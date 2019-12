Chinedu čuda, čin drugi: ‘doktor’ Tudor pomno će pregledati napadača iz Biafre

Sjećate se Stephena Chinedua, najavljivali smo ga i s naše strane na sva zvona, kao nigerijsko čudo od napadača, "čuda Chinedu", koji je spletom okolnosti zaigrao za Neretvanac iz Opuzena. Počeli su emisari obilaziti trećeligaške nastupe Chinedua, postao je atrakcija, centralni napadač, brz, a ima 187 centimetara. Sedam golova u pet nastupa za Opuzence.

Hajduk je brzo intervenirao, sklopio dogovor s Neretvancem, doveo ga u Poljud. Pompa je pratila taj transfer.

Na Tri kralja (ili kako vam drago), drugog dana priprema Hajduka Chinedu će imat 20. rođenan, zacijelo će mu i tortu pripravit. Bit će to znak da ostaje u Hajduku na pripremama s Igorom Tudorom, da ga vidi, premda bi ga u projekciji mogli poslat na posudbu. Ali, neće otić iz Hajduka, ne odriču ga se "bijeli"!

Dogodilo se da je malo igrao za drugu momčad jer je navodno taktički neobučen za igru kakvu je upražnjavala B momčad, sa dugim posjedom baluna, široko postavljenim napadačima i tzv. build-up napadom, nadogradnjom akcija za prodiranje u treću napadačku trećinu.

Lijepo smo vam to objasnili, hokejaški, nije da nismo. I tu je Chinedu bio kao - riba na suho. Nije se snalazio. A on je više, kako bi to Stanko Poklepović nazvao, vihor-napadač!

Dapače, kad se prave mjerenja, testiranja, onda je Chinedu šampion treninga, najbolje rezultate je postavio od svih i za nagradu kao najbolji igrač s treninga B momčadi dobio je nintendo, video-igrice.

- Hej, pa ovdje sam došao igrat nogomet, a ne video-igre?!

Najbolji, a na klupi, najbolji po mjerenjima na treningu, a u igri 21 drugoligašku minutu?!

Sa Chineduom iznova, nova šansa počinje mu 5. siječnja, dan prije 20. mu rođendana.