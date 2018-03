Svi koji su prošle godine na Gripama svjedočili čudesnoj završnici utakmice Splita i Šibenika sada imaju onaj dobro poznati deja vu osjećaj koji nam se svima ponekad dogodi. Kao da smo nekad već doživjeli identičnu situaciju u životu. Već viđeno.



Takav osjećaj javit će vam se i kad pogledate ovaj video spektakularnog pobjedničkog koša Paulinha Boracinija... jer je u svemu identičan, kao preslikan košu, čaroliji koju je Henrik Širko u dresu Splita napravio kontra Šibenčana prošle godine.



Sjećate se, gubili su "žuti" devet razlike na ulasku u posljednju minutu utakmice, da bi Širko s dvije vezane trice "iz svlačionice" vratio nadu. Samo tri sekunde do kraja, stao je miljenik splitske publike na crtu slobodnih bacanja kod zaostatka od 83:86. Prvo bacanje je promašio, drugo isto (namjerno), uhvatio od obruča odbijenu loptu, otrčao u korner igrališta i iz nemoguće situacije sa zvukom sirene pogodio nemoguću tricu za 86:86 i produžetke. Rijetko viđeni delirij na Gripama.



Sve isto napravio je u utakmici brazilske lige i već rečeni Paulinho. I on je imao dva slobodna bacanja dvije sekunde do kraja, zaostatak je bio 77:80, prvo je pogodio, drugo namjerno promašio, odbijenu loptu uhvatio, i baš kao Širko iz kornera zabio nemoguću tricu.



Eto, i Brazil ima svoga Širka...







A podsjetite se kako je to Šibenčanin u redovima Žutih izveo...