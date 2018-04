Što se to događa, plaće im stižu redovno, ali igrači bježe iz Sinja!? Alkar ostaje bez momčadi i Prve lige...

Na nevjerojatnom popisu odlazaka iz Alkara ovih se dana našlo i ime Marka Prolete, čime je sinjski prvoligaš dodatno oslabljen pred odlučujuće - biti ili ne biti dvoboje.



Luka Kamber, Dino Radoš, Kristijan Vučić, Marko Šarac, Jure Brajković i sada Marko Proleta ove su sezone napustili Alkar. Međutim, ono što je zanimljivo jest kako je samo Šarac otišao zbog bolje ponude u Škrljevo u regularnom prijelaznom roku, dok je ostatak društva ili sam tražio odlazak ili je primorao Upravu da mu pokaže izlazna vrata zbog nedolaska na treninge i nejavljanja na telefon.



Taman kada su se Sinjani "oporavili" od onog što im je priredio Jure Brajković, sada se slična stvar dogodila i s Proletom koji se, mora se priznati, od prvog dana sa sinjskom publikom gledao preko "nišana".



Dubrovčanin je već u startu pokazao "brz" jezik, ali pokriće na terenu za takvo ponašanje baš i nije imao. Obrambeno je nešto davao, ali u napadačkom dijelu ga naprosto nije bilo nigdje i sve je to donekle prolazilo dok protekle jeseni, u završnici susreta protiv Splita, nije odbio ući u igru, zbog čega je financijski kažnjen.



Kako su se blijede predstave nizale tako se nezadovoljstvo publike povećavalo, a sve je kulminirao prilikom posljednje utakmice protiv (opet!) Splita kada je igru napustio uz nekoliko zvižduka. Tada je vruće glave i sam neprimjereno reagirao prema tribini, poručivši usput kako mu je to zadnja utakmica u dresu Alkara.



I tako je i ispalo. U danima koji su slijedili dobio je premještaj u stan koji je trebao dijeliti s Filipom Krajinom, što je odbio i, kako to obično biva, riječ po riječ pa pravac u Dubrovnik odakle je poručio kako se ne vraća. Ruku na srce, nisu u Sinju niti u Upravi lili suze nad takvom odlukom, kad je već tako ispalo.



Ali, pazite sad. Niti jedan od spomenutih igrača klub nije napustio zbog dugovanja. Naime, plaće se isplaćuju redovno, nikom se nije dužno niti kune i zapravo je ovakav rasplet pomalo nevjerojatan, jer upravo je to najčešći okidač za dizanje sidra u drugim sredinama.



Tko je kriv - pitanje je sad? Ova Uprava, predsjednika Denisa Glavana, ovaj roster nije slagala, ali i ona bivša na čelu s Denisom Katićem koja ga je slagala, činila je to na preporuku i odabir trenera, tada Domagoja Kujundžića. Pa i taj Kujundžić je to činio uz prilično skučen izbor, ograničen financijskim uvjetima može ponuditi, i oslanjajući se u dobrom dijelu na sreću.



Zimski prijelazni rok, pokazalo se kasnije, bio je još traumatičniji, iako se nije činilo tako na početku. Nova uprava imala je novog trenera, Nevena Plantaka. Ovaj je doveo Brajkovića koji se u prvih nekoliko utakmica pokazao sjajnim, ali onda je kod njega proradila "glava" i eto problema. Došli su i Krajina koji je još uvijek tu te Živković koji je u Alkaru trajao tri minute drugog dijela prvenstva, do teške ozljede zbog koje je zaključio sezonu. A kako su Brajković, Živković i Proleta zaključili karijeru u Alkaru kada mogućnosti za nove registracije više nije bilo, jasno je u kolikim se problemima našla sinjska momčad.



Da, taj i takav "baksuzan" Alkar i danas je živ po pitanju borbe za opstanak. Ne znamo koliko zbog sebe samog, a koliko zbog očajne lige. Istina, nije daleko od ispadanja, čini se ima daleko najlošije karte, ali i dalje je tu. Srđan Helbich, dakle novi trener, ustoličen prije nekoliko dana, nema čak ni taj luksuz da pokuša pogoditi s nekim. On ima to što ima. Uspije li ostati u ligi, e to će tek biti priča za filmsku ekranizaciju. Utakmica istine ona je protiv Hermesa u Zagrebu i tada će dosta toga biti jasno. Do tada, jednostavno i mi čekamo...