Branimir Longin pojasnio razloge naprasnog odlaska Davisa iz Zadra

Svima nam je žao i želim se odmah ispričati navijačima koji su iščekivali vidjeti Glena Davisa, ali na našu žalost, vjerujem i njegovu to se neće dogoditi – započeo je Branimir Longin, sportski direkttor KK Zadar, objašnjavati gdje je zapelo na "spektaklu" s bivšim NBA prvakom.

Jer, od ranih jutarnjih sati eterom je kružila vijest kako je Davis već odletio za Ameriku , prije nego je uopće pokušao obući dres Zadra, međutim, odvijala se prava priča do nepuna dva sata prije početkva dvoboja Zadra i Cedevite.

Napravili smo sve da ga ostavimo, ali nije išlo. Zapravo , po meni su problemi počeli od njegovog nepojavljivanja na predviđenom predstavljanju. Zvao me je u hotel te počeo spominjati nekakvu virozu, ma svega je bilo .Od toga da ne može trenirati , niti ostati u Zadru. Koliko sam ga razumio, Glen nije shvatio svoj dolazak u Europu nimalo ozbiljno, nije računao na dva treninga dnevno, niti na devet sati putovanja autobusom. Nije shvatio ni ligu u kojoj igramo. Jednostavno, želio je otići – veli Longin.

Nedvojbeno, Davis je umjesto na parketu zaigrao za pregovaračkim stolom, osjetio je koliko Zadar želi imati takvoga igrača u svojem " rosteru"...

- Jest, krenulo je od toga da mu podignemo plaću, htjeli smo i na to pristati, jasno uz razumne uvjete bez prekoračenja našeg proračuna. E, onda je počeo govoriti na temu bianja utakmica, te je tražio petnaest dana " lufta" do prvog nastupa, kao i povećanje probnoga roka od dva mjseca. Ono što je nama važno jst to da je ugovor potpisan i da smo kao klub zaštićeni. Zašto nije ostao, stvarno ne mogu skroz objasniti, ali ono što nije sporno jst da je kvalitetan igrač. Ali, nikakvo ucjenjivanje nismo mogli prihvatiti! Mi tražimo novoga centra i nadam se da ćemo u tome brzo uspjeti – sukus je Longinovog pojašnjenja jedne priče koja nije neobična u sportu, pa tako ni košarci.

Željko Žilavec, direktor KK Zadar, potvrdio je sve riječi sportskog direktora, te kazao je praktički od deset ujutro pa sve do 15.30 bio s Davisom i kako je pokušano sve , uz poticaj Nadzornog odbora i znanje Uprave kluba čiji je bio predstavnik u razgovorima s Amerikancem. Svi moraju znati kako nitko , odnosno, bilo koje ime nije iznad KK Zadar i da se jednostavno morala podvući crta – odlučan je Žilavec, koji nije propustio zahvaliti svim navijačima na podršci za vrijeme utakmice s cedevitom, napose Tornadu, na njihovom strpljenju vezano uz davisa, ali i više sportskom bodrenju svoje momčadi.

Glede bivšeg NBA prvaka ostat će upamćeno kako je po dolasku dočekan uz bakljada zadarskih navijača, počašćen je u Mc Donaldsu, uz to je osjetio jadranske brancine i blitvu.

Sve ostalo, možda se i nije trebalo događati, jer ipak radilo se o igraču koji je tri godine bio u "mirovini". Dobra opomena za ubuduće!