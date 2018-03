Šokantne snimke nekadašnje prvakinje i seks simbola: nekada su se okretali za njom, sada okreću glavu od nje

Sportom se zdravo baviti i to je činjenica. no uvijek ostaje i ono „do koje granice“. Video snimak nekada vrlo uspješne sportašice koja se bavila body-buildingom je sve šokirao. I to baš doslovno jer Denise Rutkowski uopće ne sliči na sebe, na seks simbol kasnih 90-tih godina prošlog stoljeća.

Za njom su se okretali muškarci, isklesano tijelo je na svim natjecanjima privlačilo pozornost. No nakon završetka karijere dogodio se fizički preobražaj. Nagli prestanak s treningom, potom sve silne supstance koje je unosila ostavile su dubok trag i Denise uopće ne liči na onu ljepoticu koja je plinenila pozornost na natjecanjima.

Potpuno je propala, a što je najgore i postala ovisnica o drogama ....