ivan Duvančić kaže nam kako su Povetkinovi treninzi sličnog sistema i metodike kao njihovi. Spariralo se triput tjedno, radilo se na tehnici i snazi, a svako jutro na „meniju“ je naravno bilo i trčanje. Petar je s Povetkinom odradio tri sparinga i još tri s ostalim mladim borcima koji su također bili u kampu. Dojmovi su sjajni, a Petar priznaje da je sada još sigurniji da je blizu Povetkinova nivoa.

- Već sutra bih mogao boksati protiv boksača takve razine. Sparirao sam s još par mladih momaka koji su bili u kampu, a koji su udarali jako, kao ja. Povetkin je korektan, neće odmah nasrnuti nego diže tempo kako sparing ide dalje. I ja sam njemu zadao jake udarce, kako ne! Ali on to trpi, iskusan je. Ne pokazuje da ga boli – prepričava nam Milas, dodajući kako je sada puno bolji boksač nego prije kampa.

A trener Duvančić dodaje:

- Petar bi odradio četiri runde, a ostali partneri četiri. Mijenjali su se na Povetkinu. Petru su rekli da drži svoj gard cijelo vrijeme, a da ga je mogao mijenjati bio bi još bolji jer je brži i aktivniji od Povetkina. Međutim, Rus je iskusan, ne troši se uzalud i točno zna kada udariti. Spariralo se na 70-80 posto snage.

Kakav je dojam Povetkin ostavio na vas, što vas se najviše dojmilo kod njega, pitamo Petra?

- Što se boksa tiče, na distanci ne briljira, ali je u klinču jako dobar. Ima eksplozivne udarce i nepredvidljiv je. Definitivno najjači borac s kojim sam se našao u ringu. A izvan ringa uvijek je hladan i ne pokazuje emocije. Trening mu je kao da ide na kavu, slava mu nije udarila u glavu i ne ponaša se kao zvijezda. Ne priča puno, rad je na prvome mjestu. Također smo uhvatili par sitnica s njegovog zagrijavanja i iz njegovih vježbi, što će nam koristiti jer takvo što nikada nismo vidjeli.

‘Ajmo prijeći na večerašnju borbu – kolike su šanse Povetkina protiv Joshue?

- Povetkin je iskusniji, ali kao što sam rekao na distanci me nije oduševio. Po mojoj procjeni mali je favorit Joshua i on će pobijediti. No ako Joshua bude ulazio u klinč, neće se dobro provesti – smatra Milas.

‘Povetkin ide na nokaut’

Duvančić se slaže da je Britanac favorit.

- U postotku rekao bih 60-40 za Joshuu jer je mlad i u naponu snage. Povetkin je iskusan i nitko ga nikad nije nokautirao. Bit će dobar meč.

Hoće li završiti nokautom ili će se pobjednik odlučivati na bodove?

- Povetkin nema što izgubiti, mora tražiti nokaut jer će na bodove teško pobijediti. Ako Joshua prihvati takvu borbu, bit će svega. On pregovara za meč s Wilderom i svaki kiks mu je tri koraka unatrag.

Petar je uzbuđen što će uživo prisustvovati ovom svjetskom spektaklu, na veličanstvenoj sceni.

- Jedva čekam. Nikada nisam bio na tako velikoj priredbi. Bit će 90.000 gledatelja, pun Wembley!

A među njima će se, dakle, naći i splitski as koji se nada da će uskoro s tribina Wembleyja „preseliti“ dolje u ring i postati jedna od glavnih zvijezda svjetskog boksa.