NBA igrač na govoru studentima priznao kako ga je klub zamijenio za fotokopirni stroj: On više ne radi, a ja još uvijek igram

Prije nego je postao jedan od ponajboljih šutera u NBA ligi Kyle Korver je imao nevjerojatnu životnu i sportsku priču koja pokazuje koliko je težak put profesionalaca. Sam ju je ispričao studentima na svom sveučilištu Creighton prilikom promocije nove generacije. Korver je pozvan kako bi studentima ispričao što ih čeka u "stvarnom svijetu".

Tako je Kyle Korver kazao da je 2003. godine izabran kao 51. igrač na popisu i to od strane New Jersey Netsa (danas Brooklyn Netsa). No tamo nije zaigrao jer su ga odmah po potpisu ugovora i to za smiješno malu svotu novca proslijedili u Philadelphiju Sixerse. Naime s tim dolarima su platili nastup mladih igrača na Ljetnoj ligi i kupili fotokopirni stroj.

- Znate, stroj se pokvario prije par godine i više ne radi. A ja još igram – rekao je Korver studentima i izazvao aplauz i smijeh okupljenih.

Korver je u svojoj dugačkoj karijere, koja traje već 16 godina igrao za spomenute Sixerse, potom Utah Jazz, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, te trenutno za Cleveland Cavse. Prije četiri godine, 2015. godine nastupao je na All-Star susretu, a jednom kada se odluči za mirovinu, tek mu je 38 godina, ostaje činjenica da je bio i rekorder po broju "trica" u jednoj sezoni (226), i jedan od ponajboljih šutera najjače lige na svijetu.

Studenti su saslušali svog starijeg kolegu, posebno košarkaška momčad, jer će samo nekoliko njih biti izabrani za NBA, a svi se mogu naći u Korveroj situaciji, da budu podcijenjeni i zamjenjeni za sitniš, s vrlo neizvjesnom budućnosti. No i ova priča ima drugu stranu, Korver je "preživio" NBA, igra jako dugo i stekao je ime. Njegov put može biti velika lekcija svim mladim sportašima.