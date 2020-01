Hajdukova godina u brojkama: dva su imena iskočila u prvi plan, protiv Rijeke najveća pobjeda i najveći poraz

U godini što je sad već iza nas Hajduk je odigrao 41 službenu utakmicu u HT Prvoj ligi, Hrvatskom kupu i Europskoj ligi uz omjer pobjeda, neriješenih i poraza 24-8-9 (68:36). Na tom su se putu, uzimajući u obzir broj nastupa i učinak (golovi i asistencije), među 39 igrača koji su upisali barem jedan nastup najviše istaknuli Jairo, Mijo Caktaš i Darko Nejašmić.

NAJVIŠE NASTUPA

Jairo – 39

Nejašmić – 36

Caktaš, Barry – 34

NAJVEĆA MINUTAŽA

Jairo – 3382

Nejašmić – 3022

Caktaš - 2979

Jairo je jedan od rijetkih stranaca koji su u Hajduku dohvatili status pojačanja, odnosno igrača koji donosi razliku. Dvadesetsedmogodišnji Brazilac standardni je prvotimac i vrhunski profesionalac koji je fizički izvrsno pripremljen. Kad igra, uglavnom odradi cijeli susret. Nema s njim problema po pitanju ozljeda. U protekloj godini skupio je najviše nastupa u Hajdukovoj svlačionici (39), a ima i čak 91% ukupne minutaže (3382)! Propustio je tek dvije utakmice – Inter kod kuće u svibnju i Dinamo u gostima u studenom – obje zbog kartona. Nakon njega slijede nadareni mladi veznjak Darko Nejašmić i Mijo Caktaš, a jednak broj nastupa poput Mije ima i Hamza Barry.

NAJVIŠE GOLOVA

Caktaš – 22

Jairo – 15

Eduok – 5

Jairo je pri vrhu i poretka strijelaca s respektabilnih 15 pogodaka, no tron pripada Miji Caktašu koji ih je postigao 22. I to u 34 nastupa. Brojka je to koje se ne bi postidjeli ni mnogi napadači. Dapače. Na poziciji ofenzivnog veznog do izražaja dolazi njegov izražen „nos” za gol, osjećaj za ubacivanje iz drugog plana te sjajna realizacija. Siguran je i realizator kaznenih udaraca. Zabijao je prošle godine Dinamu, Rijeci, Osijeku, Istri, Interu, Lokomotivi, Varaždinu i Rudešu, dakle gotovo svim klubovima koji igraju ili su igrali u prvoj ligi. Neprocjenjiv je Hajdukovoj momčadi.

NAJVIŠE ASISTENCIJA

Jairo – 8

Gyurcso, Jradi – 6

Da Jairo nije samo strijelac, pokazuje i rubrika asistencija gdje je on također na vrhu. Nesebičan je, ne stavlja vlastiti učinak ispred momčadskog. Dvije asistencije manje imaju Bassel Jradi te Adam Gyurcso koji je na posudbi u Puškaš Akademiji.

DODATAK:

- Debitiralo je 12 igrača, a najmlađi među njima bio je Mario Vušković koji je u trenutku debija, 18. kolovoza u Poljudu protiv Gorice, imao 17 godina i 275 dana.

- Rezultatski najuvjerljiviju pobjedu 2019. godine Hajduk je ostvario u Poljudu protiv Rijeke 4:0, bilo je to u travnju, dok je najteži poraz doživio od istog suparnika, na istome stadionu i to istim rezultatom, 1. prosinca.

- Hajduk je i u 2019. ostao kralj posjete gledatelja na domaćim utakmicama. Ukupno je 239.381 navijač pratio „bile” na 19 utakmica s publikom u Poljudu, što je 12.599 gledatelja po utakmici.