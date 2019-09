Što je hrvatska košarka bez Amerikanca: priča o playu Shaneu Larkinu uzburkala duhove pod obručima

Zavodljivo rujansko sunce, više od dvadeset "celzijevaca" u zraku, blizina plaže, možda i neka zgodna Zadranka u prolazu...

Tko zna što je sve blagotvorno utjecalo na raspoloženje Shanea Larkina, američkog playmakera turskog Anadolu Efesa, pa da je prvo svom suigraču, našem reprezentativcu Krunu Simonu, a onda i novinarima koji su pratili Zadar Basketball Tournament kazao kako je "otvoren za ideju da nastupa za Hrvatsku na Olimpijskim igrama", jer su one "san svakog sportaša".

I taman kad su se ponovno razbuktale nikad zaključene rasprave na temu "stranac ili ne u reprezentaciji", Larkin je sam otklonio sve dileme izjavom da bi – volio igrati za Tursku.

Onom lakoćom kojom pjevači svaku drugu večer u novom gradu tepaju publici da su "stvarno najbolji na svijetu".

- Bilo bi to sjajno... Osjećam da je ovo moj drugi dom... Turski dres bi prilično dobro izgledao na meni - kazao je i ohladio mnoge pristaše angažiranja stranaca na najdeficitarnijim pozicijama u reprezentaciji, dok je one koji su i prije bili protiv posezanja za takvim rješenjima samo učvrstio u uvjerenju "eto vidiš, što će nam stranac kojemu nije stalo do naše zemlje!".

Ili, što bi rekao Dino Rađa: "Za reprezentaciju moraju igrati samo oni kojima grb na dresu nešto znači i samo oni kojima se svaka dlaka na tijelu nakostriješi kad čuju našu himnu." Kao da nikad nije čuo za iskustva hrvatske tranzicije ili privatizacije, po principu – puna usta Hrvatske, jedna ruka na srcu, druga istodobno u nečijem džepu... Uostalom, kako bi se to da nekom "grb na dresu nešto znači" mjerilo osim učinkom na terenu?! Ili Rađa, igrač s NBA iskustvom, stvarno misli da je, recimo, Roko Rogić definitivno bolje rješenje za reprezentaciju od Larkina?!

No, američkom playmakeru šuterskih sklonosti očito je svejedno tko će mu ponuditi prigodu da nastupi na Olimpijskim igrama. Turci ga dokazano cijene, uostalom, u Efesu je lani zaradio 1,7 milijuna dolara, a nakon što je praktično uveo svoju momčad u finale Eurolige, godišnja zarada mu je narasla na 2,6 milijuna. Ostane li i iduće sezone, ta će se svota popeti na 2,8 milijuna...

Ukupni benefiti bi uz nastup za tursku reprezentaciju sigurno i porasli. Kad bi nekim čudom Larkin na koncu ipak ponio hrvatski dres – a čujemo da ni izbornik Veljko Mršić nije protiv takve ideje, vjerojatno i pomalo očajan zbog situacije koju je zatekao nakon preuzimanja dezorijentirane reprezentacije – Larkin ne bi bio prvi Amerikanac koji bi igrao za Hrvatsku.

Prije njega igrali su Dontaye Draper, bivši igrač Cedevite, zatim i Efesa i Reala, te Oliver Lafayette, koji je svoju europsku karijeru započeo u beogradskom Partizanu, a kasnije je, gle koincidencije, također zaigrao i za Efes. Obojica su razigravači, dakle, na taktički prevažnoj poziciji koja nam je očito godinama problematična. Naši najbolji klubovi tu "rupu" tradicionalno pokrivaju dovođenjem stranaca, dok realno slabašna domaća liga ne uspijeva iznjedriti "playa" koji bi mogao dugoročno biti reprezentativni "broj 1" i igrati košarku visoke razine.

To nije postao ni Kalajžić ni Filipović, kao ni ranije Katić, Bašić, Junaković ili Uljarević... Nekog novog Mulaomerovića, pa i Ukića, očito možemo samo sanjati. E sad, netko će zapitati što je tu uzrok, a što posljedica, no činjenica je da liga koja nakon selidbe Cedevite u Ljubljanu ostaje bez ijednog kluba koji igra bilo koje europsko natjecanje(!), ne nudi odgovor na pitanje o reprezentativnom playu, koji bi trebao biti "motor" ekipe, razigravati Bojana Bogdanovića, Darija Šarića ili Ivicu Zupca...

Sve se dodatno zakuhalo nakon što se u javnu polemiku prilično ultimativnim tonom, koji ne ostavlja mjesta za argumentiranu polemiku, uključio i spomenuti Rađa, inače predsjednik Stručnog savjeta HKS-a. On je kazao svoje: "Ne mogu stranci igrati za reprezentaciju, i točka." Prilično čudan diskurs za nekoga tko je na čelu, naglašavamo, stručnog tijela. Istina, Rađa nudi teoriju da hrvatska košarka nema problem playa, nego načina rada u klubovima. I tu je apsolutno u pravu.

No, ipak debelo griješi kad podcjenjuje pozitivne učinke koje je osvajanje zlata s posljednjeg Eurobasketa (zahvaljujući i angažmanu Amerikanca Anthonyja Randolpha!) imalo na slovensku košarku u cjelini, kao i kad autistično ignorira činjenicu da je angažman jednog naturaliziranog stranca – makar se slagali u tome da je to loše za "nacionalne škole" i da reprezentacije odvodi u komercijaliziranu klupsku logiku koncipiranja sastava – ipak odavno dopušten reprezentacijama koje time žele dobiti dodatnu kvalitetu, "kariku koja nedostaje" (što bi se moglo kazati upravo za slovenski primjer, jer bi talent Dončića i Dragiča vjerojatno ostao nedovoljan za zlato).

Rađa inzistira na dugoročnom "postavljanju stvari", pri čemu, eto, ispada da nema veze što smo propustili svjetsko prvenstvo!?

- Gledam stvari dugoročno i gledam kako ćemo deset godina biti u vrhu - kazao je, iako se to ne vidi iz poteza Saveza, koji još uvijek ne priznaje regionalnu ABA ligu, i u njoj ne vide stepenicu koja vodi najvišoj razini euro-košarke, nego glavnog krivca za slabašnu domaću ligu...

Pa onda Savez zapravo ohrabruje domaće ligaše da ne izlaze u susret ABA-ligašima s pomicanjem termina dviju liga koji se gotovo preklapaju, što Zadar i Cibonu, potencijalno i Split (sada u ABA2), dovodi u gotovo nemoguću situaciju. Kao da je cilj da se svi utope u prosječnosti ionako ispodprosječne lige. I da jednakost tog tipa simulira – neizvjesnost i kvalitetu lige. Samo, ne znam koga je dobrovoljna izolacija učinila konkurentnim u bilo čemu...

Takva liga sigurno neće postati "bazenom igrača za reprezentaciju", o čemu sanjaju čelnici HKS-a.

Jer nisu ni stranci u reprezentaciji ili klubovima, kao ni ABA liga, krivi što je, primjerice, naša U-19 reprezentacija koja je 2015., pod vodstvom Ante Nazora, osvojila svjetsko srebro – gotovo nestala sa scene! Iako se ne može reći da u međuvremenu u domaćoj ligi nisu imali prigodu za razvijanje, Nik Slavica, Luka Božić i Rok Badžim su trenutačno – bez kluba. Izuzmemo li Zupca, Žižića i Bendera, ostali iz te generacije su već u kategoriji – propalih talenata...

Da nije tako, mogli bismo govoriti o sustavnoj brizi za razvoj mladih igrača. I onda bi eventualni stranci u reprezentaciji bili sastavni dio, nadogradnja te priče (Španjolskoj, koja ima puno veću bazu mladih igrača od nas, nitko ne može prigovoriti zbog nebrige o mladim naraštajima, pa ipak su za nju igrali i stranci poput Kongoanca Sergea Ibake ili Crnogorca Nikole Mirotića).

Istodobno, jednoj Litvi ili Srbiji angažman stranaca u reprezentaciji ne pada na pamet. Međutim, gruba realnost kaže da te zemlje mogu bez problema složiti po dva iznimno jaka rostera reprezentativaca, što kod nas ipak odavno nije moguće. Puno je razloga zašto je tako.

Ali jedno je sigurno: Draper i Lafayette, Larkin pogotovo, nisu krivi za to!