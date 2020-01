Kreće druga epizoda Tudorove trenerske priče u Hajduku: pojačanja su nužna, a cilj je jasan

Nakon gotovo punih pet godina Igor Tudor danas će opet kao trener povesti Hajduk u zimske pripreme. Kreće druga epizoda njegove trenerske priče u Poljudu. S jasnim ciljem – osvojiti drugo mjesto i ući u pretkolo Lige prvaka na ljeto.

Tudor će danas u 16.30 sati prvo odraditi medijske aktivnosti, a onda će u 17 sati povesti prvi trening na glavnom travnjaku poljudskog stadiona. U Splitu će „bili” trenirati do 9. siječnja, a dan kasnije već će biti u Turskoj, u Beleku gdje će brusiti formu do 25. siječnja.

Danas se na prozivci ne očekuju iznenađenja. Nema Oleksandra Svatoka koji se vratio u Ukrajinu niti Dina Beširovića koji je otišao u mađarski Mezokovesd na posudbu do kraja sezone, no svi najvažniji igrači trebali bi biti tu. S njima se očekuje i nekoliko igrača iz druge momčadi. Nema značajnih odlazaka, barem zasad, no nikad se ne zna hoće li i kada tijekom prijelaznog roka na Poljud „sletjeti” neka ponuda koja izuva iz cipela.

U svakom slučaju, Hajduk je ponovno na svojevrsnom novom početku. Stručni stožer s trenerom Tudorom, savjetnikom predsjednika Uprave za sportska pitanja Marijom Stanićem i sportskim direktorom Ivanom Kepčijom mora posložiti momčad koja na zimu i proljeće mora osigurati to drugo mjesto, ali i pokazati vidljiv napredak u igri.

Jasno je da su pojačanja nužna i želja je da se prije odlaska u Tursku momčadi priključi barem jedan novi igrač. Hoće li to biti moguće, vidjet ćemo, jer tržište je nepredvidivo i situacija se ne razvija uvijek prema željama. Nekad stvari kod realizacije posla idu brže, nekad sporije, a nekad uopće ne idu.

Neuralgične su točke središnji napadač i stoper. S Jakolišem i Bulosom Hajduk se nije usrećio, a Eduok, iako nije loš, nije ni klasična špica, baš kao ni najbolji Hajdukov napadač Jairo.

Traži se drukčiji tip napadača, po mogućnosti netko s iskustvom i sposobnošću da odmah donese prevagu, i kojemu neće biti potrebno dugo vremena za prilagodbu na novu sredinu i zahtjeve koje ona sa sobom donosi. U formaciji 3-5-2 za koju će se Tudor opredijeliti Simić bi trebao biti srednji stoper, a Ismajli desni. Otvoreno je mjesto lijevog. Mladi Vušković i Radić nadaju se prilici, tu je i Vučur, no bilo bi dobro imati još jednu opciju više.

U Beleku su Splićani zakazali četiri prijateljske utakmice – s Grasshopperom (14.1.), Honvedom (17.1.), Vardarom (20.1.) i kijevskim Dinamom (24.1.). Upravo je ukrajinski velikan „najzvučniji” suparnik na toj listi. S njim će se Hajduk susresti na kraju turskog dijela priprema, devet dana prije utakmice u Varaždinu kojom otvara drugi dio sezone.

Dinamo, u čijim je redovima Josip Pivarić već dugo izvan sastava, trenutno je drugi u ukrajinskom prvenstvu s 14 bodova manje od vodećeg Šahtara, a ispao je i iz skupine Europske lige. Grasshopper je također drugi, ali u poretku druge švicarske lige, Honved s dvojcem poniklim u vranjičkom Omladincu Tonćem Kukočem i Ivanom Lovrićem šesti je u Mađarskoj, dok je Vardar vodeći u Sjevernoj Makedoniji. Šaroliko društvo, ali nadasve ozbiljni protivnici.

U svakom slučaju, Hajdukove zimske pripreme bit će intrigantne, s mnogo novih lica. Od Tudora, koji doduše nije novo lice, ali donosi novu formaciju i novi, drukčiji gard od prethodnika, do Stanića i Kepčije koji će tragati za pojačanjima. Zanimljiv je siječanj pred nama.