Grgurević najavio Šibenku i progovorio o svojoj smjeni: Pa ja sam došao pred vas na konferenciju, tko bi drugi trebao voditi momčad?

Dan prije gostovanja u Šibeniku (petak 18 sati) pred medije je izišao trener Splita Ante Grgurević. Proteklih dana, a nakon teškog poraza ABA 2 ligi u utorak u Nikšiću, ponovno se vrlo opasno ljulja njegova pozicija i moglo bi doći do promjene na klupi "žutih".

- Stvarno se nadam dobroj utakmici. Šibenik mi se sviđa, imaju par mladih jako dobrih igrača koji igraju za prvu momčad već neko vrijeme i postali su nositelji. To me veseli kao ljubitelja košarke. Nadam se dobroj borbi – naglasio je Grgurević.

Uslijedila su pitanja o njegovoj budućnosti na klupi nakon slabog ulaska Splita u sezonu. Kakav je vaš status kao trenera? Hoćete li vi voditi utakmicu u Šibeniku?

- Tko bi je drugi trebao voditi? Pa ja sam tu došao ispred vas na konferenciju za medije. Zašto mislite da je netko drugi vodi da taj ne bi došao ovdje? - uzvratio je Grgurević.

- Ako sam došao ovdje znači da trenutno ja vodim momčad. Moj status je promjenjiv, kao i svakog drugog trenera. To ovisi o odluci uprave i o mojoj odluci. Ako sam došao ovdje, trenutno ja vodim momčad. Vi vjerojatno raspolažete nekim informacijama kojima ja ne raspolažem. Hoće li tako biti popodne ne znam, sutra ne znam, ali trenutno sam ja taj koji vodi momčad – odgovorio je Grgurević.

Je li bilo kakvih razgovora na tu temu s čelnicima kluba nakon poraza od Sutjeske?

- Nikad to nije bilo upitno. Morate stvari u životu gledati vrlo jednostavno. Najgore je kada nečiji ego, želje ili ambicije zasjene realnost. Ovo je takva vrsta posla, ako nešto ide, ide, ako ne ide, onda ne ide. U razgovorima s ljudima iz Uprave sam sasvim normalno rekao stanje je takvo. Ako mislite da treba napraviti to, ako mislite da treba napraviti ovo. Prvi sam i nakon poraza u Tuzli rekao ja sam taj, ja ću biti prvi koji će preuzeti odgovornost i ako treba odstupiti. Nisam prozvao nijednog igrača. Jer doći će neki trener koji će možda od igrača izvući bolje nego što ću to napraviti ja. Na kojem planu sam osobno pao znam, ali neću vam reći. To sam rekao Upravi. To nije tema o kojoj se ne smije pričati. Razgovora je bilo, nije tajna.

Je li vam žao što niste nešto mijenjali u rosteru?

- Pogriješio sam u nekim stvarima u predsezoni, ali neke stvari dođu s iskustvom. To je nešto što bih možda napravio drugačije, ne samo glede rostera, nego i samog odvijanja procesa igrača. Tri su puta do mudrosti, odgoj je najplemenitiji put, učenje je najlakše, a iskustvo je najbolnije. Ali ne žalim za tim. Dok sam uvjeren u svoj rad... Od nekih svojih stvari ne odstupam. Dokad ide, ide. Ljudi iz uprave mogu donijeti odluku, ali mogu je donijeti i ja prije nego što je donesu oni.

No, dugo je do sutra?

- Znam puno toga više što vi ne znate, ali o tome neću pričati. Moja je dužnost, obveza i želja da se pojavim ovdje i tu sam svaki put punog srca i ponosa jer predstavljam ovaj klub. Klub Split bija je prije i bit će i nakon Ante Grgurevića – zaključio je tu temu Grgurević.

Šibenka je promijenila trenera, je li i igru?

- Imaju prepoznatljiv stil igre kod kuće, rašire igru, imaju izuzetan šut, znaju čitati igru. Svaki trener donosi svoje. Drago mi je zbog njih, dugi niz godina ih pratim, koliko je tih mladih igrača izašlo i znam koliko tim trenerima nije bilo lako. Od Šarina, Anzulovića do Jurića. Trebalo je hrabrosti, drago mi je vidjeti da su ti momci stasali.

Ozljede?

- Mate (nap.a. Kalajžić) ne može još, nadam se da će se vratiti za koji tjedan. Dobro je što nije u pitanju najgora prva prognoza. Tomo (nap.a. Gabrić) nam iz obiteljskih razloga nije mogao pomoći u Nikšiću. Ove sezone napravio je iskorak, iako uz oscilacije. Ne znam u kakvom će stanju biti za ovu utakmicu, ali tko bude žutom dresu pomoći će – referirao je Grgurević.

Nikada nije lako dobiti na Baldekinu?

- To je dobro. Što bi bilo da je prazno gledalište, to bi značilo da ne valjamo ni mi ni oni. To je gušt, kompliment. Šibenik nošen publikom može dati daleko više. Ako svedemo postotak njihovog šuta imat ćemo veće šanse za pobjedu. Visoki intezitet i agresivnost, trčanje i obrana nam mogu donijeti pobjedu – rekao je Grgurević.