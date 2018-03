Odlične vijesti: Kalajžić prošao lišo, nije došlo do loma koščice u ruci

Iako je u prvi mah ozljeda mladog braniča Splita izgledala ružno i mnogi su se plašili da je došlo do loma koščice u šaci, srećom to se nije dogodilo.



Kalajžić je još na poluvremenu dvoboja protiv Vršca otišao u splitski KBC s otečenom rukom, tamo je izvršena obrada i ustanovljeno je da nema nikakvog loma, da je riječ tek o neugodnom hematomu zbog čega ce Kalajžic mirovati pet-šest dana pa će se nakon toga priključiti momčadi u trenažnom procesu.



Zaigrat će pak nakon isteka kazne koju je dobio zbog fizičkog obračuna sa zadarskim igračem Knowlesom, no treneru Skelinu je važno da nakon silnih ispadanja iz momčadi ima vrijednog igrača u rotaciji.