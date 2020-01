Dva gostovanja Žutih u samo 24 sata: 'Bit će teško, ali moramo izvući maksimum'

Pred košarkašima Splita dva su gostovanja u samo 24 sata, dva gostovanja. Prvo će "žuti" u četvrtak gostovati u 18 sati kod Sparsa u Sarajevu, a potom su u petak u 18 sati gosti Zadra na Višnjiku.

Pred sedmu silu izišli su prije odlaska na put jedan od najboljih igrača Splita ove sezone Darko Bajo koji je ljetos stigao u klub i trener Ivica Skelin.

- U Splitu sam maksimalno zadovoljan, društvom, klubom. Svojim igrama sam nezadovoljan skroz, ne bi bilo normalno da sam zadovoljan. U Sarajevo idemo maksimalno koncentrirani. Utakmica sa Zadrom nas čeka odmah drugi dan. Bit će teško, ali moramo iz tih susreta izvući maksimum – rekao je Bajo, bivši član Cedevite.

Jesi li ikada u karijeri odigrao dvije utakmice u dva dana?

- Seniorske nisam, jedino na nekom turniru. A pogotovo nikada nisam imao putovanje između dva susreta. No, nemamo što kalkulirati.

Dobro poznaješ Sparse?

- Bio sam u Sarajevu tri godine. Znam ljude koji rade u klubu, poznajem par igrača. Trebamo maksimalno ozbiljno pristupiti susretu – naglasio je Bajo.

Kojim dijelom svoje igre nisi zadovoljan, pretpostavljam pogotovo obrambenim?

- Obrambenim dijelom sigurno, skokovima. Naravno, i napadački može to biti još bolje – rekao je Bajo, napadački jedan od najkonstatnijih igrača "žutih", nerijetko i najefikasniji.

- Nisam to očekivao, ali otvorilo se. Igra je do toga dovela. Zahvaljujući treneru i suigračima tako je ispalo – skromno će Bajo.

Dosta je mladih igrača u sastavu Splita?

- Mi mladi smo pogotovo dobri jedni s drugima, suigrači su mi pomogli da se prilagodim – naglasio je Bajo.

Zadar?

- Prvo razmišljamo o Sparsima, to je prvi problem koji trebamo riješiti!

Napunila vas je samopouzdanjem pobjeda protiv Cibone?

- To nam je dalo nam vjetar u leđa.

Za ostanak u igri za plasman na završnicu ABA 2 lige Split mora pobijediti na gostovanju u Sarajevu? Koliko vam taj imperativ otežava situaciju?

- Nije nam to teret, više nam je to motivacija. Pogotovo nakon ove pobjede Cibone. Vidimo da nam tako malo fali.

Kada se vrate Marčinković i Kalajžić možete li se potući s Cibonom i Zadrom za trofeje u prvenstvu i kupu Hrvatske?

- Mi se već sada možemo potući, ali vjerujem da s Pavlom i Matom neće biti nikakvih problema – kazao je Bajo.

Trener Skelin također upozorava.

- Bit će fizički zahtjevno, ali idemo jednu po jednu utakmicu. Nema više puno vremena, ako se mislimo uključiti u borbu za vrh jednostavno moramo pobijediti u Sarajevu – nije bježao od toga ni Skelin.

Sparsi su na začelju, ali u zadnje tri utakmice upisali su dvije pobjede?

- Digli su svoju igru značajno, dobili su dva ozbiljna protivnika Borca kući i Sutjesku koja zaslužuje mjesto među četiri. To pokazuje da imaju kvalitetu. Unutarnja linija im je snažna. Na krilima su atletični, visoki. Atletski su jako dobra momčad. Moramo trčati više od njih, kontrolirati skok, posebno obrambeni, i u napadu što je moguće više kombinirati, dolaziti do otvorenih šuteva. Ne smijemo sebi dopustiti da usporimo igru – rekao je Skelin.

Mario Delaš?

- Ide s nama na put, on je licenciran ponovno za još četiri utakmice ABA 2 lige. Vraća se nakon ozljede, a mi koristimo situaciju dok traži inozemni angažman. Trenira s nama već mjesec dana. Ako nađe angažman on je slobodan igrač, ako ne odigrat će te utakmice. U hrvatskom prvenstvu želimo dati malo veću minutažu našim mladim igračima, Vrgoču, a što će biti u budućnosti vidjet ćemo – pojasnio je Skelin.

Koliko je opasnost da mladi igrači nakon velikog trijumfa protiv Cibone polete?

- Opasnost je velika, a to prije svega ovisi o njima i njihovoj zrelosti. Tražim od njih da kao pravi profesionalci ne žive u prošlosti. Nema više priče o Ciboni – naglasio je Skelin.

Zadar?

- Momčad je to koja je u rangu Cibone. To su dvije momčadi koje su favoriti u hrvatskom prvenstvu. Imaju kvalitetu ispod koša i na vanjskim pozicijama. Imaju Amerikanca koji je sposoban sam riješiti utakmicu. Na domaćem terenu su u stanju svakoga unakaziti. Kada se uzme u obzir i publika to je sigurno najteže gostovanje u našoj ligi – istaknuo je trener "žutih".