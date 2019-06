Čovjek koji je spasio NBA ligu od dosade na terenu će pokazati sav raskoš svog talenta, ali emociju ćete rijetko vijdeti: upoznajte Kawhija Leonarda, rođenog pobjednika

Ako plasman Raptorsa u finale (i to, gle apsurda, u prvoj sezoni bez DeMara DeRozana, koji im je godinama bio zaštitni znak) za nekoga i jest iznenađenje, treba imati na umu da Raptorsi imaju ipak sjajnu sezonu iza sebeO njegovu privatnom životu ne zna se gotovo ništa, jer obitelj uporno krije od znatiželjnih medija, vjerojatno i zbog traume iz srednjoškolskih dana, kada mu je otac, vlasnik autopraonice, ubijen pod nikad do kraja razjašnjenim okolnostimaU noći na petak po drugi je put postao MVP (najkorisniji igrač) finalne serije, ovoga puta uz 28,5 koševa, 9,8 skokova i 4,2 asistencije u prosjeku201 centimetar visoko "nisko krilo" s rasponom ruku od 224 centimetra, zbog čega je znao uspješno čuvati i protivničke bekove i krilne centre

Iako je semafor pokazivao da je vrijeme isteklo, ujedno i NBA titule vrijednih 112-110 za Toronto Raptorse, jedan je igrač u crvenom dresu namrštenog lica zahtijevao od sudaca da priznaju i koš uz prekršaj dosuđen upravo na njemu ispod koša Golden State Warriorsa u posljednjim trenucima utakmice. Nikakvo slavlje ili pobjedničko šepurenje mu nije padalo na pamet. Samo on zna je li u tim trenucima pomislio i na ono promašeno bacanje iz napete završnice šeste utakmice finalne serije 2013., tada u dresu Spursa protiv Miamija, što se naposljetku pokazalo fatalnim za njegovu tadašnju ekipu...

Nakon pregledavanja snimke posljednje akcije Raptorsa, suci ipak nisu priznali koš, vratili su sat na 0,9 sekundi, ali i poslali igrača u crvenom dresu na liniju slobodnih bacanja.

Naravno, bio je to Kawhi Leonard, s čijeg lica ni kod 'plus 20' inače ne možete očitati likovanje ili bilo kakvu emociju. Posao, uostalom, treba privesti kraju kako spada.

Bilo je puno simbolike u činjenici da je baš Kawhi izvodio posljednja bacanja, iako je te večeri bio tek treći strijelac svoje ekipe. Stavio je oba. Za svaki slučaj. Stephen Curry je već toliko puta dokazao da može ubaciti tricu i iz WC-a svlačionice... No, ovoga puta ni dalekometni Curry više nije ništa mogao očekivati od te lopte uz 'minus četiri' na semaforu. I slavlje u Torontu je moglo početi... Leonard je podigao ruke, stisnuo šake, neartikulirani pobjednički urlik iz dna duše trajao je nešto manje od deset sekundi i to je bilo to od euforije s njegove strane. Posao je obavljen.

A ako vam netko kaže da je prije play-offa očekivao konačnih 4-2 u pobjedama za Raptorse, čak i uz ozljedu Duranta, taj vas, dragi moji, jednostavno laže!

I zato, unatoč urođenoj suzdržanosti, razloga za veliko veselje nakon velikog finala ima i Leonard, kao i svi ljubitelji košarke, osim ako baš niste iz priče u stilu "i pape i dida bili su Warriorsi".

Naime, Leonard je, može se slobodno reći, tegleći Toronto do prvog naslova u povijesti kluba - što je i prvi slučaj da NBA prstenje odlazi izvan granica SAD-a; a to je već nešto što bi moglo razljutiti i "America first" Trumpa osobno! - na neki način spasio NBA košarku. Zašto? Zato što je posljednjih godina ušla u jednotračnu cestu predvidivosti. Sve je to bilo lijepo, šareno, istetovirano, atraktivno, naročito u "highlightsima", ali nije bilo teško "predvidjeti" da do kraja ide ili ekipa u kojoj je LeBron James (Miami pa Cleveland) ili Warriorsi na pogon "splash brothersa", tj. Curryja i Kleya Thompsona, kojima se pridružio i impresivni Kevin Durant.

A onda se umiješao Leonard... 201 centimetar visoko "nisko krilo" s rasponom ruku od 224 centimetra, zbog čega je znao uspješno čuvati i protivničke bekove i krilne centre. OK, nije on sad tamo neki anonimac, i nije ovo "šok i nevjerica" u rangu plasmana naše reprezentacije na čelu s Acom Petrovićem u četvrtfinale Olimpijskih igara u Riju, ili Ciboninih 4-0 protiv Cedevite u ovogodišnjem finalu hrvatskog play-offa, a ne bismo uspjeh Toronta uspoređivali niti s iznenađujućim plasmanom Anadolu Efesa u finale Eurolige. Ali ipak je u pitanju rezultat koji vraća vjeru u košarku, pa i u sport općenito. Nećemo sad miješati onu "nije u šoldima sve", barem u NBA svijetu nemaju takvih problema.

Istina, Leonard nije u NBA došao preko Širokog ili iz druge njemačke lige (kao, recimo, nekoć Dirk Nowitzki), dobro ga se svi sjećamo iz dana u slavnim San Antonio Spursima s kojima je 2014. osjetio slast titule prvaka. U noći na petak po drugi je put postao MVP (najkorisniji igrač) finalne serije, ovoga puta uz 28,5 koševa, 9,8 skokova i 4,2 asistencije u prosjeku. Leonard je 2015. bio proglašen najboljim defanzivcem NBA lige, ali u njegovu slučaju to znači da u karijeri ima više ukradenih lopti nego napravljenih faulova!

Ako plasman Raptorsa u finale (i to, gle apsurda, u prvoj sezoni bez DeMara DeRozana, koji im je godinama bio zaštitni znak) za nekoga i jest iznenađenje, treba imati na umu da Raptorsi imaju ipak sjajnu sezonu iza sebe (da se igrala sedma utakmica finala, ugostio bi je upravo Toronto, zbog skora 58-24 ili jedne pobjedu više od GSW-a u regularnom dijelu sezone).

Pa što znamo o čovjeku koji je spasio NBA ligu od totalne dosade? Jako malo, imamo li u vidu apetite brojnih američkih medija. Rođen je u gradu Moreno Valley, nekih sto kilometara od Los Angelesa, gdje je odrastao uz stariju sestru. Ovoga mjeseca, točnije 29. lipnja, napunit će 28 godina, a u NBA je stigao nakon drafta 2011. (sa San Diego Statea), kada su ga Pacersi izabrali kao petnaesti pick prve runde i poslali ga, zajedno s pravima na Latvijca Davisa Bertansa, u San Antonio u zamjenu za playa Georgea Hilla.

Proslavljeni trener Gregg Popovich dao mu je veliku minutažu već u prvoj sezoni u Spursima (od 64 utakmice u 39 je krenuo kao starter), a iako je Leonard tada slovio tek za solidnog defenzivca koji još mora puno raditi na elementima napadačke igre, trener s nosom za slabije rangirane pickove ovako je govorio: "Mislim da će Kawhi postati zvijezda. Siguran sam u to, pa i zato što vidim da i on to tako jako želi. Želi postati odličan igrač. Nećete ga vidjeti na društvenim mrežama i crvenim tepisima... Dolazi rano, ostaje do kasno, lako ga je trenirati, sve upija kao spužva"...

O njegovu privatnom životu se ne zna gotovo ništa, jer obitelj uporno krije od znatiželjnih medija, vjerojatno i zbog traume iz srednjoškolskih dana, kada mu je otac, vlasnik autopraonice, ubijen pod nikad do kraja razjašnjenim okolnostima.

Iako zarađuje više od šesnaest milijuna dolara po sezoni, Leonard se ne razbacuje. Već je opjevana njegova ljubav prema terencu Chevrolet Tahoe iz 1997., u koji se zaljubio još kao tinejdžer, a moguće ga je nabaviti za tek nešto više od 1000 dolara (naravno da je u međuvremenu obogatio vozni park, ali se njime ne hvali kao neke druge NBA zvijezde).

Tijekom finalne serije njegovi su odvjetnici tužili globalni sportski brend Nike, zbog spora oko korištenja loga s Leonardovim inicijalima nakon isteka ugovora o poslovnoj suradnji...

Očito pomalo dokoni kolege iz The Wall Street Journala pozabavili su se njegovim govorom tijela i "dokazali" – da, eto, ipak nije robot! Analizirali su njegov izraz lica nakon 254 upućena šuta i izračunali da nije pokazivao baš nikakvu reakciju nakon 78 posto upućenih šuteva, neovisno o tome je li dao koš. Također, američki novinari Leonarda su još tijekom finalne serije već uvelike "selili" iz Toronta, na potezu od New Yorka do Los Angelesa.

Istodobno, Danny Green, njegov suigrač i iz Spursa i danas u Raptorsima (pamtimo ga i kao igrača ljubljanske Olimpije u ABA ligi), kaže da je Leonard u Torontu "glasniji nego igdje prije", da se još u predsezoni činilo kako se u Kanadi "osjeća ugodno, kao kod kuće". No, sam Kawhi je ovih dana demantirao napise da je upravo u Torontu kupio novu kuću.

Ali, bože moj, ostavimo nešto i za tjedne bez utakmica...