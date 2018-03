Novi direktor 'žutih' Maroje Bubalo ekskluzivno za Slobodnu: Vratit ću Splita u Prvu ABA ligu i djecu na Gripe

Maroje Bubalo novi je direktor KK Split. Nakon razlaza s dosadašnjim prvim čovjekom kluba Mislavom Parlovom koji je tek par mjeseci proveo na čelu kluba, Nadzorni odbor "žutih" odlučio se izabrati 37-godišnjeg splitskog magistra farmacije koji nam je opisao kako je došlo do suradnje.

- Došao sam na poziv ljudi iz NO-a, neki od njih poznaju me kroz moj rad. Od prvog trenutka sam bio polaskan mogućnošću rada u tako velikom klubu koji je obilježio ne samo moje djetinjstvo nego i živote generacija. Razgovarali smo o tome što se od mene očekuje, što klubu mogu dati i dogovorili smo se – rekao nam je Bubalo koji u dosadašnjoj karijeri nema iskustvo rada u klubovima, ali ima bogati CV.

- Imam dugogodišnje iskustvo rada u privatnoj ljekarničkoj ustanovi. Bio sam i u NO-u jedne farmaceutske tvrtke, a u "advisory boardu" (nap.a. savjetodavnom odboru) sam jedne velike europske farmaceutske tvrtke koja ima predstavništva po državama – ukratko se predstavio novi čelni čovjek "žutih" koji bi na toj funkciji trebao provesti iduće tri godine.

Što je presudilo?

- Ljubitelj sam sporta od malih nogu, najviše nogometa i košarke, a za Split sam vezan i kao navijač. Trenirao sam desetak sportova, nakratko i košarku, ali i nisam baš bio preveliki talent. Do kraja juniorskog staža i odlaska na studij u Zagreb trenirao sam vaterpolo u Jadrana, bio sam vratar. Vrtio sam se i oko juniorske reprezentacije, ali procijenio sam da mi je budućnost ipak više u struci – prisjetio se Bubalo.

- Privukla me ljubav prema sportu, fascinacija najuspješnijim košarkaškim klubom u prošlom stoljeću još iz djetinjstva, i prije utakmica u kojima je Split prvi put postao prvak Europe. Sjećam se kada me stric vodio na Gripe gledati Ivicu Dukana. Ovo mi je čast i izazov. Procijenio sam da ću u okviru timskog rada moći ispuniti ono što ljudi iz NO-a od mene traže.

Kakva je vaša vizija kluba u iduće tri godine?

- Programirani ciljevi kluba, NO-a, a da se pritom ne razbacujemo nerealnim željama, su prije svega financijska i organizacijska konsolidacija, privlačenje publike i proširenje baze u omladinskom pogonu. Te tri stvari su naravno i međusobno uvjetovane, bolji rezultat privlači i navijače, djecu. No, ne smijemo se dovesti u situaciju da se troši više nego što se ima. Želimo raditi u okviru mogućnosti, i Grada kao vlasnika, i kluba kao gospodarskog subjekta, ali i da se svi potencijali maksimalno iskoriste. O rezultatu je teško pričati, između ostalog i zbog stalnih promjena sustava natjecanja. No, u svakom od tih segmenata želimo napraviti korak naprijed. Mislim da se to može.

U svemu su uteg obveze iz predstečajne nagodbe, a što će klub još neko vrijeme pratiti?

- Svaka ranija obveza mora se ispoštovati. Da se taj novac može potrošiti na roster sigurno bismo imali kompetitivniju momčad. No, o svemu ipak govorim kao netko tko tek treba potpuno detaljno ući u sve detalje.

A u pogledu natjecanja gdje u okviru tih realnih očekivanja vidite Split u iduće tri godine?

- Cilj je igrati Prvu ABA ligu ako se može, a vidjet ćemo hoće li se to ostvariti u tom razdoblju. Bitno je s kakvom kvalitetom momčadi se ulazi u ligu, kakvim troškovima... Volio bih da iduće sezone budemo što bolji u Drugoj ABA ligi.

Jeste li se čuli s prethodnicima Andrijićem, Parlovom koji se tu kratko zadržao?

- To je jedna od prvih stvari koje ću napraviti. Andrijić je u kontinuitetu na funkciji direktora radio nekoliko godina. Parlova poznajem iz viđenja s Jadrana. Svatko tko je tu bio ima svoje viđenje stvari.

Klub nema sportskog direktora ni voditelja omladinskog pogona?

- Obavit ću razgovore sa svima koji su u kontinuitetu u klubu, s trenerima. To su gledajući sa strane nekakve dvije neuralgične točke koje bi morali riješiti. Da li će to biti u jednoj osobi, da li će trener biti taj uz pomoć nekoga...? Ljudi iz NO-a pokrenuli su ideju o Stručnom savjetu koji će biti u savjetodavnoj funkciji oko takvih ključnih stvari, kod odabira trenera, stručnog kadra.

Klub je nedavno ostao bez prvog čovjeka struke odlaskom Dina Rađe koji je bio u ulozi stručnog savjetnika?

- Njegovo ime je sinonim za KK Split. Za imidž kluba nije dobro da je otišao na takav način. To je čovjek koji je gotovo zadnjih 15 godina bio u klubu. U svakom slučaju bih volio što prije razgovarati s njim.

Općenito nema mnogo bivših igrača u klubu ili pri njemu, a koji mogu pomoći i savjetima, poznanstvima?

- Svakako bi bilo dobro da tko god želi pomogne, svatko koji je na bilo koji način u klub ugradio dio sebe, stvarao ga i emotivno je vezan za klub. Predsjednik NO-a Domagoj Maroević već je to pokrenuo i kroz Stručni savjet u kojem će biti neki bivši igrači.

Nada u boljitak Kako gledate na dosadašnji dio sezone? - Imamo dobru momčad i trenera, no u sportu uspjeh ovisi o mnogo faktora. Nadam se da će u završnici sezone te kvalitete koje posjedujemo izaći na vidjelo. Navijački gledano sviđa mi se kako Skelin radi zadnjih godina, ali rezultati nisu ove sezone dosad bili onakvi kakvima sam se nadao. To se događa u sportu. Nadam se da će taj rad i kvaliteta doći do izražaja, da ćemo izaći iz male krize i izvući maksimum iz ove sezone.