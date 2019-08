Cirkus koji je nastao spajanjem Cedevite i Olimpije, odnosno odlaskom hrvatskog kluba u Ljubljanu, koji je tako postao slovenski klub, napravio je tektonske poremećaje na svim razinama momčadi koja je boravila na Velesajmu. Sudbine mnogih igrača još su nepoznate, a od razvikanijih igračkih imena novi su posao u Ljubljani pronašli tek Filip Krušlin i Andrija Stipanović, pišu Sportske novosti

Nakon što je Cedevita promovirala i dovela do NBA lige Jusufa Nurkića i Džanana Musu, prvi sljedeći koji je trebao pronaći put do NBA drafta trebao je biti Darko Bajo, no on se nije razvio kako se očekivalo, pa će svoj talent nastojati razbuđivati u Splitu, za koji je potpisao u srijedu. U redu je iza Baje bio Karlo Matković, Hrvat iz BiH, sjajan centar vrlo dobre motorike, koji je lani u HT Premijer ligi pokazao vrlo velik potencijal. U toj razvojnoj momčadi Cedevite koja je igrala HT Premijer ligu bio je još jedan igrač s hrvatskim korijenima, Rok Radović.

Taj je klinac još dok je pohađao osnovnu školu stigao iz Slovenije na Velesajam, a iako mu je otac Hrvat i premda se tada za tog darovitog beka mogla ishoditi i mogućnost igranja za hrvatsku reprezentaciju jer do tada nije igrao nijedno službeno natjecanje za Sloveniju, to se nije dogodilo.Nije ni s Matkovićem, da ne bude zabune, pa je tu priča završena, jer ako Matković ikada nastupi za reprezentaciju, bit će to BiH. Iako je Hrvat.

Obojica su velike greške Cedevite i to je činjenica, neovisno o tome što je obojici bilo sugerirano iz menadžerskih krugova. Naime, obojicu pod kontrolom drži Miško Ražnatović.

Kako se ovo ljeto s Cedevitom i Olimpijom dogodilo to što se dogodilo, Matković i Radović morali su pronaći odredišta gdje će igrati. Nastaviti u Cedevita Junioru, kako se zove ono što je ostalo od hrvatskog programa nekada najjačeg našeg kluba, zbog potencijala obojice nije imalo smisla.

Međutim, obojica su mogla ostati u Hrvatskoj, čak je bila prilično izvjesna opcija prelaska u Goricu jer je predsjednik tog kluba postao Duško Radović, stric Roka Radovića. U Goricu, gdje bi ga razvijao Josip Sesar, mogao je i Karlo Matković.

No ništa od toga, jer menadžer je, očito, utjecajniji i od obitelji. I od Cedevita Olimpije.

Mega, klub koji postoji da bi se razvijali igrači jedne menadžerske agencije i kao takav igra ABA ligu (Jordi Bertomeu, direktor Eurolige, između ostalog, ne želi dati zajamčeno mjesto ABA ligi u Euroligi dok su god u ABA ligi menadžerska Mega, ali i FMP, druga momčad Zvezde), trebala je biti odredište za dva Hrvata. Međutim, Ražnatović je već zatvorio roster Mege za predstojeću sezonu i dva će se klinca, s dozvolom Cedevita Olimpije, u sljedećoj sezoni razvijati u OKK Beogradu, koji je, pazite, razvojni klub menadžerskog poligona Mege i igra srpsku ligu. Obojica odlaze na posudbu iz Ljubljane u Beograd.

Em ta dvojica nikada neće biti hrvatski reprezentativci iako su to mogli biti, em ih neće razvijati hrvatska košarka. Netko bi rekao, bolje za njih, ali tko zna.

Obojica su u posljednjim godinama bila u Zagrebu, tu se školovali, tu stekli prijatelje. Obojica su, na koncu, Hrvati, Radoviću je to otac. Ali u današnjem vremenu menadžeri postaju puno više od obitelji. I jedino ostaje nada da će obojica jednog dana doseći maksimalnu razinu svog potencijala. Je li moglo drugačije, pa naravno da je moglo.

Na kraju, svatko odlučuje o sebi. Ili njegova obitelj. Ili menadžer.

Najmanje, bojim se, ti klinci.