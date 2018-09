Novo vrijeme na velikom ispitu u malonogometnoj Ligi prvaka: Uzbuđen sam, cijela je Makarska na nogama

Manje od mjesec dana ostalo je do dolaska Lige prvaka u Makarsku. Slegla se lipanjska fešta, tri su mjeseca prošla otkako je Malonogometni klub Novo Vrijeme Apfel postao prvak Hrvatske i tako izborio nastup u najelitnijem kontinentalnom natjecanju. No ljeto je bilo radno, brojne su radnje poduzete kako bi grad i klub Ligu prvaka dočekali spremni.

Makarani su domaćini skupine glavne runde natjecanja („main round") koja se održava od 2. do 7. listopada, a protivnici su im Aktobe (Kazahstan), Kampuksen Dynamo (Finska) i TMC Tbilisi (Gruzija). Samo pobjednik skupine ide dalje u Elitnu rundu, što je ekvivalent glavnoj fazi nogometne Lige prvaka.

Predsjednik kluba Mijo Pašalić uzbuđen je, jedva čeka turnir koji će označiti krunu njegova dosadašnjeg angažmana u klubu. Pašalić je sa svojom tvrtkom Apfel prije više od dvije godine ponovno operativno ušao u klub, vratio ga u borbu za trofeje, a evo, sada i izveo na europsku pozornicu. Naravno, nije samo on zaslužan, već i cijela momčad na čelu s trenerom Teom Strunjom i njegovim stožerom.

- Kao najiskusniji u upravi, pozitivno sam uzbuđen! Ljudi pitaju na svakom koraku kako idu pripreme, zanimaju se. Dosta smo toga obavili kako bismo Ligu prvaka dočekali na europskoj razini - kaže nam Pašalić.

Nakon povijesnog naslova nije se previše slavilo. Odmah se prionulo poslu.

- Poslije jednog dana proslave mi iz uprave počeli smo raditi na tome da dobijemo domaćinstvo skupine Lige prvaka. Nadali smo se da ćemo izbjeći eliminacijsku rundu u kolovozu, što se i dogodilo zahvaljujući rejtingu Hrvatske. Ova runda u listopadu bila nam je zanimljiva, a i nije često da se u Makarskoj odvijaju sportski događaji na razini Europe. Također se odmah, već u lipnju, krenulo u slaganje kadra za novu sezonu.

Zapravo, glavna je ideja bila zadržati kadar i ne dozvoliti da ih „prebaci", kako se Pašalić tada bio izrazio. Zaista, u klub su stigla tek dvojica igrača (Saša Babić, Ante Grbešić), a otišao nije nitko, što je i najveći uspjeh.

- Nismo ulazili u neka luda igračka pojačanja jer ne želimo narušiti postojeću stabilnost i kompaktnost ekipe. Znamo da smo i ovako dobri, a ovi su igrači karakterom donijeli prvo mjesto. Osim Babića i Grbešića, angažirali smo i poznatog kondicijskog trenera Ivu Katušića, kao i Tihanu Pašalić koja vodi računa o prehrani igrača.

Što je sa sponzorima, ima li ih više sada kad ste prvaci?

- Ima! Velika je stvar što smo ovu godinu elegantnije popunili pravim sponzorima. Imamo sve više domaćih sponzora koji su sami izrazili želju da budu dio projekta. Sad kad smo postali prvaci lakše nam je, povećao se interes sponzora.

A podrška Grada Makarske?

- Dobili smo podršku gradonačelnika Jure Brkana za domaćinstvo i jako smo zadovoljni s te strane. Gradonačelnik nije baš iz sporta, ali sam od prvog dana njegova mandata osjetio da želi poduprijeti dobre projekte. Dolazio je na utakmice našeg kluba i vidio da se skuplja dosta gledatelja. Zadovoljan sam kako prilazi organizaciji ovog događaja.

Hoće li se dvorana morati podvrgnuti kakvim posebnim zahvatima, ima li UEFA neke svoje zahtjeve?

- Dvorana se uređuje, nema prevelikih zahvata, ali ima puno sitnih. Poput brže internetske veze, komunikacije u dvorani, prostorija za liječničku službu, doping kontrolu, službene osobe i novinare, prilaz dvorani, ulaz gledatelja u dvoranu, signalizacije po svim standardima UEFA-e... Organizacijski odbor na čelu s Dadom Antunovićem radi na tome već mjesec dana. Bit ćemo spremni.

Hoće li se kapacitet dvorane morati smanjivati ili ostaje isti?

- Ostat će isti. Imamo 1053 sjedeća mjesta i tako će ostati. Možda se eventualno smanji za dvadesetak mjesta za novinare jer želimo i njima omogućiti još bolje uvjete. Radimo na osiguranju TV prijenosa svih utakmica, blizu smo realizacije.

Osim dobrih rezultata, Pašalić želi i da svaka utakmica Novog Vremena Apfel bude fešta na tribinama. Cijeni podršku navijača, pa je shodno tome i cijena ulaznica za Ligu prvaka pristupačna.

- Cijena je 30 kuna po danu. Iz poštovanja prema ljudima koji nas prate nećemo je dizati. Osnovna je želja da dvorana bude puna. Nema ni gratis ulaznica. Pustit ćemo ih u prodaju desetak dana prije početka.

U pripremi su i brojne zabavne aktivnosti za vrijeme trajanja turnira, kao pratnja onom glavnom, sportskom dijelu.

- Bit će održan party dobrodošlice za naše goste i domaće ljude koji podupiru naš projekt i klub, pripremamo zabavno-marketinški program u hotelima gdje su smještene momčadi i službene osobe, zatim gastro show u hotelu te zabavni program u još par kafića u gradu... Generalno radimo dobru kampanju, imamo preko 30 vrsta reklamno-marketinških artikala koji promoviraju Ligu prvaka poput jumbo plakata, zastavica, „bannera", samostojećih jarbola... Imamo dobar osjećaj!

I za kraj, koje su ambicije ove sezone?

- Borba za prvo mjesto. Prije četiri godine mogli smo također biti prvaci, ali se nije poklopilo. Ove godine jest. Nismo jedini favoriti niti će to doći samo od sebe, ali želimo se boriti za vrh u prvenstvu i u Kupu, te proći ovu rundu Lige prvaka. Mislim da su to realne želje. No sad je sav fokus na Ligi prvaka - ističe Mijo Pašalić.

Strunje: Jači smo od finaca i Gruzijaca Trener Teo Strunje zadovoljan je kako momčad izgleda uoči nove sezone. Kako i ne bi bio kad su na okupu ostali svi igrači iz prošle sezone. Svi slavljenici. Uz novopridošle Sašu Babića i Antu Grbešića, kao i kondicijskog trenera Ivu Katušića. - Momci su navikli na mene i ja na njih. Otvaramo sezonu s pet domaćih utakmica, tri u Ligi prvaka i dvije na startu prvenstva. Odmah moramo biti pravi - govori nam Strunje, dodajući kako je za njih prijelazni rok gotov. - Dok smo još svi slavili, predsjednik je već dogovarao suradnju s igračima za ovu sezonu. Nema kod njega čekanja, voli odmah sve definirati, tako i treba. Kakve su vam šanse u Ligi prvaka? - Na papiru bismo trebali biti jači od Finaca i Gruzijaca, pa bi meč s Aktobeom trebao biti odlučujući. Međutim, ne znamo u kakvom će se stanju oni pojaviti jer prijelazni rok još traje. Oni su po koeficijentu favoriti, no igramo doma i sigurno im neće biti lako. Liga prvaka (skupina 6 glavne runde) u Makarskoj Srijeda 3.10. Aktobe - TMC Tbilisi (18), Novo Vrijeme Apfel - Kampuksen Dynamo (20.30). Četvrtak 4.10. Kampuksen Dynamo - Aktobe (18), Novo Vrijeme Apfel - TMC Tbilisi (20.30). Subota 6.10. TMC Tbilisi - Kampuksen Dynamo (18), Novo Vrijeme Apfel - Aktobe (20.30).