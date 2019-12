Režiseri se mijenjaju, scenarij ostaje isti: dolazak Stanića u Hajduk najavio je novi nastavak filma 'Naša dica'

‘Igrat će naša djeca’ – najavio je novi Hajdukov savjetnik za stručnu politiku Mario Stanić na jučerašnjoj naslovnici Slobodne. A ako ćemo ga baš doslovno citirati rekao je:

- Bazirat ćemo se onom izvornom, temeljima Hajduka, našoj djeci. Nećemo ludovati po tržištu. Ako se može kupiti nešto kvalitetno da, ali fokus je na omladinskom pogonu.

Nema ama baš nikakvog razloga da ne vjerujemo Staniću, dapače baš obrnuto. Uostalom, takav scenarij bio bi i logičan, pa i najbolji za Hajduk. Ali neki nam vrag nije dao mira. Deja vu. Hm... Kao da smo to već negdje, nekad od nekoga ćuli. A evo i gdje. Sa istom mjesta, samo od nekih drugih ljudi, u neko drugo vrijeme.

- Mnoge se stvari moraju promijeniti. Hajduk sigurno sada nije u financijskoj poziciji kao Dinamo. Moramo se osloniti na naš omladinski pogon, a ako je igrač ekstra klasa onda sam za to da ga angažiramo – najavljivao je novi sportski direktor Hajduka Ivan Buljan još u svibnju 2008. godine.

Nije Buljan dakako jedini prvi čovjek klupske struke koji je tako zborio u novijoj prošlosti. Ma kakav Petak 13, Brzi i žestoki. “Igrat će naša dica” je tek film s bezbroj nastavaka.

- Velike kupovine su prošlost, Hajduk se okreće mladosti – poručio je i tadašnji šef struke Hajduka Ivica Šurjak u veljači 2010. godine.

Idemo li dalje? Metodom slučajnog odabira. Google, Hajduk, naša dica, budućnost, Dalmacija...

- Cilj je igrati atraktivno i napadački, da se vratimo korijenima Dalmacije i Juga, da stvorimo domaću bazu i publiku dovedemo na stadion da gleda pravog Hajduka – iznio je svoje planove tadašnji član Uprave zadužen za struku Milo Nižetić po imenovanju u travnju 2011. godine.

A pazite sad ovo. Znalo se otići i korak dalje.

- Moramo se ugledati na Athletic Bilbao. Oni su primjer, sto godina su u prvoj ligi, a iz bazena od dva-tri milijuna ljudi crpe igrače i najbolje prodaju. Lani su bili i u finalu Europske lige. Tu možemo mnogo naučiti.

Autor tih izjava bio je tada novoizabrani sportski direktor Hajduka Sergije Krešić koji je niz godina trenerski kruh zarađivao na Pirinejima i iz prve ruke je vidio kako to uspijeva momčadi iz Bilbaoa. Rekao je to još u kolovozu 2012. godine.

Mogli bismo ovako nabrajati do sutra. Doslovno. Gotovo svi koji su dolazili na Poljudu u zadnjih ohoho godina su kao papige po tom pitanju ponavljali gotovo pa isto. No, jedno drugo pitanje se tu samo po sebi postavlja. Kada će više ti najavljeni mladi?

Šalu na stranu, bilo ih je. Oni najbolji su silom prilika prodavani čim su ih navijači počeli prepoznavati na ulici. No, ovako na prvu pamtimo i Jerteca, Buljata, Thiaguinha, Paraibu, Inohu, Jamesa Densa, Cassinha, Patinha... Ne doduše po utakmicama i potezima u bijelom dresu. U teoriji je to bilo jedno, ali praksa je ipak bila malo drugačija.

Pa kako bi drugačije Hajduk i funkcionirao, nego da su kvalitetni domaći, dalmatinski igrači baza, a klasna pojačanja nadogradnja. Pogotovo ranijih godina kada je novca bilo još manje. Ali kad nemaš baš novca, a mladi u većem dijelu i nisu baš ono što bi želio, što si zamislio, dok javnost traži rezultat i igru, i to odmah, onda kreće lutanje, brzopleti potezi, panika. Taj loši film stalno gledamo. Kao da se uvijek vrti repriza, a samo se mijenjaju režiseri. Pa i u drugim našim klubovima, sportovima.

Još uvijek stoga čekamo da se s riječi s početka teksta napokon na Poljudu dugoročno prijeđe na djela. Stanić i njegov sportski direktor Ivan Kepčija su naša nova hajdučka nada. Želimo im da uspiju. Nikad neće daleko stići onaj koji ne zna kamo ide, naglasio je Goethe.

Naravno, niti će svaki domaći talentirani igrač postati buduća zvijezda, niti će se svaka kupovina igrača sa strane pokazati kao puni pogodak, da im odmah barem djelić pritiska pokušamo skinuti s leđa. No, i bez toga oni svoje najave mogu ispuniti samo ako ih Hajduk i sve ono što uz njega ide prije toga ne proguta i ispljune kao i mnoge prije njih.