Izbornik SAD-a ostao velik nakon šokantnog poraza i nahvalio Francuze: Nije sada važno tko je ovdje, a tko nije. Oni su nas dobili i mi toga moramo biti svjesni

Boljet će košarkašku Ameriku poraz od Francuske (79:89) u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Ne jednako kao što boli Srbiju. Mnogo jače. Oni su uvijek "drugi svemir" u odnosu na ostatak svijeta, bilo da se pojave na Mundobasketu ili na Olimpijskim igrama. I to je tako.

Iako mnogi ne rade razliku između NBA-ja i košarkaških natjecanja na ostatku planeta, uvijek je vrijedno napraviti određenu distinkciju. Amerikanci ispadaju u četvrtfinalu.

Senzacionalna pobjeda Francuza u četvrtfinalu svjetskog prvenstva: velike američke zvijezde i legendarni trener ostali bez medalje

Francuska ih je nadigrala, a izbornik Gregg Popovich birao je riječi kada je trebalo govoriti o pobjednicima.

- Drago mi je da ste me pitali o Francuzima. Izbornik Collet i igrači čine sjajan posao. Ovo je najbolja Francuska koju sam gledao. Oni sve rade kao momčad, a opet imaju sjajne pojedince. Zabijaju, skaču, u globalu si pašu na terenu. Danas su odigrali sjajnu utakmicu.

Osigurali su vizu za Olimpijske igre. I to je trebalo podvući. Tamo će igrati neki drugi momci, vjerojatno većina onih koji nisu u Kini. To je potvrdio i sam Popovich.

- Bit će to druga momčad u Tokiju, to je sasvim sigurno. Kvalificirali smo se, tako da smo sigurni tamo. Za to ne moramo brinuti.

Netko je na press-konferenciji povukao pitanje onih koji nisu u reprezentaciji i jedne i druge momčadi. Izbornika je to zasmetalo...

- Nepošteno je reći da francuska pobjeda nije zaslužena. Nije sada važno tko je ovdje, a tko nije. Oni su nas dobili i mi toga moramo biti svjesni.

Ipak, stvari moraju ići dalje...

- Svaki poraz boli. U ovoj situaciji boli još i više, ali život ide dalje. Voljeli bismo da smo pobijedili, kao i svi. Ali, svi mi imamo naše živote i obitelji, život mora ići dalje - rekao je Popovich.

Za dva dana sa Srbijom. Mnogi su taj par vidjeli u velikom finalu kao i na zadnja dva velika natjecanja, ali to će biti naslovni duel u borbi za plasman od 5. do 8. mjesta.

- Igramo sa Srbijom, to je nova utakmica. Nema se tu što mnogo za reći. To je sljedeća utakmica, obje momčadi željet će pobjedu - nije htio previše o toj utakmici reći američki izbornik.

Pred novinarima je bio i ponajbolji američki košarkaš na utakmici, Donovan Mitchell.

- Nije tu moja igra u prvom planu. Mislim i na ono što smo promašili. Bili smo dosta vremena u zaostatku. Zabio sam nešto, ali svi gledamo ono loše što smo napravili. Griješili smo, znali promašiti i pokoji zicer... Izgubili smo, samo na to mislim sada - veli Mitchell.