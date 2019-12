Novi trener Bijelih u prvom obraćanju javnosti: Za Hajduk je dobro samo najbolje, dobro je samo osvajanje kupova i titula

Splitski Hajduk na izvanrednoj presici predstavio svog novog trenera Igora Hajduka. Zajedno su pred novinare stali predsjednik Uprave Marin Brbić i najbliži mu suradnici za sportsku politiku, dopredsjednik Mario Stanić i sportski direktor Ivan Kepčija.



- Pred same blagdane opet smo se okupili, prošli tjedan smo predstavili čelne ljude sportske politike našeg kluba, danas i novog trenera. Od početka siječnja Igor Tudor je novi trener prve momčadi Hajduka. Pokušavamo planski složiti piramidu. da se dijeli ista vizija s izvornim hajdučkim vrijednosti. Igor je pravi primjer, izdanak naše škole, trener s iskustvom stečenim po Europi koji je ostvario značajne uspjehe. Kao trener potpisali smo zadnji trofej 2013. godine i to zajedno. Nadam se da je on to dugoročno rješenje na klupi, osim toga u zadnjih 10-15 godina on je trener koji je bio najdulje na našoj klupi – kazao je Marin Brbić.



- Postoje trenuci kada slika govori više od tisuću riječi. Ovo je jedan od tih trenutaka. Predstavljati Igora Tudora je jako teško, mlad trener s puno iskustva, znanja. Ovo je jedan od emotivnih trenutaka, i za mene i Igora, njemu sigurno jer je izdanak kluba, pošao je sve razine i u našoj viziji, ne postoji bolji čovjek od njega za ovaj posao – ispričao je Mario Stanić.

- Naša očekivanja su velika, od Igora znam da ćemo dobiti entuzijazam, onu potrebnu strast, njegovo iskustvo je neprocjenjivo za naš daljnji rad i za rast kluba - dodao je sportski direktor Ivan Kepčija.



- Hvala na lijepim riječima, nadam se da ću zajedno sa svojim suradnicima napraviti veliki posao i da ćemo dobro surađivati u naredne dvije i pol godine. Znam što sam i gdje dolazim, za Hajduk je dobro samo najbolje, dobro je samo osvajanje kupove i titula. Povijest ovog kluba je takva i dat ću najbolje od sebe zajedno sa svojim suradnicima da ovaj klub učinimo bolji nego što je sada. Skromno, ponizno, s puno rada, da napravimo ono najbolje od Bijelih. Hoće li to biti dovoljno, ne znam, vidjet ćemo za dvije i pol godine – kazao je u svom prvom obraćanju Igor Tudor, novi trener Hajduka.