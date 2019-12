Ima li Brbić novca za Tudora i njegov stručni stožer? I koliko će onda ostati za pojačanja?

Igor Tudor u vučjoj jazbini. Kod Marina Brbića. Ma ne zbog predsjednika, nego je okružen – vukovima. Vučko. Vukas. I mogu li mu obojica bit pomoćnici? Mogu. Ali, ko će sve to platit? Ima li novca kod ključara Brbića za sve? Je li to malo puno?

Marin Brbić nije se zalud vratio u Hajduk, nego da stisne kaiš, štonobisereklo remen. Da se svaki euro okrene dvaput prije no što se ubaci u bunar iliti uloži. Zbog toga je strijepio još Jasmin Huljaj došavši na polu-prazne jasle pa je zbog toga umnogome i Željko Kopić pao (hitna prodaja Tome Bašića, a travnjak je dozlaboga propadao). S Marinom Brbićem potom postalo je do kraja razvidno kako se Hajdukov izbavitelj iz financijske omče iz ranijeg perioda vratio opet da vuče “bijeli brod” u mirne vode, a da voda ponovno ne dolazi do grla. Spašavao je jednom, e pa nećete ga potapati opet?!

Koliko sad košta sve ovo novo, redizajn Hajdukove struke nakon smjene Damira Burića? U Brbića je digitron, računar, da vidimo. Otišli su Bjelanović i Jakobušić, došli Stanić i Kepčija.

Koliki je Burić imao stožer? A šta je ima, Španjića i Gabrića i još dvojicu za kondiciju, Modrića i Veršića. A koliko je tek ima Oreščanin u stožeru? I-ha, to je bilo još za vrijeme Huljaja, pomoćnici i Rosanda i Budimir, pa Roguljić za vratare, ali i video-analitičar je bio tu, je li ono Damjanović. Dobar momak, vrijedno je radio. I kondicijskih je bilo nekoliko, trčali smo za njima po Antalyji.

Burić je imao manji stožer od Oreščanina, a sigurno je i Burićeva gaža manja od Tudorove, barem se tako čuje.

I sad, Tudor bi, smatra se, dvojicu pomoćnika: i Juricu Vučka i Harija Vukasa. Što je logično. I tko ih to ne bi. I trenera vratara što je normalno, a tko će to bit, e to još ne znamo.

Nego, ima li gabarita u Brbića za oba (Tudorova) pomoćnika i kako će uopće osmisliti prijelazni rok, hoće li Brbić Staniću i Tudoru odriješit kesu ili će opet bit povuci-potegni. Kao kad se Burić s Bjelanovićem u trenutku morao odlučiti hoće li napadača ili povratak Bradarića pa su se odlučili svi zajedno za Bradarića, a ne napadača, jer nije bilo novca za obojicu. Ne možeš i ovce i novce.

Kasniji dolazak Bulosa ne spada u to priču, nije to taj napadač a la Krstanović, Bulos je doveden za žuntu, bez ulaganja, a njegova nepokretnost samo je svima skupa otežala život; od Bulosa ništa, osim što se ovog vikenda oženio za svoju Solange.

Sad, dakle, nastupa Tudor i zanima nas njegov stožer, upadaju li i Vučko i Vukas i to je prava - vučja jazbina.

Jesu li svi u Brbićevim gabaritima, hoće li mu tlak skočit i kako se driješi kesa za novi stožer i potom zahvate na mercatu, koliko je dubok džep u Stanića i Kepčije za nove Tudorove adute, to su svakako teme idućih dana... Jer, trebali bi ostat drugi na tablici, inače, džaba se krečilo.