Nikada nećete pogoditi tko je Dina Rađu nominirao za košarkašku Kuću slavnih, nije HKS, nisu ni Split niti Boston Celticsi... nećete vjerovati tko je to učinio!

Dina Rađu su za mjesto u Košarkaškoj kući slavnih u koju je primljen u subotu nominirali košarkaški zaljubljenici iz splitskog Adriatica!

Grupa Rađinih bivših suigrača, košarkaša amatera s kojima je 2012. godine i osvojio splitsku PROam ligu, prijatelja u čijoj je urnebesnoj komediji “Adriatic” i glumio, došla je na ideju da nominiraju slavnog bivšeg košarkaša Jugoplastike/Splita, Bostona, Panathinaikosa, Zadra.... Pet godina kasnije iz te poluzafrkancije rodilo se primanje Rađe u “Hall of Fame” u američkom Springfieldu.

Suza suzu ‘goni’

– Šokiran sam i dalje, suze ne staju. Nisam imao pojma ni da sam nominiran – govorio nam je još jučer ujutro Rađa.

No, do popodne se saznalo tko je za to “kriv”. Nisu čini se ni HKS, ni Split, ni Boston Celticsi... od koga bi se to moglo i trebalo očekivati, nego košarkaški fanatici iz Adriatica.

– Gledali smo često primanja u “Hall of Fame”, ćakulali o tome, razmišljali što je s Kukočem, Rađom. Kontaktirao sam mailom Matta Zeysinga koji je pri “Hall od Fameu” zadužen za nominacije. Bilo je to negdje 2013. – prisjetio se Božidar “Braco” Vrdoljak koji je u ime Adriatica vodio tu korespondenciju.

– Odgovorio je da je Kukoč nominiran, valjda od strane Bullsa, ali da Rađa nije. Zatražio je podatke o Rađi da mu pošaljem. Prikupio sam neke podatke, pa i na Wikipediji, dodao još druge podatke, članke i to poslao. Nakon određenog dopisivanja vratio mi je potvrdu da je Rađa “on the ballot”, unutra. Pitao sam ga treba li još nekakvo pismo podrške HKS-a, kluba..., a u šali i je li to sve skupa neka skrivena kamera – u svom se stilu šalio Vrdoljak.

I Jugoplastika nominirana

– Da nije bilo tako vjerojatno bismo kontaktirali HKS ili Split. Bilo bi mi drago da su ga već prije nominirali Savez ili klub, Fiba, ali na kraju to nije ni bitno. Važno je samo da Dino zaslužuje biti izabran. Izuzev SAD-a uz Rusiju sada jedini imamo četiri člana “Hall of Famea” (nap.a. Krešimir Ćosić, Dražen Petrović, Mirko Novosel), a s Kukijem ćemo ih preteći.

Kasnije je također poput Rađe ostao u nevjerici kada je u subotu objavljeno da je Rađa primljen među košarkaške besmrtnike.

– Bio sam u šoku. “Toto” (nap.a. Hrvoje Marin) mi je javio, kaže mi primilo je Rađu. Ma je, govorim ja njemu...

A da su u Adriaticu uvijek korak ispred svih ostalih potvrdio nam je Vrdoljak i za kraj.

– Prije desetak dana poslao sam podatke i za nominaciju Jugoplastike za ulazak u “Hall of Fame”. Tamo gdje je već primljen američki Dream Team iz 1992.