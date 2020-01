Intervju koji je uzdrmao Poljud: 'Pletikosa je u pravu, klub vode neki ljudi iz Zagreba koji nemaju veze s Hajdukom! A tko sve igra, ne želim to ni gledati'

Veliki intervju legendarnog vratara Hajduka i hrvatske nogometne reprezentacije Stipe Pletikose u subotnjem broju Sportskih novosti izazvao je puno bure, njegove riječi su se se velikom brzinom širile od medija do medija.

Pletikosa je, podsjetimo, među inim rekao da “bez jasnih kriterija izbora sportskih direktora, članova Uprave, zapošljavanja trenera u omladinskoj školi, a sa stalnim koliko štetnim kompromisima svake vrste, tajnim sastancima i netransparentnim odlukama, učestalim promjenama trenera, direktora, aHjduk ne može biti klub kakav treba biti. Bez jasnog liderstva u odnosima prema HNS-u, čvrstog zastupanja Hajdukovih i nogometnih interesa, nema ni dužnog statusa tako važne nogometne institucije za HR nogomet kakva je ona na Poljudu”.

Podvukao je pritom da njega u Hajduku neće biti “dok god se Hajduk vodi na način kao što radi Marin Brbić do sada, ili kao što su uglavnom radili njegovi prethodnici”, jer ne vidi smisao u takvom djelovanju, a izrazio je i ogorčenje statusom klupskih veterana, koji su “na Poljudu svedeni na margine i nebitnost”, a u Hajduku kakvog on poznaje “odnos prema velikanima kluba bio je uvijek na vrhunskoj razini”.

A što na to Pletikosine opaske kažu veterani Bijelih, Ivan Buljan i Vilson Džoni, koji su dugo radili u Hajduku? Buljan, nekadašnji kapetan, trener i sportski direktor Hajduka, ali i donedavni predsjednik veterana, smatra da je bivši vratar Bijelih Pletikosa u pravu kada je progovorio o odnosu prema veteranima i njihovu sudjelovanju u klubu, pišu Sportske novosti.

- Pletikosi dajem za pravo. Veterani posljednjih godina ne samo da su marginalizirani, nego su i prozivani, neki kojima zamjeram davali su kojekakve izjave. A zadnjih godina treba vidjeti koliko se novca potrošilo, u što i na koji način. Koliko se platilo posrednike koje se, barem dok sam ja bio u klubu, nije plaćalo. Čujem da se plaćaju i kada igrač odlazi i kada dolazi, iako među tim informacijama sigurno ima i dezinformacija, međutim, nažalost, ima i puno istine - za početak će Buljan.

Po pitanju doprinosa bivših igrača ima svoje mišljenje…

- Hajduk je bio jak uglavnom kada su bivši igrači ginuli, borili se, igrali i znali kako funkcionira klub. Bitno je da Hajduk bude u vrhu, da su navijači zadovoljni, a ne da je Hajduk treći ili četvrti, ispada rano u Europi. To mi je grozno i ne mogu razumjeti. Pletikosa je tu apsolutno u pravu, među bivšim igračima sigurno ima sposobnih, školovanih i pametnih koji su u stanju na dostojan način voditi Hajduk.

Mnogi se od bivših igrača ne žele miješati, nisu za to, ali bih ja volio da mogu doći na utakmicu vidjeti kvalitetu. U današnje vrijeme možete gledati najbolje ekipe u Europi i kada to vidite na televiziji i usporedite s Hajdukom, to su dva različita sporta. Volio bih da mogu doći na utakmici i vidjeti par poteza, no tko sve danas igra u Hajduku, ne želim to ni gledati - dao je svoj stav Buljan.

Još jedan igrač zlatne generacije, Vilson Džoni, dugogodišnji kapetan veterana Hajduka, također se slaže s onim što je izrekao Pletikosa po pitanju statusa nekadašnjih igrača Bijelih i vođenja kluba na način koji to radi predsjednik Brbić…

- Totalno sam uz Pletikosu, slažem se s njim, jer su u Hajduku nas veterane toliko bacili na margine da praktički ne postojimo. Svaka čast Pletikosi, čestitam mu i uz njega sam.

A što se tiče Brbićeva upravljanja koje je spominjao Pletikosa?

- Opet je u pravu, vode nas neki ljudi koji nemaju veze s Hajdukom. Drago mi je da su došli Tudor i Stanić, ali fali nam još nešto što treba Hajduku, ne da nas vode iz Zagreba, a to je Pletikosa osjetio i on to može promijeniti - zaključio je Džoni.