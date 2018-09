Hrvatska košarka dotakla je dno: 'Gospodo, ako niste spremni na promjene, pustite druge'

Papićev film ‘Kad mrtvi zapjevaju’ punio je koncem devedesetih hrvatske kino dvorane, a taman u isto vrijeme košarka u Hrvata krenula je u strmoglavi pad prema dnu. Danas, 20 godina kasnije, u njoj se vrti film ‘Kad slijepi progledaju’.

Sva upozorenja da ovako više ne ide dalje, sve su garniture u HKS-u ignorirale, pred problemima zatvarale oči, a priznanje da smo dotakli dno od strane ljudi u savezu i košarkaških komentatora stiglo je nakon petog poraza u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. U osam utakmica.

Optimist u meni još uvijek vjeruje da će se Hrvatska plasirati na Mundijal u Kini, za tako nešto samo treba dva puta dobiti Mađare i jednom Poljake u Hrvatskoj s više od šest poena prednosti. Usprkos svemu, uvjeren sam da to ovi momci mogu napraviti i da će nam i ostali rezultati ići na ruku.

Ali, što i da se sve dogodi po željama? Koja je svrha novog odlaska na Svjetsko prvenstvo, ispadanja u drugoj fazi natjecanja i novih frustracija? Možda bi bilo bolje ispasti odmah sada i krenuti u potpunu rekonstrukciju hrvatske košarke kompletno. Na klupu dovesti nekoga tko nije produkt dosadašnjeg sustava (ne)rada, napraviti strategiju razvoja košarke, dovesti nove ljude s idejama.

Ti ljudi postoje, oni su među nama. Ali, ne mogu doći do prilike napraviti nešto dobro. Sve garniture koje su do sada drmale savezom obećavale su bolju budućnost, pričale o sjajnim rezultatima mlađih kategorija, koji, ruku na srce, nisu izostali ni ovog ljeta. Ali, što god netko mislio i koliko nas god neki pokušali uvjeriti u suprotno, to je samo rezultat nevjerojatnog talenta i spleta okolnosti.

Cilj ovog teksta nisu ostavke odgovornih ljudi, niti ću na njih pozivati. Cilj je dobrobit hrvatske košarke, a ona nije na vidiku. Što promijeniti? Za to bi trebalo napisati jedan trostruko duži tekst. Gospodo, ako ste spremni mijenjati sebe i hrvatsku košarku, želim vam svu sreću, ako niste, dajte neka proba netko drugi.