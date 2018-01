Stipe Miočić pokazao gdje drži svoje trofeje i poručio navijačima: Ne brinite, još ima mjesta...

Stipe Miočić vratio se u Cleveland i ponovno je u svom normalnom životnom ritmu. Novi pojas prvaka našao je mjesto na polici, kojom se najbolji teškaš svijeta pohvalio na društvenim mrežama.



Vatrogasac iz Clevelanda i najopasniji čovjek svijeta inače je vrlo skromna i povučena osoba. Ipak, nakon uspjeha u Bostonu je izjavio kako smatra da je najbolji teškaš ikada, a čini se kako to još uvijek nije ispunjenje svih njegovih ambicija, prenosi Fight site. Uostalom, to je sam izjavio objavom koju smo spomenuli u uvodu.



“Jednom srušiti rekord? Neeee, ima na polici još uvijek dovoljno mjesta”, napisao je Stipe kraj slike, a na polici se nalaze također i rukavice sa sve četiri borbe za titulu, kao i još neki trofeji iz njegove sportske karijere.



Mi želimo Stipi da ispuni ovu policu do kraja, a onda… Pa, onda neka kupi još jednu policu kraj nje te krene i nju puniti svojim uspjesima.