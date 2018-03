Fantastična vijest iz SAD-a: Dino Rađa ušao u Kuću slavnih!

Hrvatska je dobila četvrtog "stanovnika" košarkaške Kuće slavnih u Springfieldu, nakon Kreše Ćosića, Dražena Petrovića i Mirka Novosela ta je čast pripala i – Dinu Rađi! Obznanjeno je to prije par minuta u San Antoniju u sklopu završnog turnira američke sveučilišne košarke (NCAA Final Four). Među nominiranima je još jednom bio i Toni Kukoč, ali on ni ovaj put nije "prošao". Klasa 2018. je Rađina.

Dinov košarkaški CV do čepa je natrpan uspjesima, spomenimo tek one najvažnije: osam medalja osvojio je u dresu reprezentacija Jugoslavije i Hrvatske (dvostruki prvak Europe, dva olimpijska srebra Seoul 1988., Barcelona 1992., četiri bronce), sa splitskom Jugoplastikom je bio dvostruki prvak Europe.

Od 1993. do 1997. godine bio je jedan od najboljih igrača Boston Celtica, igrao je još i u rimskom Virtusu, Panathinaikosu, Olympiacosu, Zadru, Ciboni. I na kraju karijere opet u svome Splitu.

"Hall of Fame" karijera. Dino, čestitamo, carpe diem, uživaj u trenutku...

