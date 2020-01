Bradarić pred put u Tursku otkrio svoje ciljeve u novoj godini i objasnio kako se Tudor promijenio: Dosta je strpljiviji nego ranije i vidi se da je prošao velike klubove

Radimo baš oštro, dosta se radi s balunom i dosta se i umorimo, a da to i ne osjetimo odmah... - oslikava prve treninge Filip Bradarić.

"Brada" ili "Fila" nogometaš je najvećeg autoriteta među hajdukovcima, pa je logično da su ga iz Poljuda prezentirali pred novinarima. Mijo Caktaš je genijalac nadigravanja i golgeter, ali dajte mikrofon Bradariću da uz kapetana Josipa Juranovića kaže svoju; prije nego što će Hajduk krenuti na dva tjedna priprema u Tursku.

Dva igrača za sedmu silu da ispričaju kako sve teče. U Poljudu su bili zatvoreni, a dolje će u Beleku momčad i nadalje imati svoj mir. Pripreme pod staklenim zvonom.

Igor Tudor je tajanstven, drži se "segreto", skrovito, nije bio ni na pressici prozivke što je odradio sportski direktor Ivan Kepčija, a sad su pred mikrofone i kamere istrčali istaknuti prvotimci.

Bradarić je elokventan, prepričava nam:

- Odradili smo jako dobro evo već nekoliko dana, pitate me kako mi je s Tudorom, novim trenerom? Meni je dobro poznat, nekima nije, ali brzo će se svi uklopit u njegov sustav rada. On traži energičnije, brže, jače! To se odmah vidi, a u Turskoj ćemo se još bolje upoznati sa svime što se i kako od nas traži.

Koliko je Tudor danas drugačiji, vi ste bili s njim i u prvom mandatu, točno je pet zima od priprema u Rovinju?

- Rekao bih da je dosta strpljiviji nego ranije. Ipak je malo drugačiji nego prije. A pričali smo dosta.

Hoćemo li to pripisati Tudorovu talijanskom štihu, bio je dvaput u Udineseu u međuvremenu?

- Prošao je poslije Hajduka jake lige, velike klubove, bio je dosta u Italiji i to se vidi najviše po treninzima, jer odmah je puno toga posvetio taktici. Već prvi dan kad smo izašli na teren, odmah taktika!

A vi? Dok se ne kupi novi stoper ili dok se Vušković ne oporavi, konkurirate i za mjesto u zadnjem redu. Igra s trojicom pozadi, možda vi na libera, a Ismajli i Simić sa strane?

- Pričali smo dugo, na pripremama ćemo se bolje upoznati i sve vidjeti. Neka to sve ostane između nas, da ne otkrivamo sve detalje pa i to o mojoj ulozi. Trener će tek vidjeti kako ekipa izgleda i sve zajedno nas bolje upoznati.

Držimo to malom tajnom, tu kombinaciju da niste uvijek Pirlo, nego po potrebi i Holcer, ako se možemo igrati usporedbama, nego kakav Hajduk da očekujemo, treba ostati na drugoj poziciji?

- Tudor će tražiti neki drugačiji nogomet, treba se na to prilagoditi i dobro, najbolje što možemo, odraditi idućih 15 ili 20 dana pred nama. Brzo nam kreće prvenstvo, ali bit ćemo spremni i ono što je sigurno jest da ćemo igrati napadački. I da možemo očekivati pobjede!

Ajde, hvala bogu, jer očekivanja su velika, drugo mjesto treba sačuvati, ta pozicija vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. Što kažete o konkurenciji?

- Dinamo se malo odvojio, a Rijeka i Osijek su nam tu blizu. Nema se tu što puno reći, glava nam je samo u prvoj idućoj utakmici!

Prva iduća je Varaždin u gostima, a to je bila jedina gostujuća pobjeda dosad?

- Nadamo se da će se i te stvari u Novoj godini promijeniti, da ćemo pobjeđivati češće. Novi je trener s novim idejama. Dosta radimo s balunom, dosta se i umorimo što pridonosi plućima i da bolje i više trčemo. Vidjet ćete, igrat ćemo agresivno i napadački.

Što možete zaželiti sebi u novoj 2020. godini?

- Moji su ciljevi vezani za Hajduk. Da odradimo polusezonu najbolje što možemo. I ja i cijela momčad. Posvećeni smo tome - rekao je Filip Bradarić.