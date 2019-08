Košarkaški ekspert Slobodne Dalmacije o Mundijalu koji počinje u Kini: I ovakva C-momčad Amera ipak će do zlata, Srbima drugo mjesto

Pomalo apsurdno na prvi pogled zvuči podatak da, unatoč tome što SAD ima daleko najveći izbor kvalitetnih košarkaša pod kapom nebeskom, američki izbornik Gregg Popovich zapravo nije imao ama baš nikakvih problema, a kamoli besanih noći s precrtavanjem igrača do stvaranja zaključnog popisa 12-orice koji će u Kinu.

Naime, Popovichu se popis, gotovo iz dana u dan – krojio sam. I tu apsurd prelazu u grotesku: igrači su otpadali s inicijalnog popisa poput jesenskog lišća, kroz seriju masovnih odustanaka, prvo najvećih zvijezda (Harden, Davis, Drummond, Lillard, Love...), a potom i mnogih koji (još) nemaju ugled superstarova, ali ih svi koji prate NBA dobro poznaju.

Tako da je u zadnji tjedan legendarni višegodišnji trener San Antonio Spursa ušao s 12 igrača koji, kazao bi neki cinični promatrač, nisu na vrijeme odustali od angažmana na svjetskom prvenstvu, pardon, Svjetskom kupu, kako se odnedavno zove smotra najboljih reprezentacija na svijetu. Igrat će se od 31. kolovoza do 15. rujna.

Indikativan uvod u košarkaški mundijal za mnoge je i pripremni poraz SAD-a od Australije, što je i prvi poraz Amerikanaca od 2006. (a prva pobjeda Australaca protiv njih ikada!).

Aco kaže: Srbija ili Francuska

Povezujući taj poraz s masovnim otkazima igrača, mnoge je to ponukalo na brzopotezni zaključak kako se ove, "drugorazredne", neki kažu i C-reprezentacije SAD-a, ne treba previše bojati.

Naš Aco Petrović, izbornik Brazila, tako kaže da su "Srbija i Francuska favoriti u odnosu na SAD" koji će, uvjeren je, "sa svima igrati otvorene utakmice i izgubiti više od jedne utakmice"... Inače, Brazil se, za slučaj da prođe grupu u kojoj su s Grcima, Novozelanđanima i Crnogorcima, u drugom krugu susreće – upravo s Amerikancima.

No, ja se baš i ne bih zalijetao s takvim zaključcima i olako otpisao Amere iz priče o zlatu. Nemojte sumnjati da ih je iskusni Popovich, upravo zato što koncept igre ne počiva na ideji "daj loptu LeBronu, Curryju ili Leonardu" pa će on(i) to sami srediti napadačkim mini-serijama, pripremao po najboljim postulatima klupske košarke (asistiraju mu Steve Kerr iz Warriorsa, Lloyd Pierce iz Hawksa i Jay Wright sa sveučilišta Villanova, kao predstavnik NCAA košarke), a i sami igrači s finalnog popisa imat će motiv pokazati da nisu igrački škart koji ne može predstavljati SAD (čiji skor na 17 svjetskih prvenstava glasi 123-27, uz osvojenih 12 medalja; 5 zlatnih, tri brončane i četiri bronce) onako kako bi to mogli superstarovi koji nisu htjeli žrtvovati ljeto.

U Kinu idu samo dvojica igrača koja su već nešto osvajala u dresu SAD-a: Mason Plumlee (SP, 2014.) i Harrison Barnes (Olimpijske igre, 2016.), dok je od All Star igrača iz prošle sezone tu još samo Kemba Walker.

No, NBA otkazi su poharali, primjerice, i Kanadu. Od 17 NBA-ovaca na prvom popisu s 29 kandidata, u zadnji tjedan pred SP Kanađani su ušli sa samo dvojicom NBA igrača (Birch iz Orlanda i Brissett iz Toronta, a otpala su im imena kao što su RJ Barret, Andrew Wiggins, Tristan Thompson, Dylan Brooks, Shai Gilgeous-Alexander, Nik Stauskas, Kelly Olynyk).

Filipincima je težak hendikep odustajanje Jordana Clarksona iz Clevelanda, ali samo zato što FIBA dopušta nastup jednog naturaliziranog stranca, a to je mjesto već "zauzeo" Andrey Blatche.

Što kaže ranking FIBA-e

Posljednji ranking FIBA-e uoči prvenstva, objavljen 21. kolovoza, kaže kako najveće izglede za osvajanje zlata ima Srbija, Amerika nakon nje, potom Španjolska, Francuska, Grčka, Litva, Argentina i Rusija. Brazil našeg Ace svrstan je na 12. mjesto, Crnogorci, primjerice, na tek 23., dakle, čak iza Tunisa i Japana, ali se kod procjena vodilo računa i o "kosturu" natjecanja te kasnijim mogućim križanjima s drugima, ne samo o pojedinačnoj vrijednosti svake ekipe.

Pritom se, dakako, kalkuliralo i s podacima o odsutnima. Ameri su kod kuće ostavili barem dvije ekipe "otpadnika", koji su brigu o vlastitom zdravlju i hedonizmu pretpostavili reprezentaciji (pa ih ipak nitko u SAD-u ne naziva izdajnicima niti ih se medijski proziva, što u ovom dijelu Europe ne bi prošlo ni blizu tako lišo, no to je druga tema).

Svojevrsni "dream team" reprezentativaca na produženom godišnjem odmoru čine James Harden, CJ McCollum, Kevin Love, Tobias Harris, DeMar DeRozan, Kyle Lowry, J.J. Redick, Paul Milsap, Brandley Bill, Eric Gordon, Marvin Bagley, PJ Tucker, De’Aaron Fox, a otkazao je i novopečeni NBA-ovac koji dolazi sa superlativima iz NCAA svijeta, Zion Williamson.

Španjolcima će nedostajati Pau Gasol, Sergio Rodriguez, Alex Abrines, Nikola Mirotić i Serge Ibaka, ali i dalje su jedan od najozbiljnijih kandidata za medalje.

Rusi su izostankom petorke Aleksej Šved, Timofej Mozgov, Joel Bolomboy, Dmitrij Kulagin i Dmitrij Khvostov ostali bez ikakve šanse da se umiješaju u borbu za medalje, dok Francuzi ozbiljno kandidiraju za medalju i bez Thomasa Heurtela, Joffreya Lauvergnea i Adriena Moermana.

Česima nedostaje jedan, ali prevrijedan igrač za njihove domete – Jan Vesely. Australci u ekipi nemaju Bena Simmonsa, Ryana Broekhoffa, Dantea Exuma i Jonaha Boldena...

Talijanima je iz svih kombinacija otpao Nicolo Melli, a upitno je koliko mogu pridonijeti donedavno ozlijeđeni Danilo Gallinari i Luigi Datome.

Srbija je ostala bez svog najkreativnijeg playa Miloša Teodosića, koji se čuvao od proljeća i kraja svoje NBA avanture, da bi se ozlijedio neposredno pred prvenstvo, baš kao i nisko krilo Dragan Milosavljević Gagi.

Visoka srpska postava

Izbornik Saša Đorđević na to nije reagirao pozivajući preostale vanjske igrače s popisa – Nedovića i Kalinića nije mogao pozvati sve da je i htio, jer su oni bili prvi precrtani – nego se očito uzda u svoju visoku liniju, tako da su od bekova na koncu u sastavu ostali tek Micić, Jović, Bogdanović i Gudurić. A onda kreće popis dvometraša koji znaju biti opasni i u šutu "izvana", od Lučića, Simonovića, Bjelice pa dalje... sve do Jokića, člana prve NBA petorke protekle sezone.

Dominikanska Republika u startu nije svrstavana među bilo kakve favorite, no kada bi tu bili James Feldeine, Karl-Anthony Towns i Al Horford... možda bi im izgledi za prolazak grupe i porasli.

Tacko Fall i Gorgui Dieng nedostajat će Senegalu. Portoriku će faliti J.J. Barea. Litvancima nedostaje "samo" Arturas Gudaitis, što ih čini u startu opasnijima.

Acinom Brazilu fali samo Raulzinho Neto, no s druge strane dio tamošnjih medija kritizira bivšeg izbornika Hrvatske da je pozvao previše veterana, no jasno je da naš trener igra na sigurno.

Osim Ace, Hrvatsku će u Kini, makar indirektno, predstavljati Australac naših korijena Andrew Bogut, a i iranski centar Aaron Geramipoor ima neke daleke veze s Lijepom našom jer je početkom prošle godine bio uskočio u sastav Cibone gdje, istina, nije ostavio neki veći trag...

Hrvatsku tek čeka suočavanje s nezanemarivim posljedicama izostanka sa svjetske smotre, pogotovo ako znamo da bi Bogdanović, Šarić, Zubac, Žižić, Hezonja, Simon, zašto ne opet i Tomić, ipak imali što kazati u svjetskoj konkurenciji...

Popis zanimljivosti otvaramo s Nigerijcima - oni su u pripreme krenuli s rekordnim popisom od čak 44 igrača. Venezuelci i njihovi kolege iz Bjelokosne Obale dio priprema proveli su - u štrajku. Nigerijci nisu štrajkali, ali su javno ukazivali na škrtost svog Saveza, koji je dugovao za hranarine, putovanja i druge troškove.

Najtežim skupinama na prvi se pogled čine grupa F (Grčka, Novi Zeland, Brazil, Crna Gora) te grupa H u kojoj su Kanada, Senegal, Litva i Australija...

Najviša momčad u prosjeku je Srbija (sa svojih 205.7 centimetara). U kategoriju bizarnosti spada informacija da je košarkaš iz Dominikanske Republike Edgar Sosa odustao od nastupa - jer mu liječnici nisu dopustili posebnu bandažu za zaštitu zglobova...

Japanci: Da nam je skinut koji skalp

O različitim ciljevima različitih reprezentacija najbolje govori izjava izbornika Japana, Argentinca Julija Lamasa, koji je priznao: "Naš cilj je svladati jednu od europskih država". Skroman neki čovjek, zar ne. Iako, trebao mu je netko kazati da naših ipak nema u Kini...

Ali pustimo odsutne, koga posebno vrijedi gledati na mundijalu? Najzastupljeniji će biti igrači iz NBA lige. Ukupno njih 56 (najviše, tj. šestorica iz Bostona, po pet iz Kingsa i Bucksa) neravnomjerno raspoređenih u 17 reprezentacija.

Od Nikole Vučevića u Crnoj Gori, preko braće Antetokounmpo u Grčkoj (Thanasis i Giannis), četvorice igrača u dresu Španjolske (Gasol, Rubio i braća Hernangomez) i Njemačke (Schroeder, Theiss, Bonga, Kleber), pa do petorke NBA-ovaca u dresu Srbije (Gudurić, Bogdanović, Bjelica, Jokić i Marjanović), Francuske (Batum, Fournier, Gobert, Ntilikina, Poirier...).

NBA igrača, primjerice, ima i Portoriko u kojem je Isaiah Pineiro iz Kingsa, dok će za Čehe igrati Satoransky koji će sutra, u nedjelju, izići na teren nasuprot 12 američkih NBA-ovaca. Ishod nije teško pogoditi...

Kako god, FIBA najavljuje dosad najbolje pokrivene prijenose (u više od 160 zemalja), pa će tako utakmice prve runde pratiti po 20 kamera, dok se od četvrtifnala najavljuje angažman 25 kamera po utakmici. Jer, uistinu će se imati što i vidjeti!

Prognoza za kraj? SAD kao ipak prvi favorit, unatoč svim izostancima "odlikaša", odmah do njih moćna Srbija, a za medalje još kandidiraju Španjolci, Francuzi, od afričkih reprezentacija napokon bi mogla zablistati Nigerija, iz prikrajka vreba i Australija, uvijek kompaktna i Litva... Reklo bi se - izaberite jednu od pobrojanih reprezentacija, možda i ne pogriješite.