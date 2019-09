Nestrpljivi Zadrani jedva čekaju početak prvenstva: Smatram da smo spremni, da smo iskristalizirali obrise naše igre

Sezona može početi odmah! U tomu su složni Ante Nazor, trener Zadra i Martin Junaković , igrač od kojeg se očekuje posao organizacije zadarskih napada, ne samo u predstojećem dvoboju, protiv Adria Škrljeva nego inače.

- S nestrpljenjem očekujem početak prvenstva, a vjerujem da i moj tim s nestrpljenjem očekuje prvo podbacivanje i da se upali makina. Da sada počne utakmica bilo bi nam lakše nego čekati još dva dana. Imamo određene upitnike koji se mogu dogoditi… Smatram da smo spremni, da smo iskristalizirali obrise naše igre. Sigurno da je pred nama još puno posla, prvenstveno u obrani, ali pokazali smo kako znamo izgledati pred svojom publikom. Moramo biti svjesni da je u ovoj utakmici najvažniji pristup, da ova momčad nema pravo birati utakmice i da je utakmica sa Škrljevom jako bitna. Radi se o momčadi koja nam može napraviti velike probleme ako ne budemo pravi. Na tragu toga pripremamo ovu utakmicu i s nestrpljenjem ju očekujemo – veli Naazor i nastavlja...

Do utakmice je ostalo još šest treninga. Tu je svašta moguće. Imali smo određene probleme s ozljedama pojedinih igrača. Stremimo da svi budemo zdravi te se nadam da ćemo i biti. Voljeli bismo da je sada utakmica. Imali bismo puno manje upitnika. I ova "pressica" je malo uranjena jer se u sportu stvari događaju u sekundama, a od petka do nedjelje podosta je vremena - zaključio je Nazor i mikrofon okreno prema Junakoviću koji se izgleda odlično snašao na Višnjiku. U prilog tomu govori i čeinjenica da je na Zadar baskebballa tournamentu pored velikih zvijezda bio prvi asistent turnira.

- Svi u svlačionici jedva čekamo da utakmica krene. Bilo bi najbolje da je danas… Jako sam zadovoljan s onim što sam vidio, kao i s našim radom. Naporno smo trenirali i mislim da smo i više nego spremni za početak sezone.Osobno, mislim da imam prostora za napredak, no što se tiče turnira to je bilo na tragu onoga kako to treba izgledati, znači, da asistiram i razigravam suigrače i radim višak. Onda ćemo imati dosta laganih šuteva i laganih poena. Na tome se bazira moja igra u napadu – kazao je Junaković.