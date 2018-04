Drama u Sinju, ponos Cetinske krajine na rubu stečaja zbog duga iz 1996. godine, Hrvatske šume ne žele nagodbu!

Sinjskom košarkaškom prvoligašu Alkaru prijeti "kostur iz ormara". Radi se o nepodmirenoj obvezi prema Hrvatskim šumama iz davne 1996. godine za smještaj, prehranu i korištenje sportske dvorane u Delnicama gdje su imali pripreme. Problem je što se taj dug, koji je prije 22 godine iznosio 18.268 kuna, do danas s kamatama popeo na 78.279 kuna.

Pitate se kako je kako je moglo doći do toga da se dug učetverostruči. Bar je to lako u našoj državi. Naime, spis je od 1999. godine, kada su Hrvatske šume podnijele tužbu, pa do 2017. skupljao prašinu na Općinskom sudu u Splitu. Kada je spis postao "punoljetan", Općinski sud ga je proslijedio na rješavanje Trgovačkom sudu.

U utorak smo popratili ročište u toj parnici. Tamo smo doznali da je Alkar Hrvatskim šumama ponudio nagodbu, odnosno da plati glavnicu i manji dio nagomilanih kamata. No, Ivana Jukić, koja je zastupala državnu tvrtku, tamo je kazala da je direktor sektora rekao da se nagodba ne može prihvatiti bez odobrenja Nadzornog odbora, te da joj je naložio da nastavi sa sudskim postupkom. Sljedeće ročište zakazano je za svibanj.

Denis Glavan, predsjednik Alkara, inače dogradonačelnik Sinja, kaže da je ta obveza od blizu 80 tisuća kuna ogroman udarac na klub, koju oni sada ne mogu platiti. Toliko ih košta mjesec dana pogona u prvoj ligi – znači organizacija utakmica, putovanja i plaće koje su toliko male da je to smiješno.

- Za predsjednika kluba imenovan sam 27. listopada prošle godine, a u studenom je došla te čestitka sa suda koju su izvadili iz naftalina. Čak sam razmišljao tužiti državu jer netko je taj slučaj par desetljeća držao u ladici, jer da nije žalosno bilo bi smiješno. Prvotnih 18.268 kuna čak nije dug za pripreme jer su one plaćene, već se radi o kamatama, jer je taj račun podmiren s godinom ili dvije zakašnjenja. Slučaj sam predao odvjetniku i Hrvatskim šumama ponudio nagodbu od 20 tisuća do 30 tisuća kuna, što su iznosi koje bi nekako mogli platiti. U utorak me je odvjetnik obavijestio da Hrvatske šume nisu za nagodbu, već žele da im se plati svih 78.279 kuna. Sada za to nemamo novaca. To znači da ćemo se još par godina morati vući po sudu i za to vrijeme će se obveza popeti na 100 tisuća kuna – rekao nam je Glavan.

Upitali smo i Hrvatske šume je li bi ipak bilo moguće da njihov Nadzorni odbor prihvati nagodbu s Alkarom. Ili da im, kao druga opcija, postanu sponzor i tako anuliraju dug. Dok čekamo odgovore iz vrha moćne državne tvrtke, kroz šalu se možemo našaliti pitajući: Hoće li Alkar možda postati Lugar?

Junački Sinj zaista je zaslužio imati jak i uspješan košarkaški klub Alkar. Bile su to riječi Milorada Bibića Mosora, kojih smo se posebno prisjetili ovih dana, kada Alkara potresaju nedaće. Nakon više godina provedenih u najvišem rangu hrvatske košarke, sada je na rubu da ispadne. Počeo je posrtati kada su smanjeni prihodi u proračunu Grada Sinja, pa se sve moralo "rezati", tako i novci za klub. Istovremeno, osim nekoliko manjih sponzora, u gradu bez privrede nemoguće je naći velikog sponzora, iako je košarka u Sinju fenomen od 1984. godine kada je Alkar igrao finale kupa Jugoslavije.

Kažu da nevolja nikada ne dolazi sama. Tako je tom ponosu Sinja i Cetinske krajine, koji se može pohvaliti s većim brojem publike koja dolazi na njegove utakmice, te s odličnom atmosferom, nova nedaća došla u obliku tog "kostura iz ormara". A za njegovo rješavanje potrebno je samo malo volje države.