Zbog njega Amerikanci uče izgovarati 'č' i 'ć': još nije napunio ni 21 godinu, a već je skinuo rekorde Jordana i LeBrona

Nije prvi europski, pa čak niti prvi slovenski košarkaš koji je zablistao u najatraktivnijoj košarkaškoj ligi na svijetu, ali bi, samo ako ga zdravlje posluži, vrlo lako mogao postati najuspješniji Europljanin u NBA ligi svih vremena. S prstenom prvaka ili bez njega, svejedno. Jer, da je mjerilo uspješnosti samo šampionski prsten, onda bi i naš Žan Tabak automatski bio “zacementiran” u nekom svevremenskom izboru Top 10 europskih košarkaša u NBA ligi...

I da odmah razjasnimo – sedmicu koju je nosio u Realu, kao ni 77 koji nosi na dresu u reprezentaciji i sada u Dallasu (u mlađim uzrastima Reala znao je imati i 17 te 18 na leđima), nije izabrao zbog Tonija Kukoča, iako su ga mnogi od najranijih dana, dakle još u Sloveniji, zbog nevjerojatne lakoće pokreta i vica u igri uspoređivali baš sa Splićaninom koji je bio član nezaboravne generacije Chicago Bullsa... Jasno, riječ je o Luki Dončiću, “čudu od dječaka”.

Za sedmice na dresu je “kriv” Vassilis Spanoulis, karizmatični bek grčkog Olympiakosa. Tako je, uostalom, izjavio sam Dončić u dokumentarcu koji je, u njegovim madridskim danima, snimila Euroliga. “Divim mu se jer u ključnim trenucima preuzima odgovornost na sebe”, govorio je mlađahni Dončić o Spanoulisu. Košarka mlađahnog Dončića u dokumentarcu iz ožujka 2018. opisana je kao mješavina Dražena Petrovića, Kukoča i Dejana Bodiroge, od kojih samo posljednji nije igrao u NBA...

A bili su “s one strane oceana” i naši Dražen i Toni, Nijemci Detlef Schrempf i Dirk Nowitzki, Litvanci Šarunas Marčiulionis, Arvidas Sabonis i Zydrunas Ilgauskas, Rus Andrej Kiriljenko, Španjolac Pau Gasol, Francuz Tony Parker, Nizozemac Rik Smits, Srbi Predrag Stojaković i Vlade Divac...

Nije ni današnja konkurencija puno slabija: tu su, među ostalima, Rudy Gobert, Nikola Jokić, Bojan i Bogdan Bogdanović, Jonas Valanciunas, Dennis Schröder, Kristaps Porzingis, Evan Fournier, Tomaš Satoransky, Nikola Vučević, zatim “iskusnjare” Marco Bellineli, Ricky Rubio, Marc Gasol, Danilo Gallinari, Goran Dragić i Nicolas Batum, a ne treba zaboraviti da europske, odnosno grčke papire ima i prošlosezonski MVP NBA lige Giannis Sina Ougko Antetokounmpo, unatoč nigerijskim korijenima poznat kao “Greek Freak”.

Dakle, konkurencija Europljana na “privremenom radu” u Americi nije nimalo bezazlena, ali ono što Luka Dončić pokazuje na tamošnjim parketima, gdje je došao kao treći pick prve runde drafta 2018. (podsjetimo, bio je izbor Atlante, ali je u razmjeni naposljetku završio u Dallasu), ipak nadmašuje i najsmjelije prognoze o tome kako će se mladi talentirani košarkaš iz Slovenije snaći u društvu “velikih momaka”.

OK, u Ameriku je stigao kao najbolji igrač Eurolige i Final Foura 2018., na kojem je s Realom osvojio i naslov europskog prvaka, dok je s reprezentacijom Slovenije prethodno uzeo zlato na Eurobasketu, ali znamo da Amerikanci tradicionalno ništa od toga posebno ne respektiraju – dok se ne dokažeš i u samoj NBA ligi.

Ruši rekord za rekordom

Drugu sezonu nakon Dončićeva dolaska u najjaču ligu na svijetu, mnogi Amerikanci upravo zbog njega uče izgovarati “č” i “ć”, kao i kako razlikovati Sloveniju od Slovačke. A druga je sezona u NBA nešto kao drugi album u glazbi. Potvrda mogućeg bljeska talenta u prvoj sezoni. Vrijeme da se opravdaju velika očekivanja.

Dončić je i to odradio u velikom stilu: svojim drugim triple-doubleom s najmanje 40 postignutih poena postao je prvi igrač u povijesti NBA lige koji je to ostvario prije 21. godine života. Naime, LeBron James je prije svog 21. rođendana stigao upisati samo jedan triple-double u kojem je utakmicu završio sa 40+ poena.

Vodeći svoju ekipu do pobjede protiv Detroita u Mexico Cityju, Dončić je “proknjižio” 41 poen, 12 skokova i 11 asistencija i tako postao prvi igrač sa triple-double učinkom na službenim utakmicama NBA lige odigranim izvan SAD-a i Kanade... Ali, rekla bi ona reklama, ni to nije sve kad je riječ o rekordima: na izmaku 2019. protiv Golden Statea oborio je čak tri statistička rekorda, uključujući i jedan velikog Michaela Jordana.

Naime, Dončić je s 20 godina postao najmlađi igrač koji je nekoliko utakmica završio s minimalno 30 poena i 15 asista u istoj sezoni. Postao je i prvi igrač u povijesti koji je ubilježio 30+ poena, 12+ skokova i 15+ dodavanja u 30 ili manje minuta, a u povijest je ušao i kao prvi igrač koji je zabilježio više triple-double učinaka za 30 ili manje minuta...

Rekosmo, nije Luka niti prvi Slovenac u Americi – igrali su ondje i Marko Milić, kao i Primož Brezec, Radoslav Nestorović, Boštjan Nachbar, Saša Vujačić, Beno Udrih, Uroš Slokar, pa Goran i Zoran Dragić, a posljednji se u NBA avanturu “otisnuo” Vlatko Čančar. No, sin bivšeg košarkaša Olimpije, Krke i Pivovarne Laško, danas trenera, krenuo je od početka u impresivnom stilu.

Ne samo da je postao lanjski rookie sezone, nego je u drugu sezonu ušao rušeći rekorde s jednostavnošću kojom i inače zrači, bilo da prenosi loptu preko čitavog terena i asistira u maniri iskusnog playmakera ili da nakon tzv. prednje promjene i finte tijelom kreće pod koš, podjednako vješt u driblingu s obje ruke. Nije mu problem odigrati niti leđima prema košu, spustiti se u reket u maniri kakvog centra (Luka je visok 201 cm), a prava su mu specijalnost step backovi kojima si je u stanju iskreirati prostor za skok šut, kao pravi bek šuter. Obično izvan linije za tri poena.

Ipak, ni najveći fanovi nisu mogli očekivati da će u prvim objavljenim rezultatima prebrojavanja glasova za ovogodišnju All Star utakmicu (zakazanu za 16. veljače u Chicagu), upravo on dobiti najviše glasova, u obje konferencije.

Dakle, Dončić je dobio 1.073.957 glasova navijača, iliti 499 više od Antetokounmpoa. Na trećem je mjestu (zasad) LeBron...

U trenutku zaključivanja ovog teksta, Dončić je bio na prosjeku od 29,1 poena (47,2 posto šuta iz igre, uz 32,5 posto za trice), 9,6 skokova i 8,9 dodavanja po utakmici, s tim da je i u samom vrhu svih specijaliziranih statistika koje uzimaju u obzir više parametara istodobno.

A to ga s pravom svrstava u najuži krug kandidata za ovogodišnju titulu MVP lige, čime bi oborio još jedan rekord i postao najmlađi MVP ikada u NBA! Inače, svoju rookie sezonu - stasavajući uz Nowitzkog u njegovoj posljednjoj sezoni - okončao je s prosjekom od 21 poena, 7,8 skokova i šest asistencija po utakmici. Sve to, priznat ćete, nije loše za momka koji će tek krajem veljače napuniti 21 godinu...

‘Nadmašit će i Nowitzkog’

Trener Dallas Mavericksa, Rick Carlisle, usporedio je Dončića s Kukočem i Argentincem Ginobilijem, ali i s Petrovićem, s kojim je nekoć radio u Netsima. Legenda Mavsa Steve Nash kaže da je riječ o “možda i najboljem 20-godišnjaku kojeg je NBA ikada vidjela”:

“Itekako je moguće da će nadmašiti i Nowitzkog. On je sa dvadeset fizički već na visokoj razini, a Dirk u toj životnoj dobi to još nije bio. Pa Luka je igrao Euroligu, bio u Realu. Mislim da ima šansu biti bolji od Dirka, koji je jedan od najboljih igrača koje smo ikad imali. A to govori koliko je Luka nevjerojatan talent!”.

Proslavljeni trener sarajevske ‘Bosne’ Bogdan Boša Tanjević za Dončića je kratko i jasno kazao: “Taj se klinac zajebava u NBA”.

No, treba kazati, prije svih njih, Lukin suigrač iz reprezentacije, Goran Dragić je “prorekao”: “On će za koju godinu biti najbolji igrač u Europi, vjerujte. I u NBA također. On je rođeni pobjednik. Ne šalim se, zapamtite ove moje riječi, Luka će biti jedan od najboljih na svijetu!”.

Ako je netko i mislio da su ove riječi bile plod euforije razgaljenog suigrača zbog odlične kemije i igara Slovenaca na posljednjem Eurobasketu, stvarnost ga polako demantira.

Sam Luka je u međuvremenu u svom stilu konstatirao:

- Ovdje u NBA-u je lakše zabijati nego u Europi...