Hajduk u novonastalim okolnostima izlazi iz te priče, Lovrić ostaje u Gorici

Lovrić toplo, Lovrić hladno. Gorica svog dragulja Kristijana Lovrića ne bi nikako (pro)davala ispod dva ili ajde, može bit 1,8 milijuna eura, ali u kešu. Može i na rate, ali ne manje.

To je točan iznos eura što ga je Hajduk primjerice izbrojio Barceloni, e da se pojavi u Poljudu na proslavi 100. obljetnice "bijelih" prije skoro devet godina. Skonto sa dva milijuna na 1,8 dobili su kad su saznali da Barcelona neće povesti Lea Messija. Hajduk bi skonta sa dva na 1,8 dobio na lijepe oči, ali malo je od toga vajde. Naprosto je cijena previsoka!

Pa kad malo bolje pogledate i nije taj Kristijan Lovrić nešto... Samo je krilni napadač, a Hajduku treba pravi špic!

Visoko Gorica cijeni svoga Lovrića, o tome smo već pisali, a novost je što otklanjaju iole kombinacije ulaska u sniženje odštete na račun postotaka od buduće prodaje.

Kažu nam, ionako Lovrića i za veću odštetu mogu plasirati u inozemstvo. Da je hitno. Ali nije.

Neće ga Gorica drugačije prodavat, ali neće ga onda ni Hajduk kupovat! Što je bilo prije? Kokoš ili jaje?

Svejedno, promislite kako vam paše, u Hajduku su zaključili kako im i nije neophodan jer su prebukirani krilnim napadačima kao što su Jairo i Eduok (nešto manje tu konkuriraju Jradi i Jakoliš). Premda se Lovrić iskazao talentom, profil je igrača koji - nije neophodan.

U Poljud je stigao i Igor Tudor, a svojom proklamacijom o sustavu 3 – 5 – 2 zapravo je smanjio potrebu za krilnim napadačima. Ne bi mu desno ili lijevo Lovrić igrao ono što su igrali Stanić ili Jarni u reprezentaciji na Mundijalu u Francuskoj 1998. kod Ćire Blaževića. Takav bočni mora "giljat" gore-dolje.

Zalet prema pregovorima (Mindaugas Nikoličius je, ne zaboravimo, bio ne tako davno na razgovorima u Poljudu), pa onda zahlađenje prema Lovrića odvija se, a da prijelazni rok nije ni započeo, tek će u siječnju.

Nenad Črnko, gazda Gorice, hvaleći svoga asa kaže da mu uopće nije hitno prodavati Kristijana. Možete smatrati kako je logično da svaki predsjednik hvali svog igrača, međutim, činjenica je da je Lovrić u trenutku postao hit jeseni, a s dva gola Hajduku razigrao je i maštu navijača "bijelih".

Črnko nam kaže:

- Po profilu kakav je igrač, ja sam uvjeren da bi Kristijan Lovrić bio prevaga i pojačanje gdje god da ode, međutim, nemamo ništa protiv ni da ostane kod nas. Naša cijena nije tajna, a prema inozemstvu bismo mogli postići i više. Ja samo ne bih volio da se Gorica potcjenjuje! Lovrić ima svoju cijenu. Za razgovore smo otvoreni prema svima i to nije prvi put da vam govorim. Ako me pak pitate za interes Dinama, bit ću otvoren kao i inače. Ja mislim, ako ne proda Oršića onda ne vjerujem da bi Dinamo uzimao Lovrića, jer to je ta pozicija, zašto da se prebukira i da zatvara nekome mjesto... - rekao nam je Črnko.

Idemo dalje Črnkovom logikom:

1. ako Dinamu ne treba, ako se Oršić ne proda;

2. ako Rijeka ne može te brojke pratit;

3. ako Hajduk u novonastalim okolnostima radije silazi iz te priče... onda će Lovrić ostat u Gorici!

Pri tome nismo ni spominjali odnos da je Lovrić dijelom i Lokomotivin.