Srebro stiže na solinski Jadro: Petar Gorša svjetski viceprvak u gađanju malokalibarskom puškom, u disciplini trostav

Najbolji hrvatski strijelac, Bjelovarac Petar Gorša, osvojio je u petak svoju drugu srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u streljaštvu u južnokorejskom Changwonu, u dramatičnom raspletu finalnog nadmetanja u gađanju malokalibarskom puškom, 50 m - trostav.

Gorša je u ponedjeljak osvojio srebrnu medalju u zračnoj pušci, a u istom je finalu bronačno odličje pripalo bivšem svjetskom juniorskom prvaku Miranu Maričiću.

Gorša je u finalu malokalibarskog trostava pogodio 457,4 kruga i za pobjednikom, Poljakom Tomaszom Bartnikom zaostao točno 3,0 kruga. Treći je bio Amerikanac Michael McPhail (446,9).

- Osvojiti dva svjetska srebra zaredom, u dvije različite discipline, to je čudesno - izjavio je naš strijelac nakon još jednog sjajnog nastupa.

Gorša je u finale stigao sa šestim rezultatom u kvalifikacijama (1179 krugova), u kojima se puca po 40 metaka u svakom od tri stava (klečeći, ležeći, stojeći). No, način na koji se u finalu probijao do srebra bio je gotovo nevjerojatan, jer je sve do prelaska u stojeći stav balansirao na granici ispadanja.

Nakon prvih 15 metaka u klečećem stavu naš je strijelac zauzimao sedmo mjesto među osmoricom finalista s rezultatom 149,3 kruga, a od osmoplasiranog ga je dijelilo samo 0,6 kruga. Nakon još 15 metaka ležeći Gorša je imao 304,9 pogođenih krugova i pomaknuo se na šesto mjesto, ali je za petoplasiranim Kinezom Yangom zaostajao 2,2 kruga. No, kad je krenulo završno, eliminacijsko nadmetanje u stojećem stavu, Gorša je znao da je na svom terenu.

- Ja sam specijalist za stojeći stav i znao sam da, ako sve napravim dobro, mogu na kraju završiti s dobrim rezultatom. Događalo mi se to već i prije - otkrio je Gorša.

U stvarnosti je to izgledalo ovako: nakon prvih deset metaka otpali su Australac Sampson i Bjelorus Bubnovič, a Gorša je s najboljim rezultatom u tom segmentu finala skočio na diobu trećeg mjesta. No, osim vodećeg Poljaka Bartnika koji je stvorio više od dva kruga prednosti pred najbližim pratiteljem, ostali su strijelci u konkurenciji bili smještenu u razmaku od 1,4 kruga, a svaki sljedeći metak je bio eliminacijski za onog s ukupno najlošijim rezultatom do tada.

Od preostale šestorice sljedeći je ispao Kinez Hui pogodivši 9,0, dok je Gorša imao gotovo savršen pogodak od 10,8 pa je ostao sam na trećem mjestu. Nakon Huija ispao je i Yang, drugi kineski predstavnik, a Gorša je s nešto lošijih 9,8 ostao samo 0,2 kruga ispred Norvežanina Larsena. Sljedeći hitac je bio za odličje. Larsen je pogodio 9,2, a Gorša 10,5 i ne samo da je obranio broncu, već je prestigao do tada drugoplasiranog Amerikanca McPhaila koji je imao težak podbačaj (8,9).

Sljedeći hitac je bio za obranu srebra, jer je naš strijelac imao krug prednosti pred Amerikancem . Gorša je pogodio 9,7, a McPhail 9,4 kruga i tako se 30-godišnji Bjelovarac dokopao još jednog naslova svjetskog doprvaka. Nažalost, zaostatak za Poljakom Bartnikom bio je prevelik da bi ga Gorša uspio prestići u posljednjem hicu.

Streljašice su u petak imale eliminacijsko natjecanje, a od tri hrvatske predstavnice u sutrašnje kvalifikacijsko natjecanje probile su se Snježana Pejčić i Marta Zeljković. Pejčić je pogodila 1168 krugova, a Zeljković 1161. Tanja Perec je ispala sa 1142 kruga. Ukupno su naše streljašice imale 3471 krug i tim rezultatom osvojile 18. mjestu među 23 ekipe. Nove svjetske prvakinje su Njemice sa 3521 krugom, što je novi svjetski rekord, dok je pojedinačni svjetski rekord izjednačila Isabella Straub koja je sa 1180 krugova imala najbolji rezultat eliminacija.

Kao i kod strijelaca, od 60 kvalifikantica, osam najboljih će izboriti mjesto u finalnom raspucavanju koje je također na programu u subotu.