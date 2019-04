Toni Kukoč prisjetio se osvajanja prvog naslova prvaka Europe: Mislija san da moramo još puno kruva pojist, s Jugoplastikom se usporediti mogu samo Jordanovi Bullsi

- Uf, 'ko će se toga sad sitit posli 30 godina...?!? - bila je prva reakcija Tonija Kukoča (50), kroz smijeh, kada smo ga nazvali "preko bare" da se zajedno prisjetimo kako je te 1989. godine Jugoplastika pokorila košarkašku Europu. Ovih dana bliži se jubilarna godišnjica dana kada su "žuti" osvojili prvi od tri naslova najbolje momčadi kontinenta u nizu (6. travnja 1989.). Nakon također vrlo uspješne NBA karijere Kukoč je ostao živjeti u SAD-u, radi za svoje Chicago Bullse s kojima je triput osvajao najjaču ligu svijeta. No, jednom od najboljih košarkaša svih vremena i što je još važnije onom zbog kojeg su se mnogi i zaljubili u košarku zbog načina na koji ju je igrao kao nikad nitko prije (ni poslije!) njega, za momčad, na spomen Münchena brzo su se vratila sjećanja. A s njima su nagrnule i emocije. Koje valjda samo oni koji su te slavne dane splitske košarke doživjeli mogu do kraja razumijeti.

- Mi smo tada još bili dica. Nismo znali ni razumili što smo napravili. Valjda smo zato i igrali tako dobro! Bili smo neopterećeni, drugi su više bili pod pritiskom. Mi smo "igrali" košarku. Imali smo po 19-20 godina, mislili smo da će ako izgubimo bit' još dosta takvih prilika – priča nam Kukoč što se događalo prije tog Final Foura, odnosno finala protiv Maccabija (75:69).

A današnja djeca, valjda i s obzirom na smjer u kojem je košarka otišla, hrvatska pogotovo, teško mogu "procesuirati" da je klub iz njihovog malog grada imao tri godine zaredom najbolju momčad kontinenta u sportu kojim se bavi cijela planeta, a dao je i jednog od najvećih. Po mnogima, pa i potpisniku ovih redaka najboljeg europskog košarkaša svih vremena. Između ostalog i zato što je ostavio veliki trag i u europskoj košarci, i u NBA ligi i u reprezentacijama. Svugdje gdje je igrao.

- Sve mi je u tom finalu nekako išlo jako brzo, sve dok nije došlo zadnjih pet minuta kad smo napravili šest-sedam koševa razlike – vrtio je Kukoč film finala.

- Tada sam se osjeća sigurno. Da se posli igralo još tri dana i dalje bi bilo pet-šest razlike za nas i opet bismo ih dobili! Imali smo sve konce u svojim rukama. Naravno, jedva smo čekali da više sve završi i da konačno počnemo slavit – prisjeća se Kukoč.

Otišli ste u Njemačku ipak kao autsajderi, a vratili se kao prvaci? Maccabi i Barcelona bili su veliki favoriti za osvajanje naslova, ali ste ih skinuli prvo Katalonce, pa potom i Izraelce?

- U polufinalu protiv Barcelone sam samo mislija "ajmo mi pobić na 20 razlike, za svaki slučaj da posli ne izgubimo". Finale protiv Maccabija je ipak dugo bilo na vagi, ali ja sam cilo vrime bija siguran da znamo šta radimo. U zadnjih pet-šest minuta smo ih slomili. Zatvorili smo ih u obrani, nisu znali šta napravit. Počeli su djelovat izgubljeno. U očaju su balune bacali i u aut, zalipili bi im banane pa bismo istrčali kontre. Mi smo bili poletniji, mlađi. Nije nam bija problem u toj završnici napravit ekstra potez, skok, bananu... U toj utakmici smo svi skupa strahovito narasli ka' igrači. Te večeri nam je postalo jasno da imamo force za napraviti puno dobrih stvari.

Uslijedila je dan poslije neponovljiva fešta u Splitu, pred više od sto tisuća ljudi.

- Slavlje je bilo ludilo. Kada smo sletili u Resnik, od silnih ljudi tamo, po cestama parilo mi je ka da Split ima pet milijuna ljudi! Od aerodroma do dvorane na Gripama ulice su bile krcate ljudi. Mislija sam u sebi, pa odakle su svi ovi ljudi izašli!?! Na Gripama je bilo ajme. Bija sam i na dočeku Ivaniševiću na Rivi, bilo je tada spektakularno. Ali to je bilo nešto šta smo svi ipak oćeš-nećeš iščekivali. Nadali smo se tome nakon svih onih njegovih poraza u finalima Wimbledona od Agassija, Samprasa i šta ja znam koga. I zaslužija je to, i vratilo mu se s Henmanom, kišom, igranjem u ponediljak... Ovo se s nama dogodilo. A najlipše stvari u Splitu su uvik spontane.

Posebno kaže pamti događaj koji se poslije zbio u - Sarajevu.

- Par dana ili ne znam koliko posli, igrali smo protiv Bosne u Sarajevu. Sićan se da se igralo u Skenderiji. Mi smo uvik bili veliki protivnici na terenu. I predstavlja nas spiker prije utakmice kao "europski prvak Jugoplastika". I onda je cila Skenderija počela skandirat': "Ju-go-plasti-ka, Ju-go-plasti-ka!". To mu se ostalo u pamćenju. Na stranu rivalstvo, ti ljudi su nas toliko poštivali, toliko smo na njih ostavili dojam, da su nam prije utakmice protiv njihove momčadi - skandirali.

Kad vas s ove vremenske distance pitamo koja vam je od tri titule prvaka Europe najdraža...?

- To je kao pitanje koje ti je dite najdraže ha, ha, ha... Svaka titula ima svoju draž, značenje. Prvi put je prvi put, niko to nije očekiva. Drugi put je bilo "ajmo ponovit to još jedanput da ljudi ne govore potrefilo im se i neće nikad više". Treći put ljudi nisu očekivali jer je dosta igrača otišlo. Ali uvik se tribalo namučit'.

Vi ste predvodili "žute" i do te treće titule kada više nije bilo Maljkovića, Rađe...?

- Nije bilo Dina, Sobina, Duška, Bože..., ali je zato Savić bija godinu iskusniji, ka i Tabak, imali smo Naglića, ostali su Srete, Peras... Imali smo sustav koji su svi igrači dobro znali. Nije bilo prevelikih promjena, samo su oni igrači koji su prije imali 10-15 minuta po utakmici, igrali po 30-35. Prva titula je uvik prva, ali kada gledam individualno moja najbolja je ipak bila ova treća. A i bila je posebna jer je bila zadnja, posli sam otiša ća. Posebna baš i zato šta su svi govorili kako nam je otišlo dosta igrača, a mi smo te sezone osvojili sve. Ali objektivno, nisu ljudi virovali da ćemo osvojit ijednu od te tri titule!

Zašto je Jugoplastika bila najbolja?

- Mi smo uvik u finalima bili najspremniji. Mogli smo trenirat koliko god je tribalo, a fala Bogu nismo pred finala imali većih ozljeda.

U čemu je bio ključ tih europskih uspjeha?

- Božo je zna šta radi! Ima je već iskustva ka asistent Žeravici (nap.a. u Crvenoj zvezdi). Zna je da mora napravit sklad u momčadi. Mi igrači smo imali povjerenje u njega, ali i jedni u druge. Mi bi na treninzima i utakmicama jedan drugoga bodrili, pomagali... Bili smo ka' obitelj.

Prisjetio se nekih detalja.

- Doša bi Duško (nap.a. Ivanović) i reka da neće više šutirat tu utakmicu jer da mu je šut 0-5, da ne može ništa pogodit. Mi bi mu svi rekli: "Pa ko će šutirat ako nećeš ti, ti si naš šuter". I onda bi on pogodija svih idućih pet šuteva. Meni bi Srete na treningu savjetova: "Uozbiljili se, treniraj bolje. To nije ništa, radiš sa 30 posto". To su bile korektne kritike, prijateljske. Otvoreno smo pričali jedni s drugima. Nije bilo ljubomore među nama. To je bila ta prava formula. Ali treniralo se uvik maksimalno. 'Ko tako radi i pritom zna šta radi, ima talent, imat će šanse. Naravno, ne znam kakav rad ne garantira prvo mjesto, samo da budeš tu negdi. Zadnjih pet posto je znanje, srića...

Osvojili ste gotovo sve sa Jugoplastikom, sa reprezentacijama Hrvatske i prije Jugoslavije, sa Chicago Bullsima u jednoj od najjačih momčadi svih vremena sa Michaelom Jordanom, Scottijem Pippenom, Dennisom Rodmanom.

- Ono što smo mi tada imali u Jugoplastici, osjetija sam još samo u one tri godine u Chicago Bullsima kada smo dominirali NBA ligom. Michael i Scottie su tu bili lideri. Moja srića je šta sam veći dio karijere provea u te dvi momčadi, pet godina u Jugoplastici, sedam u Chicagu. Vrlo je bila slična situacija ka u Jugoplastici. To su bile momčadi posloženi na sličan način, vladali su isti postulati, igrači su se znali u dušu. Gušt je u takvim momčadima bija i ić na trening jer znaš da se stalno pripremaš za nešto veliko.

Igrat ću golf na obljetnicu Kako ćete obilježiti tridesetu godišnjicu Münchena? - Bit ću negdi na golfu, ako mi zdravlje dopusti, prije svega kukovi ha, ha, ha. Pa onda odmor od golfa. Koliko često pogledate snimku finala s Maccabijem? - Fala Bogu na Youtubeu ima dosta toga. Obično pogledam video tih zadnjih pet minuta di igrači Maccabija ne znaju di udaraju.

Čikaška zima Preko godine ste u Chicagu, preko ljeta u Splitu? - Sad će i tu u peti-šesti mjesec izaći sunce – šali se Kukoč. Ove zime, krajem siječnja, je u tom dijelu SAD-a (Middle West) vladalo "Ledeno doba" koje nije ni izbliza splitskom ledenom dobu. Ono kad padne malo snijega, temperatura dođe do 0 i cijeli grad pod Marjanom bude blokiran. Uzrok je bio tzv. polarni vrtlog koji je laičkim rječnikom stigao sa Sjevernog pola. Dakle, pravo "Ledeno doba". - Bilo je očajno. Nikad nije bilo tako hladno. A bilo je vedro. Četiri dana zaredom nisam izlazija iz kuće. Vani je bilo tako hladno da ti pluća sagore od hladnoće kada udahneš. Bilo je po -35, -38 po danu, a navečer i -40, -45 stupnjeva Celzijusovih. Rekli su da ta četiri dana na Zemlji nije bilo nigdje toliko hladno.