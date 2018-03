Splićanin Petar Milas boksa kao Muhammad Ali, udara kao Foreman, razbio frajera koji je boksao s Joshuom, Furyjem i Kličkom!

Petar Milas, ime koje će se zapamtiti, ime od kojeg će boksači strepiti.



Novo lice u vrhu svjetskog boksa osvojio je titulu prvaka u teškoj kategoriji u dosad neporaženoj profesionalnoj karijeri.



Jedanaest mečeva bez poraza od kojih su devet završili prekidima suca, dokaz su da je Petar uz Filipa Hrgovića glavno ime u hrvatskom boksu.



Dvadesetdvogodišnji mladić iz Splita nešto prije dva tjedna postao je novi prvak u teškoj kategoriji IBO-a porazivši Kevina Johnsona u njemačkom Braunlageu.



Amerikanac Johnson iza sebe ima zavidnu karijeru, više od trideset pobjeda u teškoj kategoriji te bivši izazivač za Kličkov naslov, dostojan je protivnik svakom borcu. Anthony Joshua, Tyson Fury, Vitali Kličko samo su neki od boraca koji su mjerili snage sa Johnsonom. Naš boksač dokazao je svoju kvalitetu porazivši tridesetosmogodišnjeg superteškaša na prekid suca kojem je to tek drugi prekid prije otkucaja zvona posljednje runde. Samo je Anthonyi Joshua na isti način savladao Amerikanca.

Trener Ivan Duvančić nadodao je:



- Sudac je u osmoj rundi praktički prekinio mrcvarenje. Petar je iz svake runde izlazio kao dominantniji i jači borac što je rezultiralo pobjedom. Opravdano ga bodrim da boksa kao Muhammad Ali i udara kao George Foreman, što mogu reći svi koji prate našeg Petra.



Prva profesionalna borba Splićana bila je 2016. godine, a prije toga borio se u amaterskom boksu. Može se izdvojiti treće mjesto u seniorima ali kako kroz smijeh Petar progovori o svojim početcima.



- Iskreno, više je bilo rekreacijski. Nisam bio u sportu ni približno ka sad.



Novi okršaj u kojem Milas brani titulu od izazivača Francesca Pianete održat će se 16. lipnja u službenom hotelu nogometnog velikana Bayern Munchena, Infinity Munich. Arena koja prima pet tisuća ljudi bit će popunjena Petrovim navijačima koji su najavili dolazak bez obzira što na taj dan igra i naša nogometna reprezentacija.



Kao glavni meč te večeri oba borca zaslužuju veliku medijsku popularnost što Njemci i prepoznaju. Sport Klub i Sky Sports kao glavni režiseri te večeri prenosit će meč diljem svijeta.



Talijan koji živi u Njemačkoj, Pianeta sa trideset i pet pobjeda od kojih je više od pola završilo nokautom zaslužuje respekt kakav svaki sportaš priželjkuje.



Boksao je bezuspješno dva put za prvaka svijeta protiv Vladimira Klička. Fizički veći i teži te iskusniji borac koji je upisao samo tri poraza u cijeloj profesionalnoj karijeri pokušat će savladati Splićana koji ne misli zaustaviti svoju seriju neporaženosti.



- Pripreme za obranu titule počinju već sad, kreće se u period od dva treninga dnevno a mjesec prije sparing mečevi kao posljednje usavršavanje za Talijana.



Svako jutro smo u fitness centru Joker dok je popodnevni trening u dvorani Ameno skupa sa našim K1 prvakom Antoniom Plazibatom, kazao nam je Petrov drugi trener Ivica Ćukušić.



Dokaz da su sve oči ovih dana u boksačkom svijetu uprte u Split, pokazuje nam prvi profesionalni ugovor za našeg borca. Jučer u lijepom ambijentu, restoranu Rusulica na splitskom Trsteniku, Petar je potpisao ugovor sa Petkos Boxpromotion. U pratnji oba trenera, Duvančića i Ćukušića, nakon jutrašnjeg treninga, sastanak i posljednje riječi za realizaciju ugovora služe kao odskočna daska za nastavak karijere. Na čelu Petkos Boxpromoption su Alexander Petković i Nadine Rausch koji su prepoznali talent te ponudili profesionalni ugovor.



Menadžer Petko ne krije ambiciju u suradnji s našim boksačom.



- Mislim da je Petar spreman za svaki meč, od napada na titulu do branjenje iste, imam samo riječi hvale. Vidio sam ga u super teškoj kategoriji i to smo opravdali nastupima. Vizija je da ovakav momak ostane na istoj kilaži i pokaže svijetu atraktivnost teške kategorije.



Trener Ivan Duvančić komentirao je meč sa Johnsonom.



